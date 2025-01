Bússola & Cia: Syonet cresce 30% oferecendo tecnologia para concessionárias de veículos

Atuando no mercado de tecnologia para concessionárias de automóveis, a Syonet alcançou R$ 60 milhões em faturamento em 2024, crescendo mais de 30% e conquistando 100 novos clientes. A plataforma da empresa registrou transações de mais de R$ 85 bilhões, atendendo a mais de 2,5 mil concessionárias de veículos leves. A empresa abriu uma filial no México, investindo R$ 1 milhão, e expandiu sua equipe com 58 novos talentos. Para 2025, planeja aumentar em 30% o faturamento, além de intensificar o uso de inteligência artificial em seus produtos.

Zeztra

A Zeztra, fintech de gestão de cobranças, prevê transacionar R$ 2 bilhões em 2025, impulsionada por parceria com líder global de tecnologia fiscal. Seu sistema multicanal e funcionalidades avançadas já reduziram inadimplência em testes.

Token

A Rooftop lançou o token de renda fixa ROOF01, distribuído na plataforma Mercado Bitcoin (MB). O ativo utiliza tecnologia blockchain e é lastreado em imóveis residenciais de alto padrão do Homecash, principal produto da proptech.

Foodservice

Segundo o Instituto Foodservice Brasil (IFB), o setor de alimentação fora do lar deve crescer 6,9% em 2025, com destaque para avanços no PIB e no consumo. A melhora na empregabilidade e no poder de compra da população sustenta o otimismo do mercado.

Têxtil

A Vicunha apresentará inovações sustentáveis na FebraTêxtil 2025, incluindo o uso de água de reúso na produção de denim e brim. O evento espera atrair até 12 mil visitantes.

Aquisição

A Zaxo M&A Partners assessorou a compra da distribuidora Mais Saúde pela Hospdrogas, fortalecendo a atuação do grupo no Nordeste. A nova unidade em Aracaju será um hub logístico para atender mil municípios em até 24 horas.

Pix

A Transfeera obteve autorização para operar o Pix Direto, ampliando eficiência nas liquidações financeiras e consolidando sua competitividade no mercado.

Parceria

Banco do Brasil e Leapfone firmaram parceria para oferecer smartphones por assinatura com vantagens exclusivas, incluindo seguros e suporte técnico.

Concursos

O Curso Mege registrou crescimento de 100% em 2024, contabilizando 7.700 aprovações no mercado de concursos públicos. Para 2025, prevê 25 mil alunos ativos, com recursos de inteligência artificial para aprimorar a metodologia.

E-commerce

A 87Labs firmou contrato de co-criação com a Vurdere, utilizando modelo de revenue share para alavancar soluções tecnológicas no e-commerce.

Saúde mental

A Vittude ultrapassou 3,5 milhões de vidas atendidas, alcançando o breakeven e consolidando parcerias estratégicas em saúde mental corporativa.

Inteligência artificial

A Kokedama AI Studio nomeou Luis Felipe Fernandes como CEO. A empresa projeta faturar R$ 4,8 milhões em 2025, com foco em soluções personalizáveis e expansão global.

Moda inclusiva

O segmento plus size cresce 10% ao ano. A Audaces inova ao oferecer ferramentas de customização em massa para modelagens inclusivas, mantendo qualidade e eficiência produtiva.

RH corporativo

Felipe D’Arco é o novo Country Manager da Humand no Brasil, com foco em fortalecer o mercado nacional de comunicação corporativa.

Merchandising

A SPAR Brasil adicionou a Moët Hennessy à sua carteira de clientes, ampliando a visibilidade dos produtos da marca no varejo.

Educação

A Fluency Academy e Quero Bolsa lançaram o maior programa de bolsas de idiomas do Brasil, visando beneficiar 150 mil pessoas.

Sustentabilidade

Silvana Parisotto Agostini é a nova diretora de Sustentabilidade da Unicred, reforçando práticas ESG e governança na instituição.

Reconhecimento

A Desktop recebeu a certificação Great Place to Work (GPTW), destacando-se como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil.

Proptech

Raphael Garcia assumiu como sócio e Diretor Comercial da Plaza, com foco em expandir parcerias estratégicas e novos segmentos de mercado.

