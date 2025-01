Bússola & Cia: healthtech cresce 41% com IA e sono dos clientes

Ganhar dinheiro é um sonho, ainda mais com o sono dos clientes. Oferecendo diagnóstico de apneia do sono utilizando inteligência artificial, a Biologix faturou R$ 11 milhões em 2024, com um crescimento de 41% em relação ao ano anterior. A healthtech atingiu a marca de 14 mil exames mensais e 5 mil clientes no Brasil, além de expandir suas operações para o Chile.

E-commerce

De acordo com o balanço da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o setor de e-commerce cresceu 10,5% em 2024, alcançando um faturamento de R$ 204,3 bilhões. Foram registrados 414,9 milhões de pedidos, com ticket médio de R$ 492,40. O número de compradores online atingiu 91,3 milhões. As mulheres mantiveram a liderança nas compras, enquanto a classe C destacou-se como a que mais realizou aquisições virtuais, refletindo o maior acesso à tecnologia e à inclusão financeira. Para 2025, a ABComm projeta um faturamento de R$ 234,9 bilhões, com ticket médio de R$ 539,28 e um volume de 435,6 milhões de pedidos, impulsionados por 94,05 milhões de compradores.

Carreiras

A Ynner apontou os setores e carreiras com maior demanda em 2025. Áreas voltadas para saúde, energia renovável e logística estarão em alta e movimentarão a economia. A digitalização dos negócios segue liderada pela tecnologia. A saúde permanece como prioridade, com foco em prevenção e saúde mental. Já a energia renovável cresce em função da sustentabilidade, enquanto a logística se reinventa para atender ao aumento do comércio eletrônico e às exigências de cadeias globais de suprimentos. Profissões como especialista em ética de IA e desenvolvedor de realidades imersivas (AR/VR) também despontam como oportunidades.

Leilão

A Zuk, especialista em leilões de imóveis, em parceria com o Itaú Unibanco, realizará leilões de 93 imóveis em janeiro. Os imóveis estão localizados em estados como Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, com valores que variam de R$ 60 mil a R$ 4 milhões.

Digital

A CWS Platform, especializada em digitalização comercial, registrou um faturamento de R$ 30 milhões em 2024, com um volume bruto transacionado (GMV) de R$ 1 bilhão, o dobro do registrado no ano anterior.

Cielo

A parceria entre a Cielo e o programa ASMARA, da ONG Gerando Falcões, impactou mais de 4.400 mulheres em 350 favelas de São Paulo. Utilizando tecnologias de pagamento como maquininhas e Pix, as participantes — chamadas de MARA — aumentaram suas vendas em 60%, gerando rendas de até R$ 3 mil mensais. Em 2025, o programa pretende atingir 20 mil mulheres em 150 territórios, promovendo transformação social por meio do varejo.

Sustentável

A startup Mush desenvolveu uma embalagem sustentável à base de micélio, chamada Mush Pack. Em 2024, as vendas do produto cresceram 110% em relação ao ano anterior, mostrando boas perspectivas no mercado de consumo consciente.

Portfólio

A Ifefo registrou crescimento de 9% em 2024 e agora planeja expandir seu portfólio com parcerias nas indústrias de café, pescados, condimentos, molhos, doces, refrigerantes e sucos. A previsão é de crescimento de até 12% em 2025.

Simples

Frederico Sieck, fundador da KOUD, transformou o espaço entre a cama e o computador em um negócio milionário. A startup, que simplifica a contratação de profissionais de TI, acumulou clientes globais e faturou mais de R$ 6 milhões em menos de um ano, com uma equipe 100% remota e taxa de turnover inferior a 1%.

Prêmio

A Trademaster venceu, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Melhores Fintechs 2024, promovido pela Fincath. A fintech conquistou a primeira posição nas categorias "Crédito" e "Crédito Empresarial", transacionando mais de R$ 35 bilhões no último ano.

Rock

A School of Rock, maior rede de escolas de música do mundo, foi reconhecida como uma das "Top Franchises para 2025" pela Franchise Business Review. A rede, presente em 17 países com mais de 385 escolas, destaca-se por uma metodologia exclusiva que combina aulas individuais, ensaios em grupo e apresentações ao vivo. No Brasil, conta com 71 unidades espalhadas por todas as regiões.

Objetivo

A plataforma Impacto à Vera chega ao mercado com a proposta de dar visibilidade a projetos socioambientais, empreendedores e empresas que aliam propósito e resultados financeiros. A primeira temporada apresenta mini documentários de 20 a 30 minutos, com histórias reais, como a Sororitê Angel Network, rede de mulheres investidoras-anjo.

Lançamento

A empreendedora Ingrid Barth lançou o PilotIn, uma fintech que simplifica a gestão financeira e traduz dados em insights preditivos com base em inteligência artificial. O objetivo é facilitar a oferta de soluções financeiras, especialmente de crédito, promovendo a compreensão sobre o open finance.

Número

Segundo a Nubimetrics, o início do ano traz oportunidades em vendas digitais de materiais escolares, uniformes, fantasias, artigos de informática e até produtos relacionados à natação, conforme a especialista Juliana Vital, Global Chief Revenue da empresa.

Troca

A Trocafone aposta no crescimento do programa TrocaFácil, que oferece descontos de até R$ 4 mil na compra de novos dispositivos mediante a troca de celulares antigos. A empresa já comercializa entre 800 e 1.000 aparelhos por dia, totalizando mais de 30 mil unidades mensais.

Head

A Itapus anunciou Fabíola Palo como nova head nacional de trade marketing. Sua meta é fortalecer a área para aumentar a visibilidade e as vendas dos produtos da empresa.

Década

Celebrando 10 anos de atuação, a Auddas lançou o livro gratuito Do Planejamento Estratégico ao M&A: Lições de Dono Para Dono, composto por 21 artigos que abordam temas essenciais para empreendedores e gestores.

Food

A Jornada ANR 2025, referência no setor de food service, será realizada nos dias 25 e 26 de março, em São Paulo. O evento contará com cinco trilhas de conteúdo, duas arenas de debates e um espaço para networking e experiências gastronômicas.

