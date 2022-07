Bússola & Cia: Buson prevê crescimento de 50% com férias de julho

Com o preço da passagem aérea nas alturas, a Buson prevê crescimento de 50% no período de férias de julho. Enquanto as companhias de aviação enfrentam dificuldades, os passageiros procuram alternativas mais em conta. Rotas tradicionais são as mais demandadas. Os destinos mais buscados na plataforma neste mês são as rotas São Paulo (SP) - Curitiba (PR); São Paulo (SP) - Belo Horizonte (MG); São Paulo (SP) - Rio de Janeiro (RJ) e outros. A empresa também presta o serviço de pesquisa de valores. São mais de 260 operadores parceiros para venda de passagens de ônibus.

Amar Assist

A startup Amar Assis joga contra a maré de retração de investimentos na nova economia e prepara rodada de captação da Série A. Hoje, ela já garante coberturas de funeral para mais de 100 mil pessoas, com lucro crescente há mais de três anos. A startup enxergou oportunidade para trazer serviços de saúde e funeral, pensando na proteção financeira e familiar dos brasileiros, que ainda buscam esses benefícios em vida. O sistema é baseado em assinatura de produtos com parcelas de baixo custo, rede credenciada de prestadores de serviços e desenvolvimento de tecnologia proprietária.

Sistema de pagamento

O Brasil é o quarto país que realizou mais transações financeiras via sistema de pagamento instantâneo em 2021, segundo a ACI Worldwide. Com a implementação do Open Finance, agora é a vez da Iniciação de Transação de Pagamento (ITP) dar seus primeiros passos. De olho neste cenário, a ABFintechs realiza nesta quarta-feira (27) o evento “O Futuro do Mercado de Pagamentos”, com a presença de especialistas para falar de regulação, desafios tecnológicos, compliance, tendências de negócios e experiência do usuário.

Absolar

Ricardo Barros assumiu a vice-presidente de Geração Centralizada da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). Defensor do desenvolvimento sustentável, ele teve passagens em empresas internacionais como a Engie Solar e a Voltalia. "A energia solar no Brasil, desde 2012, foi responsável por mais de R$ 75 bilhões em investimentos e mais de 420 mil empregos, sendo certo que estes resultados não teriam sido possíveis sem a forte atuação da Absolar”, avalia Barros.

Sem troca

Estudo liderado pelo economista da FGV, Márcio Holland e pelo professor de direito da USP José Maria Arruda de Andrade aponta que, mesmo com aumento de tributos, não deve acontecer a substituição significativa de bebidas açucaradas por sucos naturais. Isso considerando-se a elasticidade-cruzada (conceito que avalia o consumo de bebidas supostamente substitutas entre si) de apenas 0,21, segundo estimativas da POF de 2017/2018. Ou seja, cada 1% de aumento de preço forçado por sobretaxação de refrigerante acarretaria em expansão de irrisório 0,21% no consumo de sucos naturais.

Jogo seguro

A B2Mamy anuncia uma parceria com a GamerSafer para o desenvolvimento do Metafantasy Land, universo seguro dentro do Minecraft para crianças de 06 à 14 anos. Os pais terão possibilidade de controle do tempo de jogo, interações mediadas, entre outros. De acordo com o Parenting Generation Game Report, 58% dos pais afirmam que se preocupam que pessoas desconhecidas possam estar em contato com seus filhos por meio destas plataformas.

Click

Empresa brasileira de tecnologia para assinaturas eletrônicas e digitais, a Clicksign anuncia a chegada de Mirelle Hampel como Chief Internal Operations. Com mais de 20 anos de atuação no gerenciamento de negócios, pessoas e operações internas de grandes corporações como Natura e QuintoAndar, a executiva será responsável por Segurança da Informação, ITOps, Compliance e Processos internos.

Pacto

A Infracommerce ingressou na Rede Brasil do Pacto Global da ONU. A iniciativa propõe que empresas se alinhem às estratégias e operações dos Dez Princípios Universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção. “Aderimos voluntariamente ao pacto, como expressão do nosso compromisso com as melhores práticas de ESG. Queremos aprender por meio do diálogo com empresas que se lançaram antes de nós nessa jornada. Nossa ambição é nos tornarmos referência em nosso setor”, explicou Paula Traldi, VP de RH e ESG da Infracommerce.

Mens sana

A Newa lança uma nova série em seu canal do YouTube com o foco voltado para saúde mental no trabalho. "Nosso objetivo enquanto consultoria é ampliar ainda mais esse tipo de debate para as organizações, mostrando como estes espaços podem desenvolver um ambiente de trabalho mais harmônico, inclusivo e compassivo”, explica Carine Roos, CEO e fundadora Newa e host do podcast Somos Newa.

G10 em NY

O presidente do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, está em Nova Iorque apresentando o trabalho social do grupo nas principais comunidades do país, para investidores sociais estrangeiros dispostos a apoiar projetos como o Natal Solidário, pela primeira vez divulgado em escala internacional.

Recicalce

Iniciativa do Grupo Oscar, rede de lojas de calçados e acessórios, o projeto Recicalce completou 10 anos e já recebeu mais de 260 mil calçados. Foram doados mais de 90 mil pares de sapatos para entidades carentes, após a revitalização feita por Pessoas Com Deficiência em oficinas na sede do projeto, em São José dos Campos, São Paulo.

Baleia à vista!

Os cerca de 450 donos de hotéis e pousadas que integram a região conhecida por Rota da Baleia Franca (as praias de Laguna, Garopaba e Imbituba, SC) comemoram as projeções da temporada 2022 de observação da espécie que já chega ao sul do País. Até outubro, a previsão é receber 30 mil turistas para acompanhar o espetáculo das quase 300 baleias que aparecem nesta temporada. A expectativa é posicionar o destino entre os principais nacionais na categoria Turismo de Natureza.

Bons ares

Em seu segundo ano participando do Great Place to Work (GPTW), programa sobre a percepção dos funcionários em relação à empresa e a qualidade dos ambientes de trabalho, a Ciclic, empresa BB Seguros, teve crescimento geral de 14 pontos, quando comparamos com 2021, subindo sua nota de 74 para 88.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também