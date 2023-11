Bússola & Cia: Grupo Vivhas aposta em tecnologia para crescer

O Grupo Vivhas aposta em transformar o setor de saúde com soluções de tecnológica e inovação. A estruturação do grupo (Vivere, GHAS Consulting, Zion e DTI) tem como diretores Miguel Gomes (CEO), Mendel Sanger (CTO), Fabrício Martins (CSO) e Gustavo Audoeno (COO), teve um custo de R$ 1 milhão. Operando em 11 estados brasileiros, conta com mais de 80 clientes e projeta faturamento de R$ 23 Milhões para este ano. Em 2024, com a conclusão do processo de expansão para México e Bolívia, prevê crescimento de 30%, superando a marca de R$ 30 milhões em receita. Entre os principais parceiros do Grupo estão as gigantes Philips e Oracle. “À medida que avançamos no mercado, nossa visão é clara: liderar a transformação do setor de saúde e fornecer soluções inovadoras e eficazes. Estamos prontos para enfrentar desafios, superar obstáculos e inovar continuamente para melhorar a assistência médica e a gestão de saúde no Brasil e América Latina", detalha o CEO Miguel Gomes.

Expansão

O operador logístico TECADI inaugurou nova unidade na região Sul, em Navegantes (SC). O objetivo da empresa é ampliar suas operações de armazenagem, aumentando sua base de clientes e market share no segmento. A nova unidade do operador logístico recebeu investimentos de R$ 20 milhões e vai gerar mais de 240 postos de trabalho diretos, possui 31.000 m² de área coberta na primeira fase. Até 2025, a ideia é adicionar mais 29.000 m², totalizando 60.000 m².

Prêmio

Vice-Presidente de cibersegurança da Clear It, Longinus Timochenco, foi eleito Top Global CISOs Awards de 2023. O prêmio da revista Cyber Defense, que reconhece os melhores especialistas na área de cibersegurança do mundo, elegeu o especialista pelo segundo ano consecutivo, no é 11º prêmio anual. Além dele, o outro brasileiro que figura na lista é Vitor Sena, CISO da Gerdau no Brasil. Outros nomes que aparecem na lista são David Belll (American Airlines), Arnaud Bachelet (Chanel) Vitor Sena (Gerdau) e Melina Scotto (Hilton).

Aporte

A Jobecam recebeu aporte de aproximadamente R$ 2 milhões do Laboratório de Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Lab). A startup foi uma das onze soluções selecionadas de diferentes países latino-americanos que utilizam inteligência artificial para ajudar a reduzir o preconceito, discriminação e vieses na seleção de talentos.

Live viva

Para aumentar a venda de cursos de educação profissional, o SENAI se uniu à startup Mimo Live Sales para realizar sua primeira live commerce. Os cursos adquiridos durante a live corresponderam a 37% de todos os pedidos de 2023, atingindo um valor 3 mil vezes maior do que a média diária de compras registradas no Futuro.Digital - marketplace da instituição lançado no fim de 2022. Além disso, reuniu o maior número de participantes da história de lives do SENAI: foram 4 mil pessoas assistindo, de todas as regiões do País. Com duração de uma hora, a live permitiu à audiência comprar mais de 100 cursos sem sair da tela e com valor único de R$ 9,90.

Road show

Osten Moove investe em Road Show para fomentar a economia no Brasil em cidades remotas. Empresa investe 40 mil em startup do Amazonas e ajuda na captação de R$ 400 mil e apoio para fomentar empresas em locais remotos do país O ponto de partida foi no Amazonas, no Norte do país e focou em biotecnologia, bioeconomia, levando em consideração características amazônicas para geração de negócios e capital.

Destaque

A Kamino recebeu o reconhecimento do Startup Network Cohort, iniciativa do Money 20/20, como uma das sete fintechs de maior destaque nas Américas, sendo a única representante do Brasil e da América Latina. “Ser reconhecida como uma das sete fintechs mais empolgantes das Américas atesta nosso firme compromisso de proporcionar a melhor plataforma de gestão de gastos empresariais, capacitando empresas de pequeno a médio porte a alcançar um crescimento mais eficiente”, afirma Gonzalo Parejo, cofundador e CEO da Kamino.

Risco

A BRK Tecnologia está presente nas operações de 5 das 50 empresas mais inovadoras do mundo com atuação no Brasil, de acordo com o relatório Most Innovative Companies 2023: reaching news heights in uncertain times, do Boston Consulting Group. Nomes como Amazon, P&G, Sony, Dell e Unilever contam com a parceria da companhia e confiam suas operações logísticas, gerenciamento de risco e prevenção de acidentes.

Crescimento

A startup TuTo Digital projeta encerrar o ano com R$ 4,5 milhões em contratos. Fundada em 2021, em Belo Horizonte, pelos empreendedores Thiago Silva e Gustavo Amaral, a TuTo surgiu com o propósito de melhorar o aprendizado em treinamentos corporativos, cursos e aulas, em eventos e livros. A startup desenvolveu plataforma e um app voltado para 4 principais públicos: Empresas, Eventos, Infoprodutos e Mercado editorial/ Livros.

Vendas

O evento online, o primeiro Pitzi Conect reúne estratégias para alavancar as vendas no final de ano. Evento on-line e gratuito da startup de seguros para celular pioneira no Brasil, que acontece no dia 09/11, às 16h, traz a participação de Ricardo Gouveia, sócio-consultor da DNA de Vendas. As vagas são limitadas.

Evento

A Alliança Saúde estará na FISWEEK 2023, evento voltado às lideranças do segmento saúde e reguladores, promovido pela Iniciativa FIS no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (dia 08), Isabella Tanure, Vice-presidente do Conselho da Alliança Saúde, estará no painel “O Papel da Indústria de Serviços na Sustentabilidade do Setor da Saúde”. Neste mesmo dia, Gustavo Campana, Vice-Presidente Médico da Companhia, e Rafael Canineu, Diretor Médico de Health Analytics, participam do debate sobre “Navegação de Pacientes entre Instituições: Desafios na Integração do Ecossistema da Saúde”. O encontro vai até o dia 10 de novembro e pode ser acompanhado online.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola & Cia: BRZ cresce e quer abrir capital na bolsa

Varejo: parceria entre grandes empresas oferece programa inédito de benefícios

Carteira inteligente QINV rende acima do Bitcoin em primeiro mês de parceria com a Coinext