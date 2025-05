Bússola & Cia: Dia das Mães pode movimentar quase R$ 10 bilhões no e-commerce

O Dia das Mães no comércio eletrônico, em 2025, deve alcançar vendas de quase R$ 10 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Isso no período que antecede a data, 14 dias antes do segundo domingo de maio, representando um crescimento de 14,5% em relação aos R$ 8,48 bilhões registrados no mesmo intervalo de 2024. A expectativa é de que sejam realizados cerca de 16,7 milhões de pedidos no e-commerce, com um ticket médio de R$ 579. Em 2024, foram registrados 15,97 milhões de pedidos, com um ticket médio de R$ 531,13, indicando um aumento no volume de compras e também um consumidor disposto a gastar mais. Considerando o índice de inflação, o crescimento real previsto para o período é de 4,9%.

Entrega

A Eu Entrego prevê crescimento de 30% em 2025. Com atuação em mais de 600 cidades, a Eu Entrego está ampliando sua malha de hubs metropolitanos, com planos de chegar a todas as capitais brasileiras até o final do ano. Isso garante maior capilaridade nos modelos ship from store e same day delivery, consolidando a empresa como uma das principais logtechs do país. Em 2024, a empresa alcançou a marca de 12 milhões de entregas realizadas e conta com uma base de 200 mil entregadores ativos em sua plataforma. A aceleração continua em 2025, com investimentos de mais de R$ 10 milhões em inteligência artificial.

Luxo

O setor brasileiro de luxo e beleza mantém uma trajetória ascendente. Dados da Euromonitor colocam o Brasil como o 9º mercado de luxo que mais cresce no mundo. O país é região estratégica para a FM Logistic e o setor de beleza é um dos pilares da operação. A empresa projeta um crescimento de 20% nas operações logísticas de beleza e luxo no Brasil até o final de 2025.

Sustentabilidade

A operadora de ferrovias Rumo foi listada pelo quarto ano consecutivo na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, publicada em 5 de maio. O ISE é o principal índice de sustentabilidade corporativa do Brasil, reconhecendo o comprometimento de empresas com a sustentabilidade empresarial através de critérios ambientais, sociais e de governança, apoiando os investidores na tomada de decisão de investimento.

Segundo o gerente executivo de Relações com Investidores e Sustentabilidade da Rumo, Felipe Saraiva, a continuidade da empresa no índice reforça o reconhecimento das boas práticas adotadas pela no modal ferroviário.

“Nos últimos anos, consolidamos o nosso modelo de negócio e comprovamos que a ferrovia é uma solução segura, competitiva e sustentável”, diz Saraiva.

Aliança

A TruckPag anuncia uma parceria estratégica com a 3S Tecnologia, referência em monitoramento para caminhões. A aliança comercial entre as marcas visa entregar um portfólio mais completo de soluções para mais de 700 mil transportadoras e embarcadores, com ganhos diretos em controle operacional, redução de custos e aumento de rentabilidade.

Meta NE

A Meta promove, pelo segundo ano, imersão presencial com criadores de conteúdo do Nordeste. A iniciativa, em parceria com a Influence Group, agência de marketing de influência em Pernambuco, será realizada nesta quarta-feira (7), das 14h às 18h, no Moinho Recife, no bairro do Recife Antigo. O encontro reunirá nomes de destaque das redes sociais, como Beca Barreto, Bode Gaiato, Super Odair e Açucena Guirra.

Porto festivo

A Forma Turismo anuncia a edição 2025 do Porto Festival, em Porto Seguro. Neste ano, o evento contará com mais de 90 shows, um aumento de 50% em relação ao ano passado. A expectativa é que mais de 4.500 estudantes por dia participem da festa, um crescimento de 12,5% em relação à edição anterior. Durante o mês de julho, 4 em cada 10 voos que desembarcam na cidade são da Forma Turismo e com a realização do evento mais de 3 mil vagas de empregos diretos e indiretos são geradas na região.

Busca

A busca pelo termo MEI registrou queda no Google nos últimos anos, mas já sinaliza retomada em 2025 - sinalizando movimento dos empreendedores. É o que dizem os insights coletados pela Timelens. De acordo com a companhia, até 2022 houve aumento de mais de 10% na procura, enquanto em 2023 e 2024, houve redução (-7% e -11%, respectivamente). Em 2025, o crescimento é superior a 22% comparado com o mesmo período dos anos anteriores.

IA rural

A agência MM12 lança nova campanha para o programa de fidelidade Acessa Agro, da Syngenta, utilizando inteligência artificial generativa para retratar clientes reais como protagonistas. A ação, que celebra os 6 anos do programa, reforça o uso estratégico da tecnologia para criar conexões mais autênticas com o público rural.

Board

O Board Valley realiza sua segunda edição em Brasília nesta quarta-feira (7), no Centro de Convenções Brasil 21. Promovido pela Board Academy, o evento é voltado a executivos e líderes interessados em alavancar suas carreiras na área de governança. Com conteúdo atualizado e alinhado às tendências do mercado, o Board Valley oferece aprendizado estratégico, networking e troca de experiências com profissionais de destaque.

Gestão

A Fundação Dom Cabral (FDC), por meio do FDC Gestão Pública, participa do 1º Congresso Nacional do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (CONSEPLAN), que acontece até 8 de maio, em Brasília. A FDC estará presente em debates estratégicos, como “Governança, Relações Institucionais e Participação Social”, com a professora associada Renata Vilhena, e “Eficiência Orçamentária, Revisão de Gastos e M&A das Políticas Públicas”, conduzido por Paulo Guerra, diretor de Programas de Gestão Pública da Instituição, além do lançamento do livro “Do Plano de Metas às Metas do Plano: rumo ao futuro”, dos professores Paulo Paiva e Humberto Martins, que analisa os ciclos de planejamento governamental em relação às estruturas político-institucionais.

Global

O Grupo Avivatec deu início nesta semana às operações da Avivait nos Estados Unidos. A nova unidade, localizada em Orlando, Flórida, marca o processo de expansão da companhia no mercado global, com foco em inteligência artificial e soluções tecnológicas de última geração. A escolha de Orlando, uma das regiões de maior crescimento no setor de tecnologia, com projeção de alta de 27% até 2030, consolida o plano internacional da Avivatec, que teve início no Chile e prevê chegada à Europa ainda em 2025 para reforçar sua presença global.

Livro

Nova pesquisa da VCRP com a Opinion Box aponta que 74% dos trabalhadores não se sentem inspirados por suas lideranças. O estudo mostra como a presença de líderes inspiradores impacta diretamente a percepção de cultura e o engajamento profissional. A pesquisa foi realizada para o livro “A Importância da Ousadia e da Cultura Corporativa”, a ser lançado no dia 08/05 pelos sócios da VCRP, Vinicius Cordoni e Ludmilla Amaral.

CEO

A Connecting Food anunciou Priscila Socoloski como sua nova CEO, com projeto para internacionalizar suas operações, acelerar o crescimento no Brasil e fortalecer a agenda de combate ao desperdício.

Chega

A Funcional Health Tech tem a chegada de Luciano Ciccotti como novo Chief Information Officer (CIO).

Chefe

A LOI Group registrou a chegada de Caroline Campos como Chief Media Data Officer. Com atuação internacional e responsável pela criação de campanhas para marcas como Zeiss, Heinz, Zé Delivery, Cinemark, Eudora, Carrefour e Mercado Livre.

Resultado

A agência Blood projeta alcançar R$ 55 milhões de faturamento em 2025 após alavancar seu crescimento em 70% nos últimos dois anos. O resultado expressivo é fruto da adoção estratégica de ações baseadas no conceito de non-stop experience, que se tornou um diferencial no mercado e conquistou marcas como iFood, Alpargatas, Whatsapp e OLX.

Volta

A Lomadee retorna ao mercado com seu nome original após ser adquirida pela holding A&EIGHT. A empresa conecta mais de 1 milhão de afiliados a 350 grandes marcas do mercado, gerando cerca de R$ 1 bilhão em receita anual. O relançamento contou com um investimento de R$ 6 milhões em inovação e integração a outras marcas, como a Monitfy.

Foco

Com faturamento recorde de R$ 24 milhões em 2024, a agência de eventos Fito teve crescimento acumulado de 4.700% desde sua fundação há oito anos. A agência expandiu sua atuação para o exterior, realizando eventos para grandes marcas como Netflix, Nestlé, Asics e OLX. Para 2025, a Fito projeta ampliar ainda mais sua presença com o lançamento do Universummit, seu primeiro evento proprietário, voltado ao desenvolvimento profissional de universitários.

