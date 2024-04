Bússola & Cia: Associação Nacional de Restaurantes lança curso para gestores de foodservice

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR), em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), está lançando um programa de desenvolvimento empresarial voltado para dirigentes e gestores do setor de foodservice.

O objetivo é desenvolver executivos e prepará-los para gerir negócios de forma estratégica.

O prazo para as inscrições segue até dia 30 de junho ou até o alcance total das vagas disponíveis.

A carga horária é de 96 horas semanais com duração de quatro meses.

“O setor de restaurantes é gerador expressivo de empregos no país e responde atualmente por mais de 1,5 milhão de vagas. Por isso, é muito importante buscarmos de forma contínua novas oportunidades de capacitação na área, ainda mais em parceria com grandes instituições, como a Fundação Dom Cabral”, afirma Fernando Blower, diretor executivo da ANR.

Mais informações e ferramenta para cadastro aqui.

Tecnologia tributária

A ROIT, empresa brasileira de tecnologia para áreas tributária e financeira, chegou ao quinto ano de atuação com um faturamento de R$ 35 milhões em 2023, atendendo clientes de destaque como Madero, Mondelez e Sicredi. Com uma equipe de mais de 150 especialistas em transformação digital e inteligência artificial, a ROIT já beneficiou quase 500 corporações em todo o país.

Investimento

A construtech Espaço Smart investirá mais de R$ 50 milhões na abertura de 12 novas lojas físicas em 2024, além da compra de novos maquinários com tecnologia de ponta visando o aumento da capacidade produtiva de light steel frame, esquadrias de PVC, perfil de drywall e revestimentos.

Atualmente com 35 unidades físicas espalhadas em 12 estados brasileiros, duas no Paraguai, a empresa projeta atingir faturamento de R$ 1 bilhão até 2026.

Tendência

Levantamento exclusivo da Tecnofit destaca que houve crescimento de 57,31% no número de alunos idosos (com mais de 65 anos) matriculados em negócios fitness, entre 2022 e 2023.

A American College of Sports Medicine (ACSM) vê , em 2024, exercícios para idosos aparecerem no topo das tendências.

O Pix

Em 2023, os pagamentos realizados pelo Pix somaram R$ 17 trilhões, 58% a mais na comparação com o ano anterior, segundo o Banco Central.

Em plataformas de e-commerce, o Pix representou 26,2% dos pedidos totais, movimentando um valor recorde de R$ 32,2 bilhões.

Estes dados são da Neotrust, empresa de inteligência de dados.

A Recovery passou a oferecer o Pix em setembro de 2022. A modalidade de pagamento não é atrelada a limite de valor e pode ser usada tanto para quitação de acordos à vista como para o pagamento de parcelas.

Em um ano ela se tornou a principal escolha de 20% dos inadimplentes em processos de renegociação.

Centena

A Indigo Brasil ultrapassou a marca de 100 cidades brasileiras com operações de gestão de estacionamento nos mais diversos segmentos.

Atualmente, a companhia está presente em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal.

A empresa possui 354 operações, gerenciando mais de 304 mil vagas.

Mapa de startup

O Distrito mapeou mais de 800 startups para o programa GenAI BR Challenge 2024, que tem como objetivo promover soluções de inteligência artificial generativa para diferentes setores.

Entre os desafios, os de Finanças estão sendo elaborados pela RTM, empresa da B3 e da Anbima que investe em inovação aberta e selecionará potenciais novos parceiros ao fim do programa.

Área para investir

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups) lançou uma nova vertical de trabalho para aumentar a geração de negócios: Área de Capital.

O núcleo vai focar no venture capital para aprimorar a jornada de investimentos das startups. Grupos de anjos, aceleradoras, CVB, CVC e Venture Capital já capitalizados ou prontos para atender as startups tem duas opções: aderir a modalidade gratuita (Partner) ou a paga (Member).

Os interessados podem se inscrever neste link .

Sustentável

O mercado global de embalagens sustentáveis foi avaliado em aproximadamente US$ 271,86 bilhões em 2023 e deverá ultrapassar US$ 393 bilhões até 2028, segundo dados da Statista.

O número revela a importância de entender as melhores práticas sustentáveis para reduzir ao máximo impactos ambientais.

Pensando nisso, o Instituto de Embalagens, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), realiza o Workshop Embalagem & Sustentabilidade, nesta quinta-feira (11). As inscrições seguem abertas neste link.

Tributária

São Paulo recebe o “Workshop Shareholders, Board Members, CEO’s & C-levels” no próximo dia 19.

O encontro contará com Bernard Appy, secretário extraordinário da reforma tributária, para discutir as novas perspectivas do sistema tributário brasileiro e os impactos no mercado e negócios.

O evento é realizado pela BMS Consultoria Tributária.

Majoritário

Jonatas Abbott agora controla a maior parte das ações da Dinamize (64%) e assume a cadeira de CEO. O executivo quer dobrar os investimentos no próximo ano, em marketing e produto.

A companhia faturou R$ 24 milhões em 2023.

A meta é incrementar em 30% a receita nos próximos três anos.

Prorrogação

A Fundação Estudar prorrogou, até 14 de abril, as inscrições para o seu Programa de Bolsas Líderes Estudar.

O programa já levou 94 alunos brasileiros para a Universidade Harvard ;

60 para a Universidade de Stanford ;

E 34 para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) .

É uma última chance para quem ainda não conseguiu finalizar sua candidatura.

Pagando

Estudo da Nuvei aponta cinco estratégias que podem impulsionar o crescimento de empresas que atuam no e-commerce em até 30%:

Localização de pagamentos; Financiamento incorporado; Experiência do cliente; Otimização de sistemas; Uso inteligente de dados.

Garantir uma experiência de pagamento positiva, são pontos fundamentais para que o cliente conclua sua compra. Mais informações estão disponíveis aqui.

Prêmio

A startup brasileira BeConfident é a ganhadora da sétima edição da “HackBrazil”, uma competição proveniente do evento “Brazil Conference”.

O evento foi promovido pela Harvard e pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e aconteceu em Boston de 6 a 8 de abril.

A empresa foi uma das dez selecionadas entre 350 inscritas, passou por três meses de mentorias e venceu a fase final concorrendo com outras cinco.

A BeConfident recebe o prêmio de R$ 100 mil. A previsão da startup é faturar R$ 5 milhões a até o final de 2024 e conquistar 50 mil alunos na base.

Número

A B2Mamy alcançou mais de 100 mil mulheres em todo o Brasil.

Foram cerca de 400 startups aceleradas, mais de 22 que receberam investimento e mais de 4 mil horas de capacitação, resultando em R$30 milhões movimentados.

A empresa já captou R$ 600 mil em rodadas de investimento.

IA

O Web Summit Rio 2024 acontece entre 15 e 18 de abril e vai trazer luz ao debate sobre Inteligência Artificial.

Carine Roos, mestre em Gênero pela London School of Economics and Political Science - LSE, falará no painel "Como a geopolítica moldará a regulamentação da IA".

Carine é fundadora e CEO da Newa , consultoria de impacto social.

O painel acontece no dia 16 às 11h45 no pavilhão 2.

Dark web

A multinacional de cibersegurança, NordVPN realizou um levantamento com foco nos cookies vazados na dark web.

O Brasil ocupa o primeiro lugar entre 244 países com mais de 2 bilhões de cookies vazados na dark web, dos quais 30% estavam ativos.

Mais de 2,5 bilhões de todos os cookies no conjunto de dados eram do Google; outros 692 milhões do YouTube; e mais de 500 milhões da Microsoft e do Bing.

A maior categoria de palavras-chaves (10,5 bilhões) foi “ID atribuído”, seguida por “ID de sessão” (739 milhões).

Lista

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a ACATE divulgaram a lista de startups selecionadas para a etapa venture de aceleração com foco em investimentos do programa BRDE Labs SC.

Entram para a iniciativa 40 empresas que terão oportunidades de se preparar para a captação de recursos financeiros e de se conectar a investidores. A relação das empresas aprovadas está disponível aqui.

Certificado

A Gran é a mais nova certificada como Empresa B pelo Sistema B Brasil, organização responsável pelo engajamento, divulgação e promoção local do Movimento B em todo país e na América Latina.

A certificação é o reconhecimento do compromisso da edtech com práticas sustentáveis, de impacto e responsabilidade social.

Com isso, o Gran passa a ser uma das 317 empresas reconhecidas no país, uma das 14 do ramo de educação e a quarta do Distrito Federal a receber a certificação em toda a história do projeto.

