Bússola & Cia: começam as campanhas do Março Lilás

A MSD Brasil lançou em São Paulo a nova fase da campanha “Por um Futuro Sem Câncer de Colo do Útero”, reforçando sua estratégia de ampliar a conscientização sobre a prevenção ao HPV.

A ação, marcada pela estreia de Juliana Paes como embaixadora da campanha, integra as iniciativas do Março Lilás e mobilizou influenciadoras e marcas parceiras para ampliar o alcance da mensagem.

O evento reuniu nomes como Mari Krüger, Aline Campos e Nath Finanças. Com a iniciativa, a empresa aposta em comunicação integrada e experiências ao longo do ano para fortalecer a vacinação e os exames preventivos.”

Moreira Franco lança livro com bastidores das principais decisões políticas do Brasil

Livro Política como Destino - Moreira FrancoO ex-ministro Wellington Moreira Franco lança, no dia 5 de março, o livro “Política como destino - Caminhos e descaminhos da redemocratização”.

A obra revela, pela primeira vez, os bastidores das articulações que moldaram o Brasil nas últimas décadas, oferecendo uma visão direta e detalhada sobre a Nova República e suas crises.

O evento de lançamento será realizado no dia 5 de março, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, às 19h, com a presença do autor.

A participação é aberta a todos os interessados.

Com mais de mil páginas, o livro é o resultado de um trabalho minucioso que envolveu mais de 100 horas de entrevistas conduzidas pela socióloga Aspásia Camargo, com a colaboração do filósofo Denis Rosenfield.

O Atacadão lançou a Bulnez, sua marca própria focada em oferecer produtos essenciais com qualidade e preço justo. A novidade chega inicialmente com itens como água mineral, massas, tortilhas e produtos de limpeza, já disponíveis em 242 lojas da rede.

A iniciativa reforça a estratégia da companhia de ampliar soluções acessíveis para consumidores e clientes B2B. A expectativa é expandir gradualmente o portfólio e alcançar cerca de 150 produtos ainda em 2026, com crescimento guiado pela performance dos itens e pela demanda dos clientes.

Artistas brasileiros brilham no show do Coro do Tabernáculo

O Coro do Tabernáculo realizou a turnê "Canções de Esperança" no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, entre 27 de fevereiro e 1º de março.

O evento histórico reuniu 300 vozes e 70 músicos, contando com a participação especial de Ivete Sangalo. A artista baiana interpretou clássicos como "Luar do Sertão" e "Águas de Março", unindo-se ao seleto grupo de estrelas globais que já colaboraram com o coro.

O espetáculo também celebrou o talento de brasileiros que integram a instituição, como o tenor Alan Silva, o violoncelista Marcos Rangel e o advogado Álvaro Martins.

Além dos residentes nos EUA, "membros globais" que vivem no Brasil, como Thalita Carvalho e Rodrigo Domaredzky, participaram das apresentações. Com quase um século de tradição, o Coro é formado por voluntários e promove temas universais de paz e resiliência.

Multiplan apresenta “Traverse II”

Reforçando seu compromisso em levar arte e cultura para seus empreendimentos, a Multiplan apresenta no MorumbiShopping a obra cinética “Traverse II”.

A peça é composta por mais de 47 mil discos eletromagnéticos que reagem ao público, em tempo real.

Conforme o visitante se aproxima da imagem, a interação se intensifica e reflete sua presença, incorporando-a ao conjunto visual.

Esta inauguração é um aquecimento para a entrega das obras de expansão e revitalização do shopping, prevista para o dia 18 de março, e que tiveram investimentos totais de R$400 milhões.

Intelipost cresce 32% em novas vendas em 2025 e consolida como plataforma estratégica para o varejo

A Intelipost, plataforma de inteligência logística, encerrou 2025 com crescimento de 32% na receita e recorde histórico de vendas. A empresa superou 900 clientes e processou cerca de R$ 90 bilhões em GMV e 120 milhões de pedidos no período.

O desempenho foi impulsionado por investimentos em tecnologia e pelo lançamento de soluções orientadas por dados, como Intelipost Max e Optimize, que ajudam empresas a reduzir custos, melhorar a eficiência operacional e elevar a experiência de entrega no varejo e no e-commerce.

Varejo precisa gerar comunidade em 2026

Potencializar estratégias no varejo será o desafio central de 2026, segundo Marcos Brabo, CSO da GINGA. “Escolher uma marca tornou-se também um ato de identidade.

Quando a marca entende o contexto cultural e o comportamento da sua comunidade, qualquer data pode virar um movimento relevante”, afirma.

Em vez de focar apenas em datas promocionais, o varejo precisa cultivar relacionamentos contínuos e experiências que engajem a comunidade.

A GINGA aposta em colaboração, criatividade e narrativas multicanal para transformar campanhas em plataformas, gerando valor, fidelidade e vitalidade de marca ao longo do ano

Loggi lança primeira experiência self-service na logística voltada para PMEs

Com o objetivo de acelerar a conexão do e-commerce às entregas em todo o país e ampliar oportunidades para pequenas e médias empresas, a Loggi lançou um exclusivo sistema logístico self-service que permite cadastrar lojas online, integrar plataformas, acessar tabelas de frete e enviar o primeiro pacote de forma totalmente digital e autônoma, em poucos minutos.

Desenvolvido com tecnologia proprietária e otimizado com o uso de Inteligência Artificial, o sistema valida e conclui todo o processo sem burocracia, viabilizando o envio de pacotes no mesmo dia. O modelo, único no mercado, garante mais autonomia, agilidade e eficiência aos empreendedores na conexão de seu ecommerce com entregas nacionais.

NürnbergMesse fatura € 350 mi em 2025 e projeta recorde para 2026

Grupo alemão de feiras e eventos com subsidiária no Brasil, a NürnbergMesse fechou 2025 com aproximadamente 350 milhões de euros em receita, um desempenho acima do previsto pelo calendário do setor.

Para 2026, a empresa - uma das maiores promotoras de encontros de negócios do mundo - tem uma meta ambiciosa: alcançar € 390 milhões em faturamento, um crescimento de 6% em relação ao recorde anterior, registrado em 2024, quando os números chegaram a 360 milhões de euros.

Entre as 15 subsidiárias da empresa, o Brasil se destaca: bateu recorde também em 2024 e foi fundamental para impulsionar a operação global a atingir o faturamento histórico.

Real Seguro Viagem mira alta de 30% aos 17 anos

A Real Seguro Viagem completa 17 anos projetando crescer 30% em 2026. Fundada como comparador digital de seguro-viagem, a empresa ampliou a atuação e passou a oferecer também proteção residencial para clientes durante as férias.

Em 2025, avançou 22% e já atendeu mais de 2 milhões de viajantes, apostando na diversificação para reduzir a sazonalidade do setor.

Fluvimar investe R$ 1 mi e estreia no Paraguai

A fabricante paranaense Fluvimar inicia operação no Paraguai em 2026 e investe R$ 1 milhão em sua expansão internacional.

A meta é vender 50 embarcações no primeiro ano, aproveitando o crescimento de até 12% do setor náutico no Brasil e a redução de barreiras comerciais no Mercosul.

O movimento marca a estratégia da empresa de diversificar receitas e ampliar escala fora do mercado doméstico

M&A em 2026: liquidez volta e exigências sobem

A retomada da liquidez e a expectativa de queda da Selic devem impulsionar o mercado de fusões e aquisições em 2026, avalia a Zaxo M&A Partners.

Segundo a consultoria, investidores voltam mais seletivos, elevando o peso de governança, compliance e previsibilidade financeira nas negociações.

Middle market, tecnologia, saúde e energia devem liderar o ciclo, com due diligence mais rigorosa e maior foco na integração pós-aquisição.