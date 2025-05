Quando será o Dia das Mães em 2025 e por que celebração ocorre no 2º domingo de maio

Em 2025, o Dia das Mães será celebrado no dia 11 de maio, data que ocorre todo ano no segundo domingo de maio.

Embora seja amplamente comemorada, a data não é reconhecida como feriado nacional e, geralmente, também não é ponto facultativo no Brasil.

A escolha do segundo domingo de maio como Dia das Mães no país remonta a um decreto de 1932, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas.

A origem do Dia das Mães

O Dia das Mães tem suas raízes no século XIX, nos Estados Unidos. Em 1872, ativistas pacifistas sugeriram a criação de um “Dia das Mães pela Paz”, com o objetivo de reunir mulheres em igrejas, salões e lares para orar pela paz. Movimentos semelhantes ocorreram em Kentucky, em 1887, e em Indiana, em 1904. No entanto, foi Anna Jarvis, da Virgínia Ocidental, quem consolidou a data como um tributo à sua própria mãe, Ann Jarvis, que havia se destacado por seu trabalho social durante a Guerra Civil Americana.

Quando Ann Jarvis faleceu, em 9 de maio de 1905, sua filha iniciou uma campanha para que o trabalho de sua mãe fosse reconhecido. O Dia das Mães foi se espalhando pelos Estados Unidos de maneira informal até que, em 1910, a Virgínia Ocidental oficializou a data. Em 1914, o Congresso norte-americano determinou que o segundo domingo de maio fosse o dia oficial para a comemoração.

Por que o Dia das Mães é no segundo domingo de maio?

A escolha do segundo domingo de maio é uma homenagem direta à data de falecimento de Ann Jarvis, mãe de Anna Jarvis, que ocorreu no dia 9 de maio. Esse foi o motivo pelo qual o segundo domingo de maio foi estabelecido para a celebração.

No Brasil, o Dia das Mães também se fixou no segundo domingo de maio. Isso aconteceu após a assinatura do Decreto Presidencial nº 21.336 por Getúlio Vargas, em 5 de maio de 1932, que oficializou a data no país.

Outros países, como Dinamarca, Alemanha, Malásia e Uruguai, também celebram o Dia das Mães no segundo domingo de maio. No entanto, algumas nações optaram por datas diferentes. A Rússia e a Sérvia comemoram em 8 de março, enquanto a Noruega escolhe o segundo domingo de fevereiro para a celebração.

Veja os próximos feriados e pontos facultativos de 2025:

Maio

1º de maio - Quinta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro - Domingo - Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro - Domingo - Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro - Domingo - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Quinta-feira - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro