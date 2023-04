Após 12 meses sob nova gestão, Alliar se torna Alliança Saúde

Um dos maiores players de medicina diagnóstica do país, a Alliar anuncia sua nova marca Alliança Saúde. A companhia, cujo Conselho de Administração é presidido pelo investidor Nelson Tanure, inicia um novo ciclo de intenso crescimento, com foco na ampliação de sua oferta de produtos e serviços, principalmente, nas áreas de análises clínicas e vacinas.

De acordo com o CEO Pedro Thompson, a mudança da marca reforça o atual momento da empresa, que tem um novo time de gestores e um planejamento focado em inovação, qualidade, excelência e crescimento, a fim de tornar a jornada do paciente cada vez mais eficiente e humanizada.

“Nós temos marcas muito fortes, em todo o Brasil, com liderança médica e operacional de alto nível, mas entendemos que elas precisam fazer parte de um conjunto, com mensagem, identidade e modelo de gestão únicos. O que estamos buscando é essa sinergia. Temos a oportunidade de nos apresentar, a todos os nossos stakeholders, como uma nova marca, que expressa melhor a essência do que somos. Alliança representa o elo com as pessoas, com os médicos, e crescimento”, diz o executivo.

Segundo Thompson, os principais focos da atuação da Companhia, em 2023, serão a rentabilidade, clientes e crescimento. Para atingir essa evolução, a empresa ampliará a oferta de produtos e serviços, principalmente em análises clínicas - como novos exames genéticos - e vacinas. Um marco importante também será desalavancar a Companhia através do aumento de faturamento, margens e geração de caixa. Presente em todas as regiões do Brasil, a Alliança Saúde também está expandindo sua capilaridade, seja por meio de parcerias estratégicas, unidades próprias ou M&As oportunísticos.

“Nosso core business continua sendo a medicina diagnóstica e estamos trabalhando para ampliar o nosso portfólio. Dois movimentos importantes já demonstram a intensidade que queremos dar a esse crescimento: a assinatura do contrato com a Federação das Unimeds da Amazônia (Unimed FAMA), que aumenta a nossa atuação para mais três estados na região Norte - Amazonas, Amapá e Roraima - além do Pará, e a recepção das unidades da Proecho (RJ), adquirida inicialmente pelo FIP Saúde (controlador Alliar), e que ficará sob nossa gestão operacional. Com isso, passaremos das 97 para 112 unidades de atendimento, em 13 estados. Isso é só o começo. Nos últimos anos, a Companhia decresceu, tendo encolhido o número de clínicas – invertemos este ciclo no início desse ano. Acompanhamos de perto o mercado e estamos atentos a oportunidades para a nossa expansão, com a possibilidade de novas aquisições e parcerias, respeitando a salubridade financeira e estrutura de capital”, afirma Thompson.

Outro ponto importante é o investimento constante em inovação, tanto em processos quanto em infraestrutura, como a modernização do parque tecnológico da empresa em todo o Brasil, que já está em curso e inclui mais de 60 novos equipamentos, entre aparelhos para ressonâncias magnéticas e ultrassonografias.

“Somos uma empresa mais leve, com maior possibilidade de inovar, com ousadia, diminuindo entraves e criando melhores experiências. Temos uma série de ações sendo desenvolvidas na Alliança, com atenção às particularidades de cada região em que estamos presentes, entre elas a digitalização dos processos internos, a descentralização do call center e a criação do serviço de concierge”, diz o CEO.

O novo posicionamento da Alliança reforça também o foco em pessoas, sejam elas os médicos (internos e prescritores), colaboradores ou pacientes. Para Thompson, os cinco pilares da Companhia - crescimento, eficiência, clientes, pessoas e saúde de qualidade - estão muito bem estruturados para dar tração à evolução da empresa.

"Alianças são feitas por pessoas. E as pessoas estão no centro do nosso propósito. Neste novo ciclo estamos nos posicionando como uma só empresa, um só propósito: cuidar de nossos pacientes, nossos médicos e colaboradores, nossa comunidade, nossos stakeholders. Nossa capacidade de crescer com qualidade, agregando pessoas e ativos é única. Integração e respeito às pessoas e diferenças regionais está em nosso DNA. Isto será cada vez mais claro para todos em nosso futuro breve", diz.

“Estamos em um momento muito importante, de virada e de retomada do crescimento. Em breve vamos poder compartilhar com o mercado um início de ano com resultados muito promissores. Entendemos todos os nossos desafios e dificuldades setoriais, mas começamos 2023 com um plano definido. O desafio é alto, e nosso foco é integral em nossa capacidade de execução”, declara o CEO.

