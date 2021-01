Bússola & Cia: Mudança no comando do Congresso e a reforma tributária

Reforma tributária sofre revés com mudança no Congresso

A Reforma Tributária deve andar para trás algumas casas com as prováveis vitórias do deputado Arthur Lira (PP-AL) e do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para o comando do Congresso. Se antes era prioridade para o atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), que mesmo assim não conseguiu pautar a matéria sequer em comissão, agora o jogo deve refluir. Até mesmo pressão para mudar o relator já existe.

Mágoa

Relator da PEC da Reforma Tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro foi cogitado por Maia como possível adversário de Lira durante meses. E, no lançamento da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), ele estava ao lado do presidente da Câmara. Os aliados de Lira agora querem o palco e os holofotes que antes focavam na discussão de impostos coordenada por Ribeiro em 2020.

Fiscal primeiro

O Ministério da Economia também não fará nenhum esforço para colocar alterações tributárias como prioridade zero. A principal preocupação, além de votar as matérias que estão prontas para serem aprovadas desde o ano passado, é dar sinal de compromisso fiscal ao mercado. Só depois das outras PEC no Congresso, tratarão da divisão dos impostos.

Carro sendo abastecido com Gás Natural Veicular Carro sendo abastecido com Gás Natural Veicular

Com todo gás

O consumo de gás natural no Sudeste registrou em novembro um crescimento de 9,6%, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). O volume demandado na região passou de 42,04 milhões para 46,08 milhões de metros cúbicos/dia. O maior responsável pela alta foi a geração termelétrica, com alta de 25,6% no mesmo período. Mas a indústria também contribuiu, com um avanço de 2,7%.

Mercado segurador

O escritório Raphael Miranda Advogados registrou alta no mercado segurador em 2020, especialmente se comparado ao desempenho do país. O destaque ficou por conta do aumento da arrecadação de prêmios em saúde complementar, com variação de 6,3% no terceiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o sócio Raphael Miranda, o ano atípico e que impactou globalmente as empresas acabou estimulando as pessoas a contratarem mais seguros e as empresas a repensarem seus produtos.

Bancas virtuais

O empresário José Antônio Magalhães Lins, membro do Conselho da Bennu, comemorou o crescimento da plataforma de banca de jornais e revistas virtuais, que fechou o ano de 2020 com aumento de 30% no número de acessos, chegando a uma base de 38,5 milhões e 300 mil usuários ativos. A plataforma faz parte do pacote de algumas operadoras de telefonia como Oi, Vivo e TIM, e um dos fatores para o crescimento acabou sendo a pandemia. Para 2021, a previsão é de alta de 20% no volume de downloads.

Citação em pesquisa

A Universidade de Guarulhos (UNG) é a mais citada entre as universidades privadas nacionais no levantamento sobre os pesquisadores mais influentes publicado pela revista PLOS Biology. A instituição possui quatro professores na lista: três do programa acadêmico de odontologia – Magda Feres, Poliana Durante e Jamil Shibli – e um de Enfermagem – Josué de Moraes. A lista inclui acadêmicos de todo o mundo e possui 600 brasileiros.

Monitoramento do diabetes

O diretor do Centro de Diabetes do Rio de Janeiro, Rodrigo Siqueira, se uniu ao analista de sistemas Pablo Silva para desenvolver o primeiro aplicativo de gerenciamento do diabetes que apresenta seta de tendência. Trata-se de uma inovação para pacientes que medem a glicemia, antevendo a dosagem de insulina a ser aplicada. O app brasileiro iGlicho é gratuito e já conta com mais de 1.500 usuários. Está disponível em Android e a versão para Apple Store sai até o fim do mês.

UPA José Rodrigues, avenida Camapuã, Cidade Nova, zona Norte, Manaus UPA José Rodrigues, avenida Camapuã, Cidade Nova, zona Norte, Manaus

Ajuda a Manaus

A crise na saúde em Manaus (AM) mobilizou o time da Ser Educacional, que está instalando três tendas solidárias próximas a hospitais da cidade. Nesses pontos serão oferecidos apoios jurídicos, psicológicos e fisioterápicos gratuitos a familiares das vítimas internadas com a Covid-19. No total estão previstas quatro tendas.

Oxigênio

A Positivo Tecnologia doou também 60 cilindros de oxigênio aos hospitais públicos da capital do Amazonas, garantindo parte do suprimento aos pacientes internados sob efeito da pandemia da Covid-19.

Doação

A Gocil, em parceria com companhia Broto Legal, doou 38 toneladas de arroz e feijão para o Instituto Gerando Falcões. A doação foi realizada em quatro unidades da ONG, todas localizadas em São Paulo e irá beneficiar cerca de 40 mil pessoas.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: