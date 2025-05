Bússola & Cia: onda de calor aumenta venda de ar condicionado em 31%

A fabricante multinacional de ar condicionado Fujitsu General do Brasil alcançou aumento de até 31% em uma linha de seus produtos no Brasil neste ano. A alta demanda pelos aparelhos no país tornou o Brasil o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas da China. A produção mundial cresceu 4% nos últimos quatro anos. A japonesa Fujitsu opera no Brasil há 45 anos, mas tem registrado crescimento na onda de elevação da temperatura e na demanda por mais aparelhos para mitigar os efeitos do calor.

Tic tac, tik tok

A chegada do TikTok Shop ao Brasil deve impactar o comércio eletrônico nacional ao integrar entretenimento e consumo na mesma plataforma. Com mais de 111 milhões de usuários no país, o TikTok passa a oferecer compras diretas dentro do app. A plataforma tem expectativa de conquistar até 9% do comércio eletrônico brasileiro nos próximos três anos, movimentando até R$ 39 bilhões. De olho nessas transformações, a COMU está entre as selecionadas para capacitar pessoas para essas mudanças.

Legal

A Aleve LegalTech Ventures S/A comemora quatro anos de atuação com R$ 200 milhões em seu portfólio de 13 startups e a previsão de alcançar 20 legaltechs até o fim de 2025. A holding é pioneira no investimento, desenvolvimento e operação de startups jurídicas no país e tem superado as projeções iniciais ao antecipar retornos financeiros para sua base de mais de 100 investidores, ainda neste ano de 2025.

Crescendo

Em 2024, a Quero Delivery faturou R$ 45 milhões, com crescimento de 40% sobre o ano anterior, e movimentou R$ 498 milhões em GMV no Nordeste. Focada em cidades com até 300 mil habitantes, a empresa projeta crescer 30% em 2025 com a entrada em 60 novos municípios nos estados do Sul e Sudeste, incluindo cidades como Barretos, Bebedouro e Jales (SP).

Crimes

Relatório da Apura Cyber Intelligence revela que os principais crimes virtuais no país são os golpes via SMS, como falsos avisos de encomenda ou CNH cassada, cresceram e já respondem por 54% das fraudes no país. As perdas com crimes digitais aumentaram 17% em relação a 2023. O relatório ainda detalha investigações policiais e operações internacionais bem-sucedidas no combate a hackers, além dos bastidores de grandes vazamentos, como o caso Snowflake.

Show

A APAS Show 2025 começa nesta semana projetando crescimento de 5,88% em relação a 2024. A edição deste ano do evento, que reúne inovações, negócios e conhecimento, conta com a participação de 900 expositores, incluindo 250 internacionais de 22 países, e tem a expectativa de atrair 150 mil visitantes, um crescimento projetado de 6% em comparação ao público do ano passado. Durante os dias de feira, a APAS Show espera movimentar R$ 16,5 bilhões em negócios, representando um crescimento de 7,8% em relação a 2024, com uma média de R$ 746 mil em fechamento de negócios por pessoa.

Leilão

A Zuk, com o Itaú/Unibanco, está promovendo série de leilões. Ao todo, são mais de 195 opções de imóveis disponíveis, entre comerciais, residenciais, rurais e terrenos. A condição de pagamento é à vista com 10% de desconto. As vendas acontecem de maneira totalmente on-line, na plataforma da companhia.

Consultoria

A Ecopower estreou no mercado de capitais com operação de CRI que promete movimentar até R$ 2,5 bilhões em crédito até 2030. A estruturação da oferta contou com a consultoria da Auddas, que não só participou do desenho estratégico, como também entrou como sócia do fundo.

Batismo

A Solística (Grupo Femsa) rebaixou a sua operação de LTL (transporte de carga fracionada) no Brasil de Tragetta. O nome passa a ser quando neste mês e seguirá integrando o Grupo Femsa. O grupo tem 70 anos de experiência no setor.

Frota maior

Rhino anunciou expansão de novos carros na frota de híbridos e blindados. O movimento acompanha os objetivos da empresa de diminuir o tempo de espera dos clientes que solicitam corridas, além de tornar o valor ainda mais competitivo - preço médio de R$ 70 nas corridas dentro das regiões centrais de SP.

Frota nova

A INDIGO Brasil firmou parceria com a Mileto, para incorporar modais limpos nas operações. Os veículos, como motos e triciclos, serão disponibilizados a todas as novas operações interessadas em uma solução sustentável, com o objetivo de agilizar o atendimento, otimizar as rondas e eliminar emissões de CO2 e ruídos. A iniciativa prevê a substituição gradual da frota atual, ainda composta por veículos a combustão.

Casamento

A 23ª edição do Evento Casar.com acontece de 20 a 25 de maio no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Referência no setor há mais de 20 anos, o encontro fomentará a conexão e o networking entre mais de sete mil assessorias, marcas, casais e fornecedores. Organizado anualmente pelo Casar.com, maior plataforma de sites e listas de casamento no Brasil, o evento se consolida como o maior summit nacional do universo de casamentos.

Canino

A True (exclusiva da Petlove) lançou nova linha de Alimentação Natural (AN) para cães adultos. Segundo dados da Euromonitor, o mercado pet nacional movimenta mais de R$ 77 bilhões ao ano, e o setor de alimentos corresponde a cerca de 55% desse valor. A marca desenvolveu três versões de receitas formuladas por médicos-veterinários nutricionistas.

Fundo

O Pinterest tem nova edição do seu Fundo de Inclusão, programa de incubação criado para apoiar novos criadores de conteúdo. Os participantes selecionados terão acesso a treinamento especializado, ferramentas estratégicas, sessões educativas e suporte financeiro por meio de bolsas ou créditos para publicidade. A iniciativa é parceria com a mLabs e as inscrições se encerram dia 15.

Menos CO2

A ICONIC reduziu em 56% suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) nos últimos quatro anos. A empresa ultrapassou sua meta pública – de diminuir o GEE em 43% - seis anos do prazo originalmente planejado, fruto de R$ 7 milhões em iniciativas de descarbonização.

Pão central

A padaria Mundo Pão do Olivier (Olivier Anquier) inaugurou unidade no coração de São Paulo. O espaço, localizado no cruzamento das avenidas Ipiranga e São Luís, foi viabilizado graças a uma bem-sucedida rodada de captação via Osten Invest, que arrecadou R$ 3,4 milhões junto a investidores.

Bioeconomia

O Polo Sebrae de Bioeconomia, em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), lança o Programa RedeBio Mentorias, que conecta empreendedores da região do Baixo Amazonas a especialistas em gestão, negócios e bioeconomia. O objetivo é oferecer suporte para empreendedores. A edição piloto será realizada em Santarém e Belterra, onde os participantes terão acesso a mentorias.

Sustentável

A SH Indústria conquistou a certificação de energia sustentável após migrar sua indústria para o mercado livre de energia na unidade de Campo Grande (RJ). A medida resultou em uma redução de 84,45% nas emissões de CO₂ associadas ao consumo de energia elétrica, deixando assim de emitir 18,05 toneladas de gás carbônico por ano na atmosfera, o que equivale a 117 árvores plantadas em uma reserva.

Licença

A Fundação Dom Cabral (FDC), por meio da iniciativa Imagine Brasil, participou em Brasília, 12 de maio, da apresentação de oito propostas de aperfeiçoamento do licenciamento ambiental e da governança de recursos hídricos. O encontro contou com a participação de representantes do Governo Federal e do Ministério do Meio Ambiente, com foco em medidas voltadas à adaptação e mitigação das mudanças climáticas.

CFO

A fintech PilotIn tem a chegada do ex-executivo do Santander Marcio Lewensztajn como novo Chief Financial Officer (CFO).

Chegada

A FutureBrand São Paulo registrou a chegada de três novos C-Levels: André Matias, como CSO (Chief Strategy Officer); Arnaldo Bastos, como CDO (Chief Design Officer); e Karen Fontana, como CCSO (Chief Culture & Strategy Officer).

