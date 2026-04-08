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Bússola & Cia: festival de inovação chega a São Paulo

Confira detalhes sobre o São Paulo Innovation Week e outras notícias 

Marcelo Gleiser, astrofísico que estará presente nos side events do SPIW

Marcelo Gleiser, astrofísico que estará presente nos side events do SPIW

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Publicado em 8 de abril de 2026 às 07h00.

O São Paulo Innovation Week (SPIW), considerado o maior festival de inovação da América Latina, realizará side events gratuitos nos dias 16 e 17 de maio em CEUs de regiões periféricas de São Paulo. As atividades acontecem em Heliópolis, Papa Francisco, Cidade Ademar e Freguesia do Ó.

Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a iniciativa busca ampliar o acesso ao debate sobre inovação e aproximar jovens e lideranças locais de temas como tecnologia, criatividade e futuro das cidades.

A programação reúne nomes como Marcelo Gleiser e Maria Homem, além de convidados do festival e representantes das comunidades. 

Grupo Equatorial investe R$ 21 milhões no Projeto Delfos e inaugura novo modelo de gestão da experiência do cliente com uso de IA

O Grupo Equatorial avança na transformação da experiência do cliente com o lançamento do Projeto Delfos, iniciativa que inaugura um novo modelo de monitoramento, análise e gestão das interações com consumidores em todas as suas distribuidoras. 

O projeto conta com investimento de R$ 21 milhões e utiliza inteligência artificial na solução “Voz do Cliente”, capaz de analisar 100% das interações realizadas nos canais de atendimento.

O Projeto Delfos é desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e representa um investimento em tecnologias para modernizar o setor elétrico. 

Como iniciativa de PDI, o Delfos recebe um reconhecimento formal de inovação tecnológica ao aplicar inteligência artificial na escuta e análise da experiência do cliente, reforçando o caráter pioneiro da solução.

Como marco desse movimento, a companhia realizou, no dia 31 de março, a inauguração do Centro de Monitoramento de Clientes (CMC) no Piauí, estrutura estratégica que passa a concentrar a leitura integrada dos indicadores e a coordenação das ações entre áreas.

Shopping mais completos: Multiplan cresce acima do setor

A expansão do MorumbiShopping, inaugurada dia 18, já demonstra bons resultados, com alta de 31% nas vendas na Páscoa. A estratégia de investir em seus ativos também se mostra bem sucedida quando considerada toda a empresa, já que desde 2012, de acordo com dados da Abrasce, as vendas da Multiplan saltaram 266,2%, superando o crescimento de 168,8% da média do setor. Os dados foram apresentados em Reunião Pública da Multiplan, nesta terça (7), e refletem a tendência e procura por shoppings completos, bem localizados e com maior diversidade de lojas, serviços e lazer.

Fenômenos da internet, Gabriel e Shirley promovem evento  interativo no Tietê Plaza Shopping

Até maio, o Tietê Plaza recebe a experiência “Gabriel e Shirley – Uma Aventura Imersiva”. O casal, com mais de 6 milhões de seguidores, convida crianças e famílias a viverem, no mundo real, o universo do canal que conquistou o Brasil. 

A dupla mistura, que mistura desafios, humor e aventuras inspira o circuito interativo onde os participantes se tornam protagonistas de uma jornada cheia de descobertas, enigmas e atividades lúdicas. Esse é o primeiro evento licenciado dos youtubers no Brasil.

  • Data: Até 31 de maio
  • Local: Tietê Plaza Shopping
  • Ingressos: a partir de R$ 49,90
  • Informações e vendas: aqui

Aramis apresenta “Entre Tempos” e reforça posicionamento estratégico para o Inverno 2026 

A Aramis lança a campanha “Entre Tempos”, que apresenta sua coleção de Inverno 2026 e reforça o posicionamento da marca em moda masculina atemporal. 

A proposta traduz a transição de estação como construção de imagem, combinando sofisticação, funcionalidade e versatilidade. Sobreposições, tricôs, jaquetas e alfaiataria casual ganham destaque, assim como tecnologias como Liquid Repeller e solado Vibram.

A coleção equilibra urbano e natural, desempenho e elegância, refletindo o estilo do homem contemporâneo e consolidando o inverno como momento estratégico para a marca. 

Luiz Eduardo Osorio assume a presidência da Norte Energia

Com sólida trajetória nos setores de Energia e Recursos Naturais, Luiz Eduardo Osorio assumiu na última quarta-feira (01) a presidência da Norte Energia, concessionária da UHE Belo Monte. Ele sucede Paulo Roberto Ribeiro Pinto, que liderou a companhia por nove anos. 

Advogado com mestrado pela American University e especializações em Harvard e Wharton, Osorio foi vice-presidente da Vale, CPFL e Raízen. Atualmente, atua como conselheiro do Grupo Energisa e como vice-presidente do CEBRI, reforçando o foco da empresa em gestão estratégica e sustentabilidade.

BYD entra no setor ferroviário no Brasil com a Linha 17-Ouro

A BYD amplia sua atuação no país ao estrear no transporte sobre trilhos com a Linha 17-Ouro, em São Paulo, seu primeiro projeto ferroviário fora da China. 

A greentech leva ao metrô o monotrilho automatizado SkyRail, com trens 100% a bateria e tecnologia Blade, que dispensa o terceiro trilho. A iniciativa reforça a presença da empresa no Brasil e amplia a atuação em diferentes modais.

“É a demonstração concreta de que a mobilidade urbana pode ser moderna, sustentável e de alta qualidade”, afirma Alexandre Baldy, VP Sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto.

IA erra em 58% das vezes quando empresas misturam segurança e regra de negócio, aponta estudo

Um estudo conduzido pela Tech for Humans, consultoria que simplifica a tecnologia por meio de Agentes de IA e Jornadas Digitais, identificou uma fragilidade estrutural na forma como empresas estão implementando inteligência artificial no atendimento ao cliente. 

Segundo a pesquisa, misturar instruções de negócio com regras técnicas de segurança pode fazer com que a IA erre em até 57,7% dos casos quando o usuário foge do assunto principal da conversa. 

O levantamento analisou dezenas de milhares de execuções experimentais para entender por que assistentes baseados em modelos de linguagem vêm apresentando dois comportamentos extremos: ou deixam passar tentativas sofisticadas de manipulação, ou bloqueiam clientes legítimos por excesso de rigor.

Total Care tem UTIs adultas reconhecidas por eficiência e desempenho clínico

A Rede Total Care, do Grupo Amil, teve todas as suas 18 unidades hospitalares com UTI adulta, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste, reconhecidas por desempenho clínico e eficiência operacional. A certificação é concedida pela Epimed Solutions, em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

A avaliação considera indicadores como mortalidade e uso de recursos, abaixo da média nacional, com base em dados coletados pelo sistema Epimed Monitor. A ferramenta é utilizada por centenas de UTIs no país como referência para medir a qualidade assistencial em terapia intensiva.

Como resultado, são atribuídos dois tipos de selos. O UTI Top Performer é concedido às UTIs que estão entre os 33% com melhores resultados nesses indicadores. Já o UTI Eficiente reconhece aquelas posicionadas entre 33% e 50%.

Para Anderson Nascimento, CEO da Total Care, o reconhecimento reflete uma estratégia baseada em dados e valor assistencial. “Nosso compromisso é oferecer uma assistência com foco em segurança ao paciente e sustentabilidade do sistema de saúde”, afirma. 

Naiana Cunha, diretora de governança, destaca que a conquista dos selos reforça a cultura de monitoramento, transparência e melhoria contínua presente em toda a Rede.

SP dita novo rumo do office

São Paulo concentra 34% dos coworkings do país e lidera a guinada estratégica do Real Estate. Segundo o Censo 2025 da Woba, o setor cresceu 11,8% no Brasil, com 78% de ocupação. Na capital paulista, o modelo evoluiu: salas privativas já somam 74% da receita, confirmando o uso por grandes empresas. 

Com 72% das marcas focadas em custo-benefício, o escritório deixou de ser um ativo fixo para virar serviço sob demanda. "Vemos a transição do patrimônio para a plataforma de performance", diz Rodrigo Silveira, CRO da Woba. O foco agora é eficiência, dados e o fim da ociosidade imobiliária.

Boutique de M&A atinge R$ 2 bilhões e projeta crescer 25% em 2026

A FC Partners alcançou R$ 2 bilhões em volume transacionado em fusões e aquisições e projeta crescimento de 25% em 2026. 

Focada em médias empresas e negócios familiares, a consultoria soma cerca de 450 clientes e amplia sua atuação em M&A. Segundo a empresa, o avanço reflete o aumento de companhias em fase de profissionalização e o interesse de investidores por ativos com potencial de escala.

Afferolab avança com franquias

Afferolab, maior consultoria de aprendizagem corporativa do Brasil, acaba de inaugurar uma nova franquia em Porto Alegre (RS), sua segunda unidade no modelo. 

A operação é liderada por Biba Brauner e João Melo e integra a estratégia de expansão regional dos conteúdos de desenvolvimento. 

A empresa prevê abrir 30 novas franquias até 2026 e dobrar o faturamento nos próximos 5 anos, ampliando a presença fora dos grandes centros. Para os franqueados, o investimento inicial é de R$ 70 mil, com retorno estimado entre 8 e 14 meses.

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