Lula, Flávio ou Tarcísio? Quem está na frente nas pesquisas da semana

As primeiras pesquisas eleitorais de 2026 foram divulgadas nesta semana e mostraram um cenário de estagnação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e um leve crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Todas as pesquisas mostraram Lula à frente em cenários de primeiro e segundo turno, com exceção de uma das simulações contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), onde há empate técnico na margem de erro.

O levantamento do Meio/Ideia, divulgado na última terça-feira, 13, mostrou que Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno das eleições do próximo ano. Nas simulações, o petista tem entre 39% e 40% das intenções de votos. A diferença mínima para os adversários é de sete pontos e a máxima, de 13.

No segundo turno, o levantamento teve um cenário de empate técnico entre Lula e Tarcísio. O petista tem 44,4% das intenções de voto contra 42,1% do governador paulista. A diferença caracteriza empate técnico na margem de erro do levantamento.

No cenário de Lula contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial, o petista aparece com 46,2% contra 36% do filho mais velho do clã Bolsonaro. A vantagem de Lula é de 10,2 pontos percentuais.

Já na pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, 14, os levantamentos de primeiro turno reforçam Flávio Bolsonaro como o nome da direita com o melhor desempenho, com menor diferença percentual contra Lula.

Nas simulações de segundo turno, Lula vence Tarcísio, Flávio e o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), com diferença de até sete pontos.

Na comparação com a pesquisa de dezembro, a vantagem do petista caiu de 10 para 5 pontos contra Tarcísio e de 10 para 7 pontos contra Flávio.

Confira as pesquisas de janeiro para presidente em 2026

Meio/Ideia

Cenários 2º turno Meio/Ideia

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 44,4%

Tarcísio de Freitas: 42,1%

Branco/Nulo: 7,2%

Não sabe: 6,4%

Lula x Michele Bolsonaro

Lula: 46%

Michele Bolsonaro: 39%

Branco/Nulo: 8,6%

Não sabe: 6,5%

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46,2%

Flávio Bolsonaro: 36%

Branco/Nulo: 9,8%

Não sabe: 8,6%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 46,3%

Ronaldo Caiado: 36,5%

Branco/Nulo: 10,6%

Não sabe: 6,7%

Lula x Romeu Zema

Lula: 46,3%

Romeu Zema: 36,1%

Branco/Nulo: 10,8%

Não sabe: 6,9%

Lula x Ratinho Jr.

Lula: 46%

Ratinho Jr.: 37%

Branco/Nulo:10,1%

Não sabe: 7%

Lula x Eduardo Leite

Lula: 45%

Eduardo Leite: 23%

Branco/Nulo: 18,5%

Não sabe: 13,6%

Lula x Renan Santos

Lula: 46,5%

Renan Santos: 23,5%

Branco/Nulo: 19,5%

Não sabe: 10,6%

Lula x Aldo Rebelo

Lula: 45,2%

Aldo Rebelo: 19%

Branco/Nulo: 26,3%

Não sabe: 9,5%

Cenário de 1º turno Meio/Ideia (Janeiro/2026)

Cenário 1

Lula: 40,2%

Tarcísio de Freitas: 32,7%

Romeu Zema: 5,5%

Ronaldo Caiado: 5,5%

Renan Santos: 0,5%

Aldo Rebelo: 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,6%

Não sabe: 11,8%

Cenário 2

Lula: 39,7%

Flávio Bolsonaro: 26,5%

Ratinho Jr.: 7%

Ronaldo Caiado: 4,2%

Romeu Zema: 3,6%

Renan Santos: 0,4%

Aldo Rebelo: 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%

Não sabe: 11,4%

Cenário 3

Lula: 39,6%

Flávio Bolsonaro: 27,6%

Ronaldo Caiado: 5,5%

Romeu Zema: 5,4%

Eduardo Leite: 2,8%

Renan Santos: 0,7%

Aldo Rebelo: 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,6%

Não sabe: 12,9%

Cenário 4

Lula: 40%

Michelle Bolsonaro: 29%

Ratinho Jr.: 6%

Ronaldo Caiado: 4,3%

Romeu Zema: 3,8%

Renan Santos: 0,7%

Aldo Rebelo: 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,9%

Não sabe: 10,3%

Cenário 5

Lula: 40,1%

Michelle Bolsonaro: 29,7%

Romeu Zema: 5,8%

Ronaldo Caiado: 5,1%

Eduardo Leite: 2,5%

Renan Santos: 1,3%

Aldo Rebelo: 0,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%

Não sabe: 10,3%

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2026 por telefone. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06731/2026 — BRASIL.

Genial/Quaest

Genial/Quaest (janeiro/26): cenários de 2º turno

Lula x Tarcísio

Lula (PT): 44%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 39%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 38%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 43%

Ratinho Júnior (PSD): 36%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 31%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (União): 33%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 26%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Lula x Aldo Rebelo

Lula (PT): 45%

Aldo Rebelo (DC): 27%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

1º turno

Cenário 1

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 23%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 9%

Ratinho Júnior (PSD): 7%

Romeu Zema (Novo): 3%

Ronaldo Caiado (União): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%

Indecisos: 8%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Cenário 2

Lula (PT): 35%

Flávio Bolsonaro (PL): 26%

Ratinho Júnior (PSD): 9%

Romeu Zema (Novo): 2%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Renan Santos (Missão): 1%

Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%

Indecisos: 8%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Cenário 3

Lula (PT): 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 3%

Indecisos: 8%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Cenário 4

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 23%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 14%

Renan Santos (Missão): 2%

Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Cenário 5

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 28%

Ratinho Júnior (PSD): 11%

Renan Santos (Missão): 2%

Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Cenário 6

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Romeu Zema (Novo): 5%

Renan Santos (Missão): 2%

Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Cenário 7

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Renan Santos (Missão): 2%

Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%

Indecisos: 8%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.