35 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para empreender sem funcionários na escala 6x1

O possível fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias e descansa um, reacendeu um debate sensível para o setor produtivo brasileiro. A proposta de redução da jornada semanal está em discussão no Congresso e ainda não foi aprovada, mas já mobiliza empresários, associações setoriais e economistas.

Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que a redução da jornada pode elevar os custos das empresas em até R$ 267 bilhões por ano, dependendo do formato de implementação. Outros levantamentos apontam impactos potenciais sobre preços, emprego e competitividade, especialmente em setores intensivos em mão de obra, como comércio, serviços, bares, restaurantes e shopping centers.

Entidades como a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) defendem que qualquer mudança venha acompanhada de contrapartidas, como desoneração da folha de pagamento ou um período de transição.

Enquanto o impasse segue em negociação no Legislativo, uma pergunta começa a ganhar força entre quem quer empreender: é possível montar um negócio que não dependa de funcionários e, portanto, não seja afetado por mudanças na escala de trabalho?

As microfranquias operadas por um único empreendedor surgem como alternativa estratégica. Com investimento inicial de até R$ 135 mil e modelos desenhados para operação enxuta, esses formatos permitem que o próprio franqueado execute as atividades, sem necessidade de equipe fixa.

Além de reduzir custos trabalhistas, o modelo diminui complexidade de gestão, risco com folha de pagamento e dependência de escala operacional. Para quem quer começar pequeno, testar mercado e manter controle direto do caixa, a estrutura solo pode ser uma vantagem competitiva.

A seguir, listamos microfranquias que funcionam sem funcionários e permitem empreender independentemente do que acontecer com a escala 6x1.

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar na prospecção de novos clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.000

a partir de R$ 5.000 Faturamento médio mensal: R$ 11.500

R$ 11.500 Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil. O franqueado atua em modelo home office, sendo responsável por gerenciar as entregas dos produtos a partir de casa.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.999

a partir de R$ 5.999 Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Cotafácil

Rede de serviços financeiros que permite operar em qualquer cidade do Brasil. Oferece mais de 200 produtos de crédito e serviços financeiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.997

a partir de R$ 8.997 Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 80 mil

R$ 20 mil a R$ 80 mil Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Freewet

Franquia de serviços automotivos sustentáveis com modelo delivery. Atua com lavagem a seco e estética automotiva, em operação home based.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.490

a partir de R$ 8.490 Faturamento médio mensal: R$ 7.000

R$ 7.000 Prazo de retorno: 3 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Rede de franquias especializada em turismo e intercâmbio. Modelo de operação digital e home office.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.000

a partir de R$ 9.000 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Prazo de retorno: 3 meses

Marketing Bag

Franquia home based de publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras.

Investimento inicial: R$ 9.990

R$ 9.990 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 meses

BM Vagas

Empresa de recrutamento e seleção com uso de tecnologia e IA. O franqueado pode atuar em home office, focado em captação de clientes e coordenação dos processos seletivos.

Investimento inicial: a partir de R$ 13.970

a partir de R$ 13.970 Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: a partir de 3 meses

VendaComChat

Modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial. Operação 100% online.

Investimento inicial: R$ 14 mil

R$ 14 mil Faturamento médio mensal: R$ 6.400

R$ 6.400 Prazo de retorno: até 3 meses

4Charge

Rede de franquias especializada em totens e carregadores que funcionam como plataformas de mídia. O franqueado atua na venda de publicidade e gestão dos pontos.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: R$ 4.000

R$ 4.000 Prazo de retorno: até 6 meses

AF Seguros

Franquia de seguros focada em proteção patrimonial e geração de renda recorrente. Operação comercial e administrativa pode ser feita em home office.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 100 mil

R$ 50 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno: 12 a 36 meses

Evolve

Franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na prospecção e negociação comercial.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

a partir de R$ 100 mil Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Prime2B

Franquia de marketing digital que apoia PMEs na digitalização e geração de vendas. Modelo enxuto e relacional.

Investimento inicial: R$ 15 mil

R$ 15 mil Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 meses

Legale

Rede de assessoria para vistos. Operação em home office ou coworking.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3,2,1 GO!

Franquia de consultoria em viagens internacionais. Modelo home office.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

365 Fun Fest

Agência de viagens voltada ao público LGBTQIA+. Operação digital.

Investimento inicial: R$ 12 mil

R$ 12 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Publicarga

Franquia de mídia em totens de carregamento. Operação home based.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900

a partir de R$ 18.900 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 a 9 meses

Santa Carga

Rede de totens de carregamento e mídia. Modelo home based e explicitamente sem funcionários.

Investimento inicial: R$ 19.900

R$ 19.900 Faturamento médio mensal: R$ 8.316

R$ 8.316 Prazo de retorno: a partir de 8 meses

SprintHub

Plataforma de CRM omnichannel com IA para automação de vendas e atendimento.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 6 meses

Help Digital

Franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas. Operação técnica e comercial enxuta.

Investimento inicial: R$ 27.500

R$ 27.500 Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

R$ 60 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Solarprime

Rede de energia solar com modelo home based e estrutura comercial remota.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

R$ 75 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Seguralta

Maior rede de franquias de seguros do Brasil. Possui modelo home office.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Sonhagro

Franquia de soluções financeiras e seguridade voltada ao agronegócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

a partir de R$ 55 mil Faturamento médio mensal: R$ 33 mil

R$ 33 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Atto Service

Serviços técnicos para portas automáticas. Modelo home based.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

R$ 9 mil Prazo de retorno: a partir de 16 meses

Jan-Pro

Multinacional de limpeza corporativa com modelo administrativo home office.

Investimento inicial: R$ 20 mil

R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas 100% digital.

Investimento inicial: a partir de R$ 27 mil

a partir de R$ 27 mil Faturamento médio mensal: R$ 12 mil a R$ 15 mil

R$ 12 mil a R$ 15 mil Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Le Petit Macarons

Boutique de doces com modelo home office e vendas por delivery.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

a partir de R$ 40 mil Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

a partir de R$ 10 mil Prazo de retorno: a partir de 12 meses

CleanNew

Rede de higienização de estofados. Modelo home based com atendimento domiciliar.

Investimento inicial: R$ 59.900

R$ 59.900 Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil

R$ 14 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Minimercado autônomo em condomínios, com gestão remota.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Honest Market

Rede de minimercados autônomos 24h, operação sem atendentes.

Investimento inicial: R$ 50 mil

R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 12 meses

Peggô Market

Microfranquia de mercado autônomo.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil

a partir de R$ 65 mil Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

R$ 25 mil Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Market4u

Líder em mercados autônomos na América Latina, com gestão remota.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

a partir de R$ 80 mil Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

R$ 10 mil a R$ 15 mil Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Maria Gasolina Express

Rede de minimercados autônomos gourmet. O franqueado administra o ponto em qualquer horário.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

a partir de R$ 50 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Prazo de retorno: média de 22 meses

Vision AI

Primeira franquia de assistentes de IA do Brasil. O franqueado atua na prospecção comercial enquanto a franqueadora cuida da parte técnica.