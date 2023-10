Bússola & Cia: BRZ cresce e quer abrir capital na bolsa

A BRZ Empreendimentos pediu registro de companhia aberta categoria A junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essa movimentação possibilita às empresas negociar suas ações em bolsa. Para 2024, a organização prevê chegar a R$ 1,3 bilhão de receita, um incremento de 61% em relação à expectativa de 2023. A marca lançou 100 projetos imobiliários em 2022. Nos próximos cinco anos, a expectativa da BRZ é lançar cerca de 80 empreendimentos apenas na região do estado de São Paulo. A BRZ conta com escritórios em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e, no último mês, inaugurou sua nova filial em Campinas.

Mercado em movimento

A venda operação do UnitedHealth Group no Brasil, por meio da Amil e rede de hospitais Americas, chegou em boa hora para os players do segmento de Saúde Suplementar. Em setembro de 2023, a ANS divulgou que os setor alcançou lucro líquido de R$ 1,45 bilhão. O tamanho da operação do UHG, composta por uma carteira com 3,1 milhões de vidas em planos médicos e 2,3 milhões em planos odontológicos, além de 31 hospitais e 88 clínicas em diversas regiões do País, mostra a perspectiva de um ecossistema de saúde rentável. Apesar de ser, nos Estados Unidos, uma das principais empresas de planos de saúde, no Brasil, a gestão unificada da carteira de beneficiários e da rede de hospitais se mostrou desafiadora para o UHG. Esse ecossistema integrado se tornou um atrativo e pode ser o passo para players com expertise no mercado brasileiro estabelecerem a liderança.

Ranking

A Fundação Dom Cabral (FDC) criou, em parceria com a MCIO Brasil, ranking que reconhece mulheres na área de tecnologia e as empresas que mais promovem a equidade. Para chegar ao resultado, serão avaliadas as respostas de duas pesquisas, que estão com inscrições abertas, e que vão verificar os avanços sobre os principais pilares corporativos que impulsionam a transformação tecnológica nas organizações brasileiras. O questionário da categoria de executivas de tecnologia deve ser respondido exclusivamente por mulheres e o de empresas não possui esta exigência. Três executivas e três empresas serão premiadas pelo seu trabalho de diversidade e equidade em suas organizações.

App Veloe

A Veloe Go divulgou seu novo app para o mercado B2B. O Veloe Go para Motoristas reúne soluções de tecnologia e inovação com serviços para facilitar o cotidiano de grandes e médios operadores de transporte, micro transportadores e caminhoneiros autônomos. A empresa garante que, de forma intuitiva e de fácil acesso, o app permitirá que os usuários tenham, em um mesmo ambiente digital, um combo de serviços de frota para o motorista, com inteligência de dados para otimizar custos da operação de todos os portes. Em breve, a plataforma permitirá, ainda, realizar pagamentos e obter serviços oferecidos, como roteirização e acesso a estabelecimentos comerciais parceiros, que oferecem preços menores.

Congresso

No próximo dia 27, acontece em São Paulo, o Congresso Brasil Competitivo 2023, que terá como tema “O papel do Brasil na economia verde mundial”. Realizada pelo Movimento Brasil Competitivo, a edição deste ano contará com a colaboração inédita da AYA Earth Partners. Lideranças dos setores público e privado debatem sobre as soluções já existentes na agenda ambiental nacional, as estratégias e caminhos que podem consolidar o Brasil protagonista global nesta frente.

Woba

A expansão global da Woba ganha força com a chegada de dois executivos com ampla experiência em internacionalização. Marco Crespo assume como sócio e Chief Operations Officer (COO) da Woba, depois de passar pela Yalo como CEO Brasil e pela Gympass como vice-presidente e líder da área comercial. Já Rodrigo Silveira, conhecido por ter levado o Gympass para Itália e Estados Unidos (EUA) assume como vice-presidente da Woba. A startup já está presente em mais de 250 cidades do Brasil, Mêxico e América Latina, com mais de 2 mil espaços flexíveis. Já recebeu investimentos de R$ 8 milhões (2018) de Kees Koolen, fundador do Booking.com, e de R$ 50 milhões (2021) dos fundos Kaszek e Valor, além de integrar o programa de aceleração Scale-Up Endeavor.

Evento limpo

A organizadora de eventos RX apresentou redução de 12% no consumo de energia por m² utilizado, com utilização de energia sustentável e redução da iluminação a 50% da capacidade durante os períodos de montagem e desmontagem das feiras. A redução na geração de resíduos também caiu 40% com adoção de carpete reutilizado, e totalmente reciclável. O lixo reciclávelsaltou de 28%, em 2019, para 38% no ano passado.

Automação

A plataforma de automação fiscal Dootax realizou mapeamento nacional sobre os impactos da transformação digital na área fiscal e tributária, ouvindo 117 companhias de nove estados brasileiros. A startup identificou que 76% delas ficaram com processos mais ágeis e eficientes após a adoção da tecnologia para automatização de tarefas fiscais. 38% das empresas entrevistadas apresentaram redução superior a 50% nos custos relacionados a multas, juros, duplicidades e outros erros tributários depois da implementação da plataforma.

Energia

O presidente do Conselho Global de Administração da ENGIE, Jean-Pierre Clamadieu, será homenageado no prêmio Personalidade França-Brasil 2023, iniciativa da Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-RJ). PO executivo tem extenso trabalho realizado no fortalecimento das relações comerciais entre os dois países norteadas, especialmente, pelas premissas de sustentabilidade. A ENGIE está no Brasil há mais de 25 anos e é a empresa estrangeira que mais desenvolveu, implementou projetos de energia no Brasil nas últimas três décadas.

Liquidações

A Infra Fintech Evlos4U encerrou o 1º semestre 2023 acumulando a soma de R$ 595 bilhões em liquidações entre bancos, DTVM, gestores, bancos, gateway de pagamentos e fintechs, por meio da tecnologia oferecida pela startup para o mercado. A empresa criada em 2019, com objetivo ainda têm grande possibilidade de crescimento e a expectativa dos sócios Sarah Almachar, Alexander Conceição, Tainan Lamas e Leonardo Freire Saraiva, será de encerrar o ano de 2023 batendo a marca de R$ 700 bilhões transacionados em suas plataformas, bem como aprovação de mais 3 instituições no Bacen e mais de 6 mil APIs criadas.

Para trainees

A Fundação Estudar vai liberar, gratuitamente e por tempo limitado, entre os dias 27 e 29 de outubro, o curso “Processo Seletivo”, que segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), traz impacto de aproximadamente R$ 800 mensais a mais no salário, após a conclusão. Durante as aulas, todas online, os participantes vão conhecer as principais dicas para se destacar na hora de concorrer às vagas nas maiores empresas do Brasil. Os interessados devem se inscrever, até 26 de outubro, neste link.

Novos clientes

A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, tem se destacado no Canal Parcerias por meio de bancos, plataformas de investimentos, redes de varejo, veículos e fintechs, com um crescimento relevante e acima do mercado. Nos últimos dois anos a seguradora cresceu três vezes acima da média de mercado, e celebra a marca de um milhão de novos clientes em seguro de vida e acidentes pessoais, seguro prestamista e planos odontológicos comercializados de janeiro a setembro de 2023, exclusivamente através das parcerias, com uma alta de 48% em vendas. Atualmente, as soluções e produtos da seguradora são comercializados através de diversos parceiros como BTG, Chevrolet, Itaú, XP Investimentos, Yamaha, entre outros, contribuindo para que a marca ultrapasse o número de 6 milhões de clientes.

Casa de eventos

O grupo Multicase de Live Marketing inaugurou a Octavio House na Faria Lima. O local funcionará no mesmo endereço que abrigou o Octavio Café e foi reformulado para receber comemorações de até 600 pessoas. A modernização do espaço contou com equipamentos de sonorização e iluminação, que permitem diversas ambientações, também uma cozinha industrial para oferecer serviços de buffet aos mais variados formatos de eventos.

Sustentável

A Letron lançou a primeira coleção de produtos eletrônicos feita com plástico 100% retirado dos oceanos, a Coleção Ocean. Com o lote inicial, a marca já recolheu e tratou mais de 4 mil garrafas. A produção desse material reduz em 80% a emissão de carbono se comparada à fabricação de produtos com plástico virgem. Para colocar em prática a iniciativa pioneira no mercado, a Letron contou com o apoio da marca britânica Boompods, que tem parceria com o coletivo #tide.

Novidade em saúde

Agora, pacientes em pronto-socorro e até em clínicas, durante uma consulta, terão acesso a dezenas de tipos de exames de sangue rápidos, com resultados entre 3 e 5 minutos. A novidade é da Hilab, especialista em exames rápidos de análises clínicas, e que desenvolveu o menor dispositivo laboratorial de eletroquímica do mercado, o Hilab Volt. É um aparelho que cabe na palma da mão, pode ser levado a qualquer lugar e ainda funciona com análises remotas, via internet, de maneira muito simples e confiável. Além dos ambientes de urgência, outras especialidades também podem se beneficiar dos exames realizados com o Volt, entre elas a Endocrinologia; Nefrologia; Oncologia; e até Clínica geral.

Impacto social

O iFood selecionou 25 projetos sociais idealizados por entregadores e entregadoras da plataforma para receberem um aporte financeiro entre R$ 10 mil e R$ 100 mil, totalizando um investimento de R$ 1 milhão nas iniciativas. A companhia passa a apoiar as ações de impacto positivo dentro das categorias Respeito, Orgulho e Autoestima; Bem-estar, Saúde e Segurança; e Educação e Oportunidades, voltadas aos profissionais de delivery.

Assistex

A Vale e a ManejeBem lançam o Assistex Produtor Familiar, um projeto de capacitação e treinamento gratuito para produtores rurais familiares do Estado do Pará. O programa, que deve durar um ano e alcançar 6 mil produtores, levará assistência técnica agrícola nos municípios de abrangência da CUIA (Central das Cooperativas de Produção Familiar da Região Amazônica). É gratuito e virtual.

CEO novo

A Timelens acaba de anunciar André Matias como CEO. O executivo assume o desafio de acelerar o crescimento da consultoria e consolidar a cultura de dados como norteadora de negócios que desejam estar preparados para o futuro.

Saúde no trabalho

A 3778 criou programa de cuidado à saúde mental que identificou casos de ideação suicida. Desde junho de 2022, o projeto já conta com relevantes resultados em uma das empresas parceiras. Dentre os quase 1.000 que aderiram ao programa (de um total de 6 mil), 83,6% tiveram percepção de melhora em relação à saúde mental. O time de data science da 3778 identificou que 16% dos colaboradores participantes do programa estavam com risco grave de sofrimento emocional; e 29 foram identificados com fortes ideações suicidas.

