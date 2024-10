Bússola & Cia: EuroChem quer nacionalizar marca para crescer no Brasil

A EuroChem, líder global no setor de fertilizantes, aposta na nacionalização da marca. A empresa faturou R$ 20 milhões nos últimos 6 meses com agro e espera crescer em 79% até meados de 2025, com a contratação das Macfor, agência especializada em dados que usará ações de marketing digital para acelerar a empresa a crescer no Brasil com estratégia digital.

A EuroChem é um dos únicos produtores dos três principais macronutrientes da agricultura: nitro gênio, fósforo e potássio. O Grupo está verticalmente integrado com atividades que abrangem mineração, produção, logística e distribuição de fertilizantes, atuando na produção ampla de toda cadeia.

Acordo

Assertif fecha parceria com CMS Empresas para ampliar oferta de recuperação e compra de créditos tributários.

O acordo firmado entre um dos maiores escritórios especializados em mineração de dados tributários do país e escritório de investimento credenciado à XP prevê também a oferta de outras soluções tecnológicas nas áreas de saúde e finanças

Parceria

A Eneva está investindo no projeto termelétrico Azulão 950, no Amazonas, e, em parceria com a Childhood Brasil, atua contra a violência sexual infantil nos municípios de Itapiranga e Silves.

Parcelas

A Amazon.com.br oferece a opção de parcelamento sem cartão em até 24 vezes nas compras até R$ 10 mil, disponível para clientes elegíveis, em parceria com a fintech Geru. A novidade está disponível apenas para clientes elegíveis e representa mais uma opção de pagamento oferecida no site e aplicativo Amazon Shopping.

Compra

A Audaces adquiriu a retailtech Sizebay para ampliar soluções de IA no varejo de moda e acelerar sua expansão global, com investimento previsto de R$ 1 bilhão até 2030. As empresas passam a oferecer uma plataforma única para o mercado global nas verticais de Criação e Vendas, abrindo novas oportunidades de modernização para os varejistas.

Legaltech

A Wayra Brasil, da Vivo, investiu na legaltech Inspira, que usa IA para transformar o setor jurídico. A startup deve crescer 200% em 2024.

Capacitação

O Instituto C&A lançou projeto para capacitar pessoas em vulnerabilidade social no varejo, com 440 vagas em várias cidades. O programa beneficiará mais de 500 participantes em 2024.

Projeto

A ESSA Solução, fundada por Vanessa Aloi e Andressa Macieira, já negociou mais de R$ 20 milhões em projetos e prevê um crescimento de 65% até 2025.

ESG

A Generali investiu R$ 30 milhões em um fundo de Crédito Privado ESG, em parceria com a Santander Asset Management, focado em investimentos sustentáveis.

Afiliados

A Leroy Merlin lançou programa de afiliados voltado para profissionais, em parceria com a Rakuten Advertising, permitindo remuneração por divulgação de produtos para impulsionar as vendas.

Certificação

A Mobiltec recebeu a certificação Android Enterprise Recommended emitida pela Google, se juntando a um seleto grupo de 20 empresas no mundo. A MOBILTEC agora parte para projeto de expansão internacional, mirando a América Latina.

Tesouro

A Barkus lançou o programa "Direto ao Tesouro", em parceria com a Terra Investimentos, B3 e Secretaria do Tesouro Nacional, para capacitar pessoas no investimento no Tesouro Direto.

O programa é focado em jovens, mulheres e pessoas negras. Os assuntos específicos contam com o auxílio de Diana, assistente de Inteligência Artificial para tomar decisões financeiras. O valor inicial para investimento é a partir de R$35 e as inscrições podem ser feitas no site: diretoaotesouro.com.br

Vagas

A Estácio realizará a 8ª Feira Virtual de Estágios e Empregos, de 8 a 10 de outubro, oferecendo mais de 900 mil vagas, com inscrições no link: https://bit.ly/3yVP5C9.

evento será 100% online e gratuito, com 72 horas de programação, incluindo workshops, workshops, palestras, e oportunidades de networking com grandes empresas nacionais e internacionais.

Corporativas

Danone e Progic substituíram 100% dos murais físicos por TVs corporativas, melhorando o engajamento dos colaboradores e promovendo uma comunicação mais sustentável.

Projeção

A Digital Manager Guru, plataforma de soluções para e-commerce, movimentou R$ 1,7 bilhão em 2023 e projeta dobrar esse valor até o fim do ano.

VP

João Audi assumiu a vice-presidência da Unidade de Economia Circular do Grupo Orizon, após passagens por empresas como Parmalat e Shell.

Positivo

O evento "Infinix Power Day by Positivo" acontecerá dia 5 de outubro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, com atividades como spinning, FitDance e um show dos DJs Cat Dealers. Das 9h às 22h, o público poderá participar de uma programação repleta de experiências imersivas

Aniversário

A SH, especialista em estruturas de concreto, comemora 55 anos com crescimento de 10%, investimento de R$ 100 milhões em inovação, entre 2023 e 2024, e um parque de 9,3 milhões de equipamentos.

Cana amarga

Produtores de cachaça publicaram manifesto contra a proposta de Reforma Tributária que pode impactar negativamente a cadeia produtiva do setor.

Febratex

A Febratex, em parceria com a Abit, realizará a FebraTêxtil 2025, feira voltada ao setor têxtil, de 18 a 20 de fevereiro, em São Paulo.

Head

A Delend anunciou Nic Marcondes como seu novo head de Open Finance, profissional com 19 anos de experiência na área de tecnologia.

