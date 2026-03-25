Bússola & Cia: programa de empreendedorismo abre 115 vagas para mulheres

10'000 Hours (10'000 Hours/Getty Images)
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Publicado em 25 de março de 2026 às 07h00.
A Gerdau está com inscrições abertas para o Gerdau Transforma, programa gratuito de capacitação e mentoria em empreendedorismo, com 115 vagas online voltadas a mulheres. As aulas ocorrem de 6 e 10 de abril, das 19h às 22h, com foco em gestão, marketing e finanças.
A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo feminino e a geração de renda. Criado em 2019, o programa já impactou mais de 40 mil pessoas no Brasil e em outros países das Américas. As inscrições devem ser feitas pelo site.
A Alelo e a TotalPass anunciam o plano TP Lite PRO, dobrando a oferta de academias para a base de 10 milhões de clientes Alelo. A novidade consolida a estratégia B2C das marcas, saltando de 6 mil para 12 mil unidades em todo o Brasil.
O novo plano inclui redes de peso como Gaviões, XPrime e Ultra, além de serviços de saúde mental e nutrição. Segundo Márcio Alencar, CEO da Alelo, o lançamento atende à demanda por flexibilidade e inovação, além de democratizar o bem-estar para além do modelo corporativo tradicional.
Pela primeira vez, a Motiva foi reconhecida no ranking World´s Most Ethical Companies, da Ethisphere, organização global dedicada à definição e ao avanço dos padrões de práticas empresariais éticas.
O reconhecimento é resultado de uma trajetória marcada pelo fortalecimento da governança corporativa, pela autonomia da Diretoria de Compliance e pela consolidação de uma cultura corporativa orientada por ética, transparência e responsabilidade empresarial.
Na edição de 2026, 138 empresas foram contempladas, de 17 países e 40 setores econômicos, e apenas duas brasileiras integram a lista, entre elas a Motiva.
“Trata-se de marco muito relevante porque evidencia a maturidade do nosso Programa de Integridade e a consistência do trabalho que temos realizado para fortalecer uma cultura de ética e conformidade”, avalia a Diretora de Compliance da Motiva, Marilia Zulini da Costa Loosli.
Com o avanço do consumo de podcasts e videocasts, empresas têm ampliado o investimento em conteúdo audiovisual próprio.
A Oliveira Trust estreia o OT Cast, podcast apresentado pelo CEO Alexandre Freitas para discutir tendências do mercado de capitais, como tokenização de ativos, crescimento dos FIDCs e novos instrumentos de financiamento.
A produção é da Santeria, produtora que integra o ecossistema da FSB Holding, grupo de comunicação tem ampliado sua atuação em conteúdo audiovisual e branded content.
O Grupo L’Oréal no Brasil formou 270 jovens em tecnologia pelo programa Beleza Inclusiva e Tecnológica (B.i.T), avanço de mais de 70% em relação à primeira edição.
A iniciativa, que agora também chega à Colômbia, reforça o posicionamento da companhia como uma beauty tech ao conectar formação em IA, programação e segurança digital à inclusão produtiva.
Com foco em jovens de baixa renda, 63% pretos ou pardos e 52% mulheres, o programa contribui para ampliar o acesso a oportunidades e formar talentos para a economia digital.
A Neoenergia reforça o movimento que promove inclusão feminina e igualdade de oportunidades dentro e fora do esporte com a campanha “Mais pelo esporte feminino”, que traz as embaixadoras do Time Neoenergia, atletas mulheres vitoriosas em suas áreas de atuação, interagindo com competidoras amadoras no filme “Acredite na sua energia”.
A campanha foi lançada durante o III Fórum Mulher no Esporte, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em Brasília, para debater os desafios e avanços da participação feminina no esporte.
O filme também reforça a parceria da Neoenergia com o COB, especialmente em questões associadas à equidade de gênero, um pilar que faz parte dos compromissos das duas organizações.
“Queremos que nossos clientes saibam que a empresa tem uma preocupação genuína com os consumidores e está à disposição deles, para sempre contribuir de maneira positiva em diferentes momentos da vida”, reforça Lorenzo Perales, diretor de marketing da Neoenergia.
O Grupo Equatorial lança o Pix Automático para pagamento de contas de energia, tornando-se pioneiro no setor elétrico.
A solução permite autorizar, pelo app do banco, o pagamento recorrente das faturas via Pix, com segurança e regulação do Banco Central. Disponível a partir de 23/3 em MA, PA, PI, AL e AP, e depois em GO e RS, o serviço traz praticidade, evita atrasos e não tem custo adicional. O cliente pode definir limites, acompanhar transações e cancelar quando quiser.
O Complexo Eólico Novo Horizonte (BA), da Pan American Energy (PAE), recebeu a certificação Diamond do Global Carbon Council (GCC). O selo habilita o projeto a emitir créditos de carbono no mercado voluntário internacional.
Com 423 MW de capacidade, o complexo pode evitar a emissão de 600 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano. Novo Horizonte é o segundo maior projeto do Brasil e o primeiro da Bahia em projeção de créditos pelo GCC.
Segundo Alejandro Catalano, diretor da PAE Brasil, a conquista reforça a estratégia de descarbonização e a inserção da empresa no mercado global.
A TIM anuncia o lançamento da TIM House, plataforma proprietária voltada para criadores de conteúdo em início de carreira. A iniciativa conecta influenciadores a campanhas da operadora e prevê remuneração por meio da produção de conteúdos publicados nas redes sociais.
Na estreia, os 30 conteúdos com maior engajamento serão premiados, com destaque para o primeiro lugar, que receberá R$ 50 mil, um iPhone 17 e uma collab com a Pequena Lô. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e, no mínimo, 1 mil seguidores no Instagram.
O cadastro pode ser feito em www.timhouse.com.br, onde os interessados podem acessar o briefing das campanhas, produzir e publicar seus conteúdos diretamente pela plataforma. O projeto é fruto de uma joint venture entre Mynd e Stage.
De acordo com dados do Panorama do Contas a Pagar realizado pela Qive, empresa líder de automação do Contas a Pagar, 77% das operações no B2B são pagas a prazo.
Com mais de de 500 milhões de notas fiscais emitidas analisadas, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, o levantamento mostra que para as operações realizadas via boletos e duplicatas, 385M de documentos emitidos no período tiveram gap entre a emissão e o pagamento superior a 1 dia, indicando um total de R$ 4,1 trilhões transacionados a prazo.
Na análise do gap entre emissão e pagamento superior a 15 dias, esse número é de mais da metade (51,2%) do volume total de notas, e soma cerca de R$ 2,41 trilhões em operações de crédito que impactam os caixas das organizações.
A Transfeera, empresa da PayRetailers que atua como instituição de pagamentos (IP) para o mercado corporativo, consolidou em 2025 sua posição como uma peça-chave na infraestrutura financeira de médias e grandes empresas brasileiras.
Ao focar em operações de alta complexidade, a companhia movimentou mais de R$ 44 bilhões no último ano, registrando também 218 bilhões de transações, número 51% superior em relação a 2024.
Esse avanço, acompanhado por uma expansão de 98% nos pagamentos realizados e 228% nos recebidos, pavimenta o caminho para a meta de 2026: crescer e escalar o negócio de forma sustentável.
SoftExpert expande sua carteira de clientes em solo europeu. A Michelin, francesa do setor de pneus, e a cervejaria Mahou passam a utilizar a tecnologia com aplicação em IA desenvolvida pela companhia nas operações de suas fábricas na Espanha e, no caso da automotiva, também em Portugal.
A atuação junto às empresas estrangeiras integra uma estratégia estruturada de internacionalização, já em execução como parte do plano de crescimento da SoftExpert fora do Brasil.