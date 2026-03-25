Bússola & Cia: programa de empreendedorismo abre 115 vagas para mulheres

A Gerdau está com inscrições abertas para o Gerdau Transforma, programa gratuito de capacitação e mentoria em empreendedorismo, com 115 vagas online voltadas a mulheres. As aulas ocorrem de 6 e 10 de abril, das 19h às 22h, com foco em gestão, marketing e finanças.

A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo feminino e a geração de renda. Criado em 2019, o programa já impactou mais de 40 mil pessoas no Brasil e em outros países das Américas. As inscrições devem ser feitas pelo site.

Alelo amplia parceria com TotalPass com o lançamento do plano inédito “TP Lite PRO”

A Alelo e a TotalPass anunciam o plano TP Lite PRO, dobrando a oferta de academias para a base de 10 milhões de clientes Alelo. A novidade consolida a estratégia B2C das marcas, saltando de 6 mil para 12 mil unidades em todo o Brasil.

O novo plano inclui redes de peso como Gaviões, XPrime e Ultra, além de serviços de saúde mental e nutrição. Segundo Márcio Alencar, CEO da Alelo, o lançamento atende à demanda por flexibilidade e inovação, além de democratizar o bem-estar para além do modelo corporativo tradicional.

Motiva é reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo pela Ethisphere

Pela primeira vez, a Motiva foi reconhecida no ranking World´s Most Ethical Companies, da Ethisphere, organização global dedicada à definição e ao avanço dos padrões de práticas empresariais éticas.

O reconhecimento é resultado de uma trajetória marcada pelo fortalecimento da governança corporativa, pela autonomia da Diretoria de Compliance e pela consolidação de uma cultura corporativa orientada por ética, transparência e responsabilidade empresarial.

Na edição de 2026, 138 empresas foram contempladas, de 17 países e 40 setores econômicos, e apenas duas brasileiras integram a lista, entre elas a Motiva.

“Trata-se de marco muito relevante porque evidencia a maturidade do nosso Programa de Integridade e a consistência do trabalho que temos realizado para fortalecer uma cultura de ética e conformidade”, avalia a Diretora de Compliance da Motiva, Marilia Zulini da Costa Loosli.

Oliveira Trust estreia podcast sobre mercado de capitais

Com o avanço do consumo de podcasts e videocasts, empresas têm ampliado o investimento em conteúdo audiovisual próprio.

A Oliveira Trust estreia o OT Cast, podcast apresentado pelo CEO Alexandre Freitas para discutir tendências do mercado de capitais, como tokenização de ativos, crescimento dos FIDCs e novos instrumentos de financiamento.

A produção é da Santeria, produtora que integra o ecossistema da FSB Holding, grupo de comunicação tem ampliado sua atuação em conteúdo audiovisual e branded content.

Grupo L’Oréal forma 270 jovens no Brasil e na Colômbia na 2ª turma do Beleza Inclusiva e Tecnológica

O Grupo L’Oréal no Brasil formou 270 jovens em tecnologia pelo programa Beleza Inclusiva e Tecnológica (B.i.T), avanço de mais de 70% em relação à primeira edição.

A iniciativa, que agora também chega à Colômbia, reforça o posicionamento da companhia como uma beauty tech ao conectar formação em IA, programação e segurança digital à inclusão produtiva.

Com foco em jovens de baixa renda, 63% pretos ou pardos e 52% mulheres, o programa contribui para ampliar o acesso a oportunidades e formar talentos para a economia digital.

Neoenergia reforça apoio às mulheres com movimento “Mais pelo Esporte Feminino” em parceria com COB

A Neoenergia reforça o movimento que promove inclusão feminina e igualdade de oportunidades dentro e fora do esporte com a campanha “Mais pelo esporte feminino”, que traz as embaixadoras do Time Neoenergia, atletas mulheres vitoriosas em suas áreas de atuação, interagindo com competidoras amadoras no filme “Acredite na sua energia”.

A campanha foi lançada durante o III Fórum Mulher no Esporte, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em Brasília, para debater os desafios e avanços da participação feminina no esporte.

O filme também reforça a parceria da Neoenergia com o COB, especialmente em questões associadas à equidade de gênero, um pilar que faz parte dos compromissos das duas organizações.

“Queremos que nossos clientes saibam que a empresa tem uma preocupação genuína com os consumidores e está à disposição deles, para sempre contribuir de maneira positiva em diferentes momentos da vida”, reforça Lorenzo Perales, diretor de marketing da Neoenergia.

Equatorial Energia lança Pix Automático para pagamento de faturas de energia

O Grupo Equatorial lança o Pix Automático para pagamento de contas de energia, tornando-se pioneiro no setor elétrico.

A solução permite autorizar, pelo app do banco, o pagamento recorrente das faturas via Pix, com segurança e regulação do Banco Central. Disponível a partir de 23/3 em MA, PA, PI, AL e AP, e depois em GO e RS, o serviço traz praticidade, evita atrasos e não tem custo adicional. O cliente pode definir limites, acompanhar transações e cancelar quando quiser.

Pan American Energy obtém certificação internacional para geração de créditos de carbono

O Complexo Eólico Novo Horizonte (BA), da Pan American Energy (PAE), recebeu a certificação Diamond do Global Carbon Council (GCC). O selo habilita o projeto a emitir créditos de carbono no mercado voluntário internacional.

Com 423 MW de capacidade, o complexo pode evitar a emissão de 600 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano. Novo Horizonte é o segundo maior projeto do Brasil e o primeiro da Bahia em projeção de créditos pelo GCC.

Segundo Alejandro Catalano, diretor da PAE Brasil, a conquista reforça a estratégia de descarbonização e a inserção da empresa no mercado global.

Primeira campanha da plataforma de creators da TIM remunera com R$ 50 mil e iPhone 17

A TIM anuncia o lançamento da TIM House, plataforma proprietária voltada para criadores de conteúdo em início de carreira. A iniciativa conecta influenciadores a campanhas da operadora e prevê remuneração por meio da produção de conteúdos publicados nas redes sociais.

Na estreia, os 30 conteúdos com maior engajamento serão premiados, com destaque para o primeiro lugar, que receberá R$ 50 mil, um iPhone 17 e uma collab com a Pequena Lô. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e, no mínimo, 1 mil seguidores no Instagram.

O cadastro pode ser feito em www.timhouse.com.br, onde os interessados podem acessar o briefing das campanhas, produzir e publicar seus conteúdos diretamente pela plataforma. O projeto é fruto de uma joint venture entre Mynd e Stage.

Quase 80% dos pagamentos B2B no Brasil são feitos a prazo

De acordo com dados do Panorama do Contas a Pagar realizado pela Qive, empresa líder de automação do Contas a Pagar, 77% das operações no B2B são pagas a prazo.

Com mais de de 500 milhões de notas fiscais emitidas analisadas, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, o levantamento mostra que para as operações realizadas via boletos e duplicatas, 385M de documentos emitidos no período tiveram gap entre a emissão e o pagamento superior a 1 dia, indicando um total de R$ 4,1 trilhões transacionados a prazo.

Na análise do gap entre emissão e pagamento superior a 15 dias, esse número é de mais da metade (51,2%) do volume total de notas, e soma cerca de R$ 2,41 trilhões em operações de crédito que impactam os caixas das organizações.

Transfeera alcança R$ 44 bi movimentados em 2025 e mais de 218 bilhões de transações

A Transfeera, empresa da PayRetailers que atua como instituição de pagamentos (IP) para o mercado corporativo, consolidou em 2025 sua posição como uma peça-chave na infraestrutura financeira de médias e grandes empresas brasileiras.

Ao focar em operações de alta complexidade, a companhia movimentou mais de R$ 44 bilhões no último ano, registrando também 218 bilhões de transações, número 51% superior em relação a 2024.

Esse avanço, acompanhado por uma expansão de 98% nos pagamentos realizados e 228% nos recebidos, pavimenta o caminho para a meta de 2026: crescer e escalar o negócio de forma sustentável.

SoftExpert expande atuação internacional com Michelin e Mahou

SoftExpert expande sua carteira de clientes em solo europeu. A Michelin, francesa do setor de pneus, e a cervejaria Mahou passam a utilizar a tecnologia com aplicação em IA desenvolvida pela companhia nas operações de suas fábricas na Espanha e, no caso da automotiva, também em Portugal.

A atuação junto às empresas estrangeiras integra uma estratégia estruturada de internacionalização, já em execução como parte do plano de crescimento da SoftExpert fora do Brasil.