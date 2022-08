Bússola & Cia: Inadimplência eleva demanda por empresas de securitização

Por Bússola

O risco elevado de inadimplência aumentou o faturamento de companhias securitizadoras, que minimizam as perdas em financiamentos quando o calote aumenta no mercado. São cada vez mais demandadas as garantias diante do número de inadimplentes no país, que já passa de 65 milhões. E a tendência é continuar subindo nos próximos meses, de acordo com análise dos dados do Serasa. A Liderança Serviços Financeiros, empresa especializada na recuperação de créditos de baixa e alta faixa de atraso, registrou aumento de 142% na base de clientes que utilizam a oferta de securitização. Se mantido o volume de negócios, a perspectiva de crescimento da carteira de crédito não performado é de 600% neste ano.

Óleo fervente

A redução das exportações de óleo de girassol da Ucrânia, as incertezas sobre exportações de óleo de palma pela Indonésia e a alta no imposto de exportação na Argentina pressionam a oferta mundial de óleos vegetais no mundo. Por isso, a tonelada do produto da soja chegou a R$ 11.195 em junho no Brasil, 31,9% a mais que em junho de 2021. Os dados são da pesquisa conjuntural mensal da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Segundo o levantamento, o Índice de Preços do Óleos Vegetais da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), teve média de 211,8 pontos em junho, queda de 17,4 pontos no mês (-7,6%), mas permanecendo significativamente acima (54,1 pontos) do nível do ano anterior (+34,3%).

Melhor Energia

Nove das onze distribuidoras do Grupo Energisa estão entre as empresas mais bem avaliadas do Brasil, segundo avaliação dos próprios clientes. Os dados são da “24ª Pesquisa de Satisfação do Consumidor Residencial Urbano de Energia Elétrica”, da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), que apontou a Energisa como vencedora nas categorias com menos de 500 mil consumidores (Minas Gerais) e com mais de 500 mil consumidores (Paraíba). A empresa foi premiada com oito troféus, incluindo as concessões em Tocantins e Mato Grosso do Sul.

Além das nuvens

A Bis2Bis, plataforma de comércio eletrônico digital, celebra um ano da parceria com Huawei Cloud, multinacional líder em infraestrutura para Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. A empresa de e-commerce registrou ganho em performance de mais de 200%, com aumento na velocidade dos sites, tempo de resposta da nuvem e automação.

Jeitto

O aplicativo de crédito Jeitto acaba de contratar a Klavi, plataforma SaaS – Software as a Service – que fortalece empresas com soluções de Open Finance, com o objetivo de oferecer melhores produtos e serviços de crédito para as classes C e D. O trabalho será feito por meio da experiência da Klavi em analytics, com a finalidade de contribuir cada vez mais com a inteligência de dados utilizada pelo Jeitto, que projeta aumentar em 20% a taxa de aprovação de crédito.

Sustentável

O /asbz substituiu 100% das suas garrafas plásticas para as de vidro e copos biodegradáveis, como medida de sustentabilidade. Todos os mais de 240 colaboradores ganharam sua própria garrafa para uso individual, auxiliando ainda mais na redução do lixo. Com essa ação, espera-se reduzir o descarte em média de 540 garrafinhas por mês. E todas lixeiras serão substituídas por pontos de coleta seletiva espalhados em diversos ambientes para melhor descartar alimentos e objetos.

Edtech

Dois anos após ingressar no Ensino Superior, a Descomplica Faculdade Digital, atinge 100 mil alunos e forma sua primeira turma no curso de Gestão de Pessoas. Na Edtech os ensinamentos são divididos por temática e os alunos podem escolher por qual conteúdo preferem começar a estudar. Ao término da graduação, recebem um certificado que pode ser linkado diretamente no LinkedIn. Dessa forma, a startup acelera a entrada do estudante no mercado de trabalho.

Encontro Inteligente

A Associação de Empresas e Profissionais da Informação (Abeinfo) promove a 11ª edição do RPA & AI Congress – maior evento de multimercados sobre a área no Brasil. O encontro acontece nos dias 09 e 10 de agosto, no Rio de Janeiro, e aguarda mais de 300 participantes para promover o debate e a troca de experiências sobre a força de transformação do RPA como ferramenta digital. Em 2020, no Brasil, o segmento de TI cresceu cerca de 22,9% e obteve investimento de R$ 200,3 bilhões. Segundo dados da pesquisa Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências, o país subiu uma posição no ranking mundial da área – da 10ª colocação para a 9ª – e se manteve líder no setor latino-americano, com 44% de participação.

Logística lógica

A plataforma virtual Loja Integrada anunciou o lançamento do Enviali, solução de intermediação e cotação de frete gratuita com foco em pequenas e médias empresas. O Enviali permite reduzir até 70% os custos dos lojistas com o envio de produtos nos Correios. A solução foi desenvolvida para baratear o custo do frete e democratizar o benefício para pequenos e médios negócios.

Notificação

A Bodylaser tem agora aplicativo, nas versões IOS e Android, com todas as informações que o cliente precisa para não perder o dia e hora do tratamento. Uma das novidades é a possibilidade de fazer o check-in da sessão agendada pelo próprio app.

Planta que cresce

O consumo de alimentos “plant based” ganha relevância no Brasil. Levantamento da Euromonitor aponta que o consumo da categoria no País evoluiu de US$ 48,8 milhões, em 2015, para US$ 82,8 milhões em 2021, um crescimento de aproximadamente 70% em cinco anos. E é neste cenário que a Adeste, empresa que oferece soluções inovadoras para os setores de alimentos, saúde e nutrição animal, lança a Uptaste, uma foodtech que chega para revolucionar o conceito de alimentos à base de plantas.

Software na Construsul

O OrçaFascio Prime marca presença na Construsul 2022, que está acontecendo até 05 de agosto. “O software é mais uma revolução para o setor da construção civil. Estamos animados com a participação em um dos eventos mais importantes do mercado. Com o OrçaFascio Prime, sabemos que grandes empresas, construtoras e órgãos públicos terão uma importante ajuda para ganhar mais precisão e velocidade em grandes projetos”, comenta Shane Melo, CEO do OrçaFascio Prime.

Educação no Trânsito

O Programa de Educação em Segurança Viária para uma Nova Geração (VIA) acaba de chegar ao Rio de Janeiro e vai impactar 1800 alunos de sete escolas da rede privada e pública da capital. Lançado internacionalmente pela Global Road Safety Partnership, Fundação Michelin e Fundação TotalEnergies e implementado no país pela Junior Achievement, o VIA pretende conscientizar os jovens sobre comportamentos relacionados a riscos de acidentes.

Prêmio

Os mais de 600 mil usuários da Uber Conta, conta digital dedicada aos motoristas e entregadores da Uber, operacionalizada pelo Digio, podem concorrer a vales combustível, pneu e compras de até R$ 500. A promoção “Acelera esse cartão” foi criada para comemorar o Dia do Motorista. A iniciativa acontece por meio da parceria entre Uber, Digio e Elo. A promoção terá duração de um mês e serão mais de dois mil prêmios distribuídos ao longo desse período. Todos os dias os motoristas podem concorrer a 80 prêmios (40 vale compras, 30 vale combustíveis e 10 vale pneus), inclusive nos finais de semana. São mais de 2000 prêmios para concorrer.

