Lula, Flávio ou Tarcísio? Quem está na frente nas pesquisas da semana

As primeiras pesquisas eleitorais de 2026 foram divulgadas nesta semana e mostraram um cenário de estagnação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e um leve crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL).
Todas as pesquisas mostraram Lula à frente em cenários de primeiro e segundo turno, com exceção de uma das simulações contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), onde há empate técnico na margem de erro.
O levantamento do Meio/Ideia, divulgado na última terça-feira, 13, mostrou que Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno das eleições do próximo ano. Nas simulações, o petista tem entre 39% e 40% das intenções de votos. A diferença mínima para os adversários é de sete pontos e a máxima, de 13.
No segundo turno, o levantamento teve um cenário de empate técnico entre Lula e Tarcísio. O petista tem 44,4% das intenções de voto contra 42,1% do governador paulista. A diferença caracteriza empate técnico na margem de erro do levantamento.
No cenário de Lula contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial, o petista aparece com 46,2% contra 36% do filho mais velho do clã Bolsonaro. A vantagem de Lula é de 10,2 pontos percentuais.
Já na pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, 14, os levantamentos de primeiro turno reforçam Flávio Bolsonaro como o nome da direita com o melhor desempenho, com menor diferença percentual contra Lula.
Nas simulações de segundo turno, Lula vence Tarcísio, Flávio e o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), com diferença de até sete pontos.
Na comparação com a pesquisa de dezembro, a vantagem do petista caiu de 10 para 5 pontos contra Tarcísio e de 10 para 7 pontos contra Flávio.
Confira as pesquisas de janeiro para presidente em 2026
Meio/Ideia
Cenários 2º turno Meio/Ideia
Lula x Tarcísio de Freitas
- Lula: 44,4%
- Tarcísio de Freitas: 42,1%
- Branco/Nulo: 7,2%
- Não sabe: 6,4%
Lula x Michele Bolsonaro
- Lula: 46%
- Michele Bolsonaro: 39%
- Branco/Nulo: 8,6%
- Não sabe: 6,5%
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula: 46,2%
- Flávio Bolsonaro: 36%
- Branco/Nulo: 9,8%
- Não sabe: 8,6%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula: 46,3%
- Ronaldo Caiado: 36,5%
- Branco/Nulo: 10,6%
- Não sabe: 6,7%
Lula x Romeu Zema
- Lula: 46,3%
- Romeu Zema: 36,1%
- Branco/Nulo: 10,8%
- Não sabe: 6,9%
Lula x Ratinho Jr.
- Lula: 46%
- Ratinho Jr.: 37%
- Branco/Nulo:10,1%
- Não sabe: 7%
Lula x Eduardo Leite
- Lula: 45%
- Eduardo Leite: 23%
- Branco/Nulo: 18,5%
- Não sabe: 13,6%
Lula x Renan Santos
- Lula: 46,5%
- Renan Santos: 23,5%
- Branco/Nulo: 19,5%
- Não sabe: 10,6%
Lula x Aldo Rebelo
- Lula: 45,2%
- Aldo Rebelo: 19%
- Branco/Nulo: 26,3%
- Não sabe: 9,5%
Cenário de 1º turno Meio/Ideia (Janeiro/2026)
Cenário 1
- Lula: 40,2%
- Tarcísio de Freitas: 32,7%
- Romeu Zema: 5,5%
- Ronaldo Caiado: 5,5%
- Renan Santos: 0,5%
- Aldo Rebelo: 0,4%
- Ninguém/Branco/Nulo: 3,6%
- Não sabe: 11,8%
Cenário 2
- Lula: 39,7%
- Flávio Bolsonaro: 26,5%
- Ratinho Jr.: 7%
- Ronaldo Caiado: 4,2%
- Romeu Zema: 3,6%
- Renan Santos: 0,4%
- Aldo Rebelo: 0,2%
- Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%
- Não sabe: 11,4%
Cenário 3
- Lula: 39,6%
- Flávio Bolsonaro: 27,6%
- Ronaldo Caiado: 5,5%
- Romeu Zema: 5,4%
- Eduardo Leite: 2,8%
- Renan Santos: 0,7%
- Aldo Rebelo: 0,2%
- Ninguém/Branco/Nulo: 5,6%
- Não sabe: 12,9%
Cenário 4
- Lula: 40%
- Michelle Bolsonaro: 29%
- Ratinho Jr.: 6%
- Ronaldo Caiado: 4,3%
- Romeu Zema: 3,8%
- Renan Santos: 0,7%
- Aldo Rebelo: 0,2%
- Ninguém/Branco/Nulo: 5,9%
- Não sabe: 10,3%
Cenário 5
- Lula: 40,1%
- Michelle Bolsonaro: 29,7%
- Romeu Zema: 5,8%
- Ronaldo Caiado: 5,1%
- Eduardo Leite: 2,5%
- Renan Santos: 1,3%
- Aldo Rebelo: 0,3%
- Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%
- Não sabe: 10,3%
A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2026 por telefone. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06731/2026 — BRASIL.
Genial/Quaest
Genial/Quaest (janeiro/26): cenários de 2º turno
Lula x Tarcísio
- Lula (PT): 44%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 39%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 45%
- Jair Bolsonaro (PL): 38%
- Indecisos: 2%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 15%
Lula x Ratinho Jr.
- Lula (PT): 43%
- Ratinho Júnior (PSD): 36%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
Lula x Zema
- Lula (PT): 46%
- Romeu Zema (Novo): 31%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Lula x Caiado
- Lula (PT): 44%
- Ronaldo Caiado (União): 33%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 46%
- Renan Santos (Missão): 26%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
Lula x Aldo Rebelo
- Lula (PT): 45%
- Aldo Rebelo (DC): 27%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
1º turno
Cenário 1
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 9%
- Ratinho Júnior (PSD): 7%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Ronaldo Caiado (União): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%
- Indecisos: 8%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
Cenário 2
- Lula (PT): 35%
- Flávio Bolsonaro (PL): 26%
- Ratinho Júnior (PSD): 9%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Ronaldo Caiado (União): 5%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%
- Indecisos: 8%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Cenário 3
- Lula (PT): 39%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27%
- Ronaldo Caiado (União): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 3%
- Indecisos: 8%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
Cenário 4
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 14%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
- Indecisos: 7%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Cenário 5
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 28%
- Ratinho Júnior (PSD): 11%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
- Indecisos: 7%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Cenário 6
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
- Indecisos: 7%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Cenário 7
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Ronaldo Caiado (União): 5%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
- Indecisos: 8%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.