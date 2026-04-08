Bússola & Cia: festival de inovação chega a São Paulo

O São Paulo Innovation Week (SPIW), considerado o maior festival de inovação da América Latina, realizará side events gratuitos nos dias 16 e 17 de maio em CEUs de regiões periféricas de São Paulo. As atividades acontecem em Heliópolis, Papa Francisco, Cidade Ademar e Freguesia do Ó.

Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a iniciativa busca ampliar o acesso ao debate sobre inovação e aproximar jovens e lideranças locais de temas como tecnologia, criatividade e futuro das cidades.

A programação reúne nomes como Marcelo Gleiser e Maria Homem, além de convidados do festival e representantes das comunidades.

Grupo Equatorial investe R$ 21 milhões no Projeto Delfos e inaugura novo modelo de gestão da experiência do cliente com uso de IA

O Grupo Equatorial avança na transformação da experiência do cliente com o lançamento do Projeto Delfos, iniciativa que inaugura um novo modelo de monitoramento, análise e gestão das interações com consumidores em todas as suas distribuidoras.

O projeto conta com investimento de R$ 21 milhões e utiliza inteligência artificial na solução “Voz do Cliente”, capaz de analisar 100% das interações realizadas nos canais de atendimento.

O Projeto Delfos é desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e representa um investimento em tecnologias para modernizar o setor elétrico.

Como iniciativa de PDI, o Delfos recebe um reconhecimento formal de inovação tecnológica ao aplicar inteligência artificial na escuta e análise da experiência do cliente, reforçando o caráter pioneiro da solução.

Como marco desse movimento, a companhia realizou, no dia 31 de março, a inauguração do Centro de Monitoramento de Clientes (CMC) no Piauí, estrutura estratégica que passa a concentrar a leitura integrada dos indicadores e a coordenação das ações entre áreas.

Shopping mais completos: Multiplan cresce acima do setor

A expansão do MorumbiShopping, inaugurada dia 18, já demonstra bons resultados, com alta de 31% nas vendas na Páscoa. A estratégia de investir em seus ativos também se mostra bem sucedida quando considerada toda a empresa, já que desde 2012, de acordo com dados da Abrasce, as vendas da Multiplan saltaram 266,2%, superando o crescimento de 168,8% da média do setor. Os dados foram apresentados em Reunião Pública da Multiplan, nesta terça (7), e refletem a tendência e procura por shoppings completos, bem localizados e com maior diversidade de lojas, serviços e lazer.

Fenômenos da internet, Gabriel e Shirley promovem evento interativo no Tietê Plaza Shopping

Até maio, o Tietê Plaza recebe a experiência “Gabriel e Shirley – Uma Aventura Imersiva”. O casal, com mais de 6 milhões de seguidores, convida crianças e famílias a viverem, no mundo real, o universo do canal que conquistou o Brasil.

A dupla mistura, que mistura desafios, humor e aventuras inspira o circuito interativo onde os participantes se tornam protagonistas de uma jornada cheia de descobertas, enigmas e atividades lúdicas. Esse é o primeiro evento licenciado dos youtubers no Brasil.

Data: Até 31 de maio

Local: Tietê Plaza Shopping

Ingressos: a partir de R$ 49,90

Informações e vendas: aqui

Aramis apresenta “Entre Tempos” e reforça posicionamento estratégico para o Inverno 2026

A Aramis lança a campanha “Entre Tempos”, que apresenta sua coleção de Inverno 2026 e reforça o posicionamento da marca em moda masculina atemporal.

A proposta traduz a transição de estação como construção de imagem, combinando sofisticação, funcionalidade e versatilidade. Sobreposições, tricôs, jaquetas e alfaiataria casual ganham destaque, assim como tecnologias como Liquid Repeller e solado Vibram.

A coleção equilibra urbano e natural, desempenho e elegância, refletindo o estilo do homem contemporâneo e consolidando o inverno como momento estratégico para a marca.

Luiz Eduardo Osorio assume a presidência da Norte Energia

Com sólida trajetória nos setores de Energia e Recursos Naturais, Luiz Eduardo Osorio assumiu na última quarta-feira (01) a presidência da Norte Energia, concessionária da UHE Belo Monte. Ele sucede Paulo Roberto Ribeiro Pinto, que liderou a companhia por nove anos.

Advogado com mestrado pela American University e especializações em Harvard e Wharton, Osorio foi vice-presidente da Vale, CPFL e Raízen. Atualmente, atua como conselheiro do Grupo Energisa e como vice-presidente do CEBRI, reforçando o foco da empresa em gestão estratégica e sustentabilidade.

BYD entra no setor ferroviário no Brasil com a Linha 17-Ouro

A BYD amplia sua atuação no país ao estrear no transporte sobre trilhos com a Linha 17-Ouro, em São Paulo, seu primeiro projeto ferroviário fora da China.

A greentech leva ao metrô o monotrilho automatizado SkyRail, com trens 100% a bateria e tecnologia Blade, que dispensa o terceiro trilho. A iniciativa reforça a presença da empresa no Brasil e amplia a atuação em diferentes modais.

“É a demonstração concreta de que a mobilidade urbana pode ser moderna, sustentável e de alta qualidade”, afirma Alexandre Baldy, VP Sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto.

IA erra em 58% das vezes quando empresas misturam segurança e regra de negócio, aponta estudo

Um estudo conduzido pela Tech for Humans, consultoria que simplifica a tecnologia por meio de Agentes de IA e Jornadas Digitais, identificou uma fragilidade estrutural na forma como empresas estão implementando inteligência artificial no atendimento ao cliente.

Segundo a pesquisa, misturar instruções de negócio com regras técnicas de segurança pode fazer com que a IA erre em até 57,7% dos casos quando o usuário foge do assunto principal da conversa.

O levantamento analisou dezenas de milhares de execuções experimentais para entender por que assistentes baseados em modelos de linguagem vêm apresentando dois comportamentos extremos: ou deixam passar tentativas sofisticadas de manipulação, ou bloqueiam clientes legítimos por excesso de rigor.

Total Care tem UTIs adultas reconhecidas por eficiência e desempenho clínico

A Rede Total Care, do Grupo Amil, teve todas as suas 18 unidades hospitalares com UTI adulta, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste, reconhecidas por desempenho clínico e eficiência operacional. A certificação é concedida pela Epimed Solutions, em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

A avaliação considera indicadores como mortalidade e uso de recursos, abaixo da média nacional, com base em dados coletados pelo sistema Epimed Monitor. A ferramenta é utilizada por centenas de UTIs no país como referência para medir a qualidade assistencial em terapia intensiva.

Como resultado, são atribuídos dois tipos de selos. O UTI Top Performer é concedido às UTIs que estão entre os 33% com melhores resultados nesses indicadores. Já o UTI Eficiente reconhece aquelas posicionadas entre 33% e 50%.

Para Anderson Nascimento, CEO da Total Care, o reconhecimento reflete uma estratégia baseada em dados e valor assistencial. “Nosso compromisso é oferecer uma assistência com foco em segurança ao paciente e sustentabilidade do sistema de saúde”, afirma.

Naiana Cunha, diretora de governança, destaca que a conquista dos selos reforça a cultura de monitoramento, transparência e melhoria contínua presente em toda a Rede.

SP dita novo rumo do office

São Paulo concentra 34% dos coworkings do país e lidera a guinada estratégica do Real Estate. Segundo o Censo 2025 da Woba, o setor cresceu 11,8% no Brasil, com 78% de ocupação. Na capital paulista, o modelo evoluiu: salas privativas já somam 74% da receita, confirmando o uso por grandes empresas.

Com 72% das marcas focadas em custo-benefício, o escritório deixou de ser um ativo fixo para virar serviço sob demanda. "Vemos a transição do patrimônio para a plataforma de performance", diz Rodrigo Silveira, CRO da Woba. O foco agora é eficiência, dados e o fim da ociosidade imobiliária.

Boutique de M&A atinge R$ 2 bilhões e projeta crescer 25% em 2026

A FC Partners alcançou R$ 2 bilhões em volume transacionado em fusões e aquisições e projeta crescimento de 25% em 2026.

Focada em médias empresas e negócios familiares, a consultoria soma cerca de 450 clientes e amplia sua atuação em M&A. Segundo a empresa, o avanço reflete o aumento de companhias em fase de profissionalização e o interesse de investidores por ativos com potencial de escala.

Afferolab avança com franquias

A Afferolab, maior consultoria de aprendizagem corporativa do Brasil, acaba de inaugurar uma nova franquia em Porto Alegre (RS), sua segunda unidade no modelo.

A operação é liderada por Biba Brauner e João Melo e integra a estratégia de expansão regional dos conteúdos de desenvolvimento.

A empresa prevê abrir 30 novas franquias até 2026 e dobrar o faturamento nos próximos 5 anos, ampliando a presença fora dos grandes centros. Para os franqueados, o investimento inicial é de R$ 70 mil, com retorno estimado entre 8 e 14 meses.