Quais são as 10 maiores empresas do varejo no Brasil e quanto elas faturam

Mesmo num ano não tão fácil para o setor varejista como 2023, com aperto do poder de compra do consumidor e juros altos, o resultado somado das 300 maiores empresas do varejo brasileiro seguiu crescendo.

É o que aponta a edição 2024 do Ranking 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro, desenvolvido pela SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo) em parceria com a Cielo.

Em 2023, de acordo com o levantamento, as maiores varejistas do país somaram um faturamento de 1,129 trilhão de reais, 7,9% mais que no ano anterior.

Considerando apenas as 216 empresas que declararam seus faturamentos nos últimos dois anos, o crescimento foi de 11,4%.

“Em 2015, quando desenvolvemos este estudo pela primeira vez, vivíamos o início de uma profunda crise econômica. De lá para cá, tivemos um período de recuperação, uma pandemia e toda a transformação digital do varejo”, diz Eduardo Terra, presidente da SBVC. “Estamos iniciando uma nova fase, em que fatores tão diversos quanto a Inteligência Artificial, o varejo cross border e as transformações socioeconômicas do país geram novos paradigmas, desafios e oportunidades”.

Quais são as 10 maiores varejistas do Brasil

O Carrefour lidera mais uma vez a lista das maiores empresas do varejo brasileiro, com um faturamento bruto de 115,4 bilhões de reais.

As cinco maiores empresas do Ranking (Carrefour, Assaí, Magazine Luiza, Grupo Casas Bahia e RD Saúde) somaram um faturamento de 307,1 bilhões de reais, ou 27,2% do faturamento das 300 maiores e 11,2% do faturamento total do varejo ampliado brasileiro.

Veja a tabela com as 10 maiores empresas do varejo e quanto elas faturam em 2023:

1) Carrefour: faturamento de 115,4 bilhões de reais

2) Assaí: faturamento de 72,8 bilhões de reais

3) Magazine Luiza: faturamento de 45,6 bilhões de reais

4) Grupo Casas Bahia: faturamento de 36,9 bilhões de reais

5) Raia Drogasil: faturamento de 36,3 bilhões de reais

6) Grupo Boticário: faturamento de 30,8 bilhões de reais

7) Grupo Mateus: faturamento de 25,3 bilhões de reais

8) GPA Alimentar: faturamento de 20,6 bilhões de reais

9) Natura&CO: faturamento de 18,7 bilhões de reais

10) Americanas: faturamento de 17,4 bilhões de reais