Eneva (ENEV3) lança oferta de ações de R$ 4,2 bilhões

A Eneva anunciou nesta quarta-feira, 02, a oferta subsequente para levantar até R$ 4,2 bilhões, com objetivo de usar os recursos para financiar projetos de geração de energia e exploração de gás natural, além de fazer fusões e aquisições.

Serão ofertadas 228,6 milhões de ações, que poderão ser acrescidas por um lote adicional de 71,4 milhões de papéis.

O follow-on já era esperado. Em julho a companhia anunciou o interesse em fazer a oferta.

A operação faz parte dos acordos anunciados com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), seu principal acionista, e já tem demanda garantida pela Partners Alpha, que detém 15% do capital social da empresa e se comprometeu com a oferta ao preço de R$ 14 por ação.

A companhia comprou do BTG quatro usinas termelétricas: Tevisa, Povoação, Gera Maranhão e Linhares. Ativos contratados em leilões do governo, que têm receita fixa e não têm obrigações significativas de investimento.

A oferta será precificada no próximo dia 10.

A ação da Eneva fechou a R$ 13,93 na terça-feira, 01.