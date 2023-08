Fintech promete utilizar Gestão de Despesas e Cartões SCALE para economizar tempo

O ano de 2022 marcou um grande crescimento no empreendedorismo brasileiro, com quase 4 milhões de novas empresas, segundo o Mapa de Empresas. Nesse contexto, a Conta Simples propõe levar mais agilidade para os processos da área financeira. A fintech é uma protagonista no setor, registrando em 2022 mais de 360 mil cartões criados e transacionando R$11,5 bilhões. Seguindo seu propósito libertar as empresas de limites para que destravem seu máximo potencial, a startup anuncia o novo posicionamento para os cartões SCALE e solução de Gestão de Despesas (Expense Management), focado em economia de tempo.

A ideia é substituir o cartão corporativo pré-pago e, a partir do gerenciamento de acessos e permissões feito pelos gestores de cada área, promover mais autonomia e economia de tempo às empresas. Segundo a fintech, algo que os clientes já utilizam e notam os benefícios no dia a dia é a criação dos múltiplos cartões com limites flexíveis, tanto físicos quanto virtuais. A solução de Gestão de Despesas e o SCALE possibilitam economia de tempo uma vez que os times financeiros não precisam mais se preocupar com processos relacionados à prestação de contas e outros procedimentos feitos em cada área das empresas.

Como a Conta Simples pretende otimizar a gestão de tempo

As principais funcionalidades são: o controle de gastos com limite pré-definido para uso em diferentes áreas e fins, que serão definidos por cada empresa (desde gastos para viagens e eventos até custos por departamentos específicos como marketing, vendas, etc), relatórios gerenciais completos de uso dos cartões, despesas divididas por centro de custos, anexação de notas fiscais e opções de criação de cartão virtual recorrente e temporário. Além de facilitar a gestão de custos e otimizar tempo das equipes nesse controle, a solução de Gestão de Despesas complementa o objetivo do produto de desburocratizar o dia a dia corporativo.

A novidade foi apresentada por Rodrigo Tognini, CEO e cofundador da Conta Simples, durante a segunda edição do Startups Fever. Para o especialista, é incrível lançar um projeto como esse no mercado. "Sabemos que acompanhar gastos é uma tarefa complexa, especialmente à medida que as empresas crescem. Por exemplo, organizar viagens corporativas ou até mesmo eventos, tendo a necessidade de lidar com relatórios de prestação de contas, é algo que demora e pede por mais agilidade para não travar o crescimento. Por isso, buscamos desenvolver os cartões SCALE como uma solução para gerar eficiência e praticidade nesse processo, ajudando a otimizar o tempo destinado ao controle financeiro”, diz.

