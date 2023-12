Como a Fundação Dom Cabral investiu em formação cidadã e atendeu a mais de 600 jovens em 2023

No contexto da transformação social a formação cidadã cumpre um papel vital, formando gerações conscientes que darão continuidade aos projetos de sustentabilidade desenvolvidos pelos seus antecessores. Para a Fundação Dom Cabral (FDC) e sua área de Educação Social, a formação cidadã ré um dos pilares estratégicos.

A escola de negócios cumpre seus objetivos neste campo desde 2011, com a fundação do programa Raízes, uma formação gratuita para jovens entre 15 e 17 anos, que proporciona reconhecimento e a valorização de suas qualidades e história.

Em 2023, foram 13 turmas que capacitaram 608 jovens. Um crescimento de 608% no número de atendimentos em relação à 2022 e, até mesmo, maior do que a meta de 400 jovens que a FDC havia traçado para este ano.“Tudo que nos foi ensinado nos permite entender nossas emoções. Dessa maneira, me fez enxergar e mudar meu pensamento sobre as pessoas e as situações, assim facilitando minha compreensão sobre o mundo”, conta a aluna Beatriz Stephanie.

Como é a formação no programa Raízes?

O Raízes é voltado a estudantes da rede pública, jovens aprendizes indicados por empresas parceiras, e/ou de regiões de vulnerabilidade social de todo o país. São apresentados aos adolescentes conteúdos humanistas, que não são acessíveis na escola tradicional, fortalecendo o senso de pertencimento e ampliando a visão de mundo.

Cada turma tem carga horária entre 54h e 96h, com dez módulos decapacitação: Comportamento, Filosofia, Brasilidade, Comunicação, Felicidade, Relacionamentos, Sustentabilidade, Educação financeira, Tecnologia eEmpreendedorismo.Também são oferecidos acompanhamento individual para construção de portfólio e apoio psicológico e de assistentes sociais.Fomento e ampliação

Desde 2022, para ampliar o alcance do programa, a Fundação Dom Cabral passou a contar com o fomento da prefeitura de Belo Horizonte a partir de leis de incentivo fiscal. As empresas CSN, Vale e Icatu Seguros e a Fundação Renova também são patrocinadoras desta iniciativa. Em 2023, foram 13 turmas sob um orçamento de quase 1 milhão de reais.As últimas turmas de 2023, realizadas com tais recursos, concluíram o programa no final de novembro. Cerca de 120 participantes estiveram presentes na formatura, no Campus Aloysio Faria, Nova Lima (MG). “Quando incentivamos estes jovens a olhar para si, estamos os encorajando e os dando poder de transformação, poder de crescimento e empoderamento para ocupar cada vez mais espaços. E isso só é possível por meio da Educação”, diz a vice-presidente de Educação Social, Ana Carolina Almeida.

