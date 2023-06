Bússola & Cia: Foodservice registra queda de 11% no consumo

Por Márcio de Freitas

As compras de operadores do foodservice, associados ao Instituto Foodservice Brasil (IFB), tiveram uma queda de 11% em abril de 2023 em relação ao mês anterior. Quando comparado ao mesmo mês do ano passado, houve queda de 5%, observada principalmente nos grupos de atomatados, gorduras e outros ingredientes. Todos os operadores apresentaram queda em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente as padarias, com queda de 13%. Lanchonetes e restaurantes tiveram retração de 3% no índice. Apesar da redução em relação a 2022, o crescimento é expressivo na comparação com o período da pandemia. Comparado com o início das restrições, em março de 2020, o setor registrou salto de 191%. Já em relação ao mesmo mês de 2021, o crescimento é de 50%. Em relação às categorias, o mês de abril de 2023 apresentou crescimento em 29% dos produtos analisados. Farinha de trigo, pão de queijo, macarrão, batata congelada e sal impulsionaram o crescimento. Em sentido contrário, vinhos, extrato de tomate, hambúrguer, pão de hambúrguer e gordura vegetal venderam menos.

Aquisição

A Hemera, subsidiária integral do Fundo Fonte de Saúde, controladora do grupo de medicina diagnóstica Alliança, comunicou à Alliança a compra do Centro de Estudos e Pesquisa da Mulher (Cepem), rede de clínicas especializada em imagem e análises destinadas ao público feminino no Rio. Segundo o CEO da Alliança, Pedro Thompson, a aquisição faz parte do plano de crescimento já em execução há um ano. "Nós estamos passando por um grande renascimento, uma reestruturação desde o ano passado, inclusive com a mudança do nosso nome, de Alliar para Alliança. A chegada da Cepem é muito estratégica para nós e está alinhada com os nossos planos de aumentar não só nossa presença no Rio, mas em todo o país", comenta.

Desburocratizando

Clicksign conduz a 1ª "Pesquisa de Mercado de Assinatura Eletrônica e Gestão de Contratos" do país. O estudo aponta que 63,5% das corporações abandonaram os contratos impressos após adesão ao serviço de assinatura eletrônica. Das empresas, 79,8% relataram ter modernizado o seu processo comercial após contar com a tecnologia da plataforma. Já com relação às consequências do uso do serviço, 26% das organizações relataram ter identificado crescimento no volume de negócios após a implementação da assinatura digital. Para Michael Bernstein, CTO da Clicksign, esses resultados demonstram como a assinatura eletrônica é um serviço capaz de desburocratizar a formalização de documentos e facilitar o dia a dia de todas as pessoas envolvidas no processo.

IA

A Dinamize quer sair na frente ao firmar um feat de peso com o fenômeno chamado ChatGPT. A empresa desenvolveu o primeiro módulo de criação de títulos e conteúdos para e-mail marketing integrado à IA no Brasil. A plataforma, que promete reduzir em 50% o tempo de trabalho de equipes e deve incrementar em R$ 1 milhão o faturamento da companhia, chegando aos R$ 30 milhões até o final do ano.

Frente Parlamentar

A Central Única das Favelas (Cufa) e a Frente Nacional de Antirracista lançam oficialmente, nesta quarta 14 de junho, a Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania de seus Moradores. O lançamento acontece no Plenário 1 no Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília, das 18h às 20h, com a presença de deputados, senadores, ministros, membros da Cufa e lideranças de favelas e outros movimentos

Rumos novos

Depois de ver a operação brasileira faturar R$ 78 milhões em 2022, a Baker Tilly, uma das maiores empresas globais de consultoria e auditoria, investe no Nordeste, com seu primeiro escritório em Salvador. A expectativa é que, em 2026, a empresa fature R$ 147 milhões, e esta expansão para o Nordeste é um dos passos responsáveis por este crescimento.

Tecnologia

A Involves lançou tecnologia para facilitar o trabalho de varejistas, principalmente supermercados e farmácias, melhorando a relação com a indústria. O módulo de Pontos Promocionais, integrado ao Involves Doors, faz o gerenciamento de pontos extras — as pontas de gôndolas e também os espaços de destaque de promoção no meio de lojas. O Involves Doors é um software com inteligência artificial que promete melhorar a execução das gôndolas e aumentar vendas.

Estratégia

A matter&co realiza em 4 de julho no Hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo, o evento “Fazendo a Diferença: Fórum de Alta Performance”. Com mediação de Roque Almeida, CEO-founder da matter&Co, e Carol Gilberti, jornalista e empreendedora, o objetivo é debater entre empresários de diferentes segmentos e investidores interessados em compartilhar estratégias de alta performance nos negócios. Entre os participantes do fórum estão os medalhistas olímpicos Gustavo Borges e Fernando Scherer, além de Carlos Aldan, membro do Conselho Consultivo da Harvard Business Review. As inscrições podem ser feitas no site.

Golpe

Em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública divulgou em 2022 que mais de 90% dos sequestros registrados no estado são feitos a partir de golpes em aplicativos como o Tinder. Pesquisa da Federal Trade Commission (FTC) revelou que as vítimas de golpes de namoro online perderam US$ 201 milhões em 2019, número 40% maior do que em 2018. O tema está entre os mais visitados no site de apoio a fraudes: FraudSupport.org. O número também é o maior em ataques ao consumidor registrados internacionalmente.. Conhecidos por catfishers, os golpistas de namoro online utilizam mídias sociais ou e-mail para abordar as vítimas. De acordo com Daniel Markuson, especialista em privacidade digital da NordVPN, a abordagem do cibercriminoso simula conexão com seu alvo, sugerindo que conheceram em conferência, casamento, show ou reunião. O objetivo é ganhar confiança rapidamente.

Total cores

A TotalEnergies é uma das signatárias do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. A adesão é parte do compromisso de se tornar uma companhia cada vez mais diversa, inclusiva e alinhada com as pautas em discussão pela sociedade.

Feira

A Associação Nacional dos Restaurantes (ANR) está apresentando a primeira edição da arena Conexões Foodtechs, no Fispal Food Service, maior evento do setor na América Latina. O espaço reúne as principais novidades e tendências do mercado de tecnologia voltadas para a produção, distribuição e para o consumo de alimentos. A feira, que termina 16 de junho, está localizada no Expo Center Norte de São Paulo, e ainda inclui transmissões online na plataforma digital.

Aporte

A Eva People, startup brasileira que oferece assistentes virtuais para RHs, acaba de receber um aporte de R$ 350 mil da Meta Ventures. Somado aos investimentos do fundo Ace e a Cotidiano Aceleradora, o montante levantado pela HR Tech em rodada pré-seed já ultrapassa R$ 1,3 milhão.

RH

A Mindsight, empresa com ecossistema de softwares que integra dados para gestão de pessoas, realizará o 1º People & Data Conference, evento de RH orientado a dados no Brasil para empresas e profissionais que querem avançar e evoluir a área. O evento acontecerá na terça-feira, 27 de junho, em São Paulo.

Fator de mudança

A Codebit, fornecedora de soluções de tecnologia para organizações sem fins lucrativos, projeta crescimento de 25% em 2023. A empresa é a única parceira da Amazon no Brasil especializada em educação. De acordo com o CEO da empresa, Heitor Cunha, um de seus objetivos é conscientizar as empresas a serem um fator de mudança para o mundo. A empresa já criou projetos para Instituto Natura, Itaú Cultural, Instituto Ayrton Senna, entre outros.

Curso gratuito

A Full Cycle promoverá nova edição da Imersão Full Stack & Full Cycle, evento 100% online e gratuito que visa permitir que os desenvolvedores se aprofundem em diversas tecnologias como Docker, Kafka, Kubernetes, Nest.js, React. Nesta edição, o curso ocorre entre os dias 19 e 26 de junho e irá estimular os profissionais a criar um sistema de investimento. Com expectativa de receber 25 mil matrículas, a companhia irá oferecer acesso à projetos práticos e lives com especialistas de big techs.

Sinerlog

A Sinerlog lançou sua solução de entregas: o Sinerlog Envios. A plataforma de cotação e geração de fretes funciona a partir da integração de lojas virtuais aos Correios e a transportadoras privadas. O serviço promete valores mais competitivos ao lojista, que não precisa negociar contratos individuais com as empresas de transporte. Em 2022, a companhia apostou em tecnologia e investiu R$ 50 milhões na criação de sua plataforma de cross-border. Neste ano, a projeção é aumentar cinco vezes o faturamento, atingindo a receita de R$ 106 milhões.

Diretoria

A Harvard Law School Association (HLSA) of Brazil — comunidade de ex-alunos brasileiros de direito da Universidade — anunciou a vitória da chapa para mandato que se estenderá pelo próximo triênio (2023/2026). Chico Müssnich (sócio-fundador do BMA Advogados) assume a presidência, tendo como vice Ana Paula Martinez (sócia do Levy & Salomão Advogados). São também membros da nova gestão: Maria Cristina Mattioli como secretária; João Paulo Vasconcellos como tesoureiro; João Victor Freitas na área de tecnologia; Adriana Lacombe Coiro em gestão de associados; Diego Faleck na área de comunicação; e Clara Carvalho e Silva em programação.

Livro

O advogado Tiago Mackey, sócio do DCOM advogados, estará no dia 19 de junho (segunda-feira), na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, para o lançamento de seu livro “Contratos Coligados: Equilíbrio Econômico e Financeiro & Demais Temas Relevantes” (Editora Quartier Latin, 160 págs.).

