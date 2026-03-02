35 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para empreender sem funcionários na escala 6x1

Repórter de Negócios
Publicado em 2 de março de 2026 às 06h09.
O possível fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias e descansa um, reacendeu um debate sensível para o setor produtivo brasileiro. A proposta de redução da jornada semanal está em discussão no Congresso e ainda não foi aprovada, mas já mobiliza empresários, associações setoriais e economistas.
Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que a redução da jornada pode elevar os custos das empresas em até R$ 267 bilhões por ano, dependendo do formato de implementação. Outros levantamentos apontam impactos potenciais sobre preços, emprego e competitividade, especialmente em setores intensivos em mão de obra, como comércio, serviços, bares, restaurantes e shopping centers.
Entidades como a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) defendem que qualquer mudança venha acompanhada de contrapartidas, como desoneração da folha de pagamento ou um período de transição.
Enquanto o impasse segue em negociação no Legislativo, uma pergunta começa a ganhar força entre quem quer empreender: é possível montar um negócio que não dependa de funcionários e, portanto, não seja afetado por mudanças na escala de trabalho?
As microfranquias operadas por um único empreendedor surgem como alternativa estratégica. Com investimento inicial de até R$ 135 mil e modelos desenhados para operação enxuta, esses formatos permitem que o próprio franqueado execute as atividades, sem necessidade de equipe fixa.
Além de reduzir custos trabalhistas, o modelo diminui complexidade de gestão, risco com folha de pagamento e dependência de escala operacional. Para quem quer começar pequeno, testar mercado e manter controle direto do caixa, a estrutura solo pode ser uma vantagem competitiva.
A seguir, listamos microfranquias que funcionam sem funcionários e permitem empreender independentemente do que acontecer com a escala 6x1.
Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar na prospecção de novos clientes.
Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil. O franqueado atua em modelo home office, sendo responsável por gerenciar as entregas dos produtos a partir de casa.
Rede de serviços financeiros que permite operar em qualquer cidade do Brasil. Oferece mais de 200 produtos de crédito e serviços financeiros.
Franquia de serviços automotivos sustentáveis com modelo delivery. Atua com lavagem a seco e estética automotiva, em operação home based.
Rede de franquias especializada em turismo e intercâmbio. Modelo de operação digital e home office.
Franquia home based de publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras.
Empresa de recrutamento e seleção com uso de tecnologia e IA. O franqueado pode atuar em home office, focado em captação de clientes e coordenação dos processos seletivos.
Modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial. Operação 100% online.
Rede de franquias especializada em totens e carregadores que funcionam como plataformas de mídia. O franqueado atua na venda de publicidade e gestão dos pontos.
Franquia de seguros focada em proteção patrimonial e geração de renda recorrente. Operação comercial e administrativa pode ser feita em home office.
Franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na prospecção e negociação comercial.
Franquia de marketing digital que apoia PMEs na digitalização e geração de vendas. Modelo enxuto e relacional.
Rede de assessoria para vistos. Operação em home office ou coworking.
Franquia de consultoria em viagens internacionais. Modelo home office.
Agência de viagens voltada ao público LGBTQIA+. Operação digital.
Franquia de mídia em totens de carregamento. Operação home based.
Rede de totens de carregamento e mídia. Modelo home based e explicitamente sem funcionários.
Plataforma de CRM omnichannel com IA para automação de vendas e atendimento.
Franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas. Operação técnica e comercial enxuta.
Rede de energia solar com modelo home based e estrutura comercial remota.
Maior rede de franquias de seguros do Brasil. Possui modelo home office.
Franquia de soluções financeiras e seguridade voltada ao agronegócio.
Serviços técnicos para portas automáticas. Modelo home based.
Multinacional de limpeza corporativa com modelo administrativo home office.
Rede de ensino de idiomas 100% digital.
Boutique de doces com modelo home office e vendas por delivery.
Rede de higienização de estofados. Modelo home based com atendimento domiciliar.
Minimercado autônomo em condomínios, com gestão remota.
Rede de minimercados autônomos 24h, operação sem atendentes.
Microfranquia de mercado autônomo.
Líder em mercados autônomos na América Latina, com gestão remota.
Rede de minimercados autônomos gourmet. O franqueado administra o ponto em qualquer horário.
Primeira franquia de assistentes de IA do Brasil. O franqueado atua na prospecção comercial enquanto a franqueadora cuida da parte técnica.