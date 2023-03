Bússola & Cia: Aura Minerals cresce 53% em 2022

A Aura Minerals alcançou crescimento de 53% em lucro líquido no ano passado, atingindo US$ 66,5 milhões em comparação a 2021. A empresa atua no mercado de ouro e cobre. O CEO Rodrigo Barbosa credita o sucesso ao novo modelo de atuação da empresa, com destaque para a Cultura Aura 360, que busca gerar valor para todos os stakeholders. Com uma operação cada vez mais eficiente, a companhia teve produção total de 67.663 onças de ouro equivalente (GEO) no quarto trimestre de 22, a segunda maior da história da Aura Minerals num único trimestre. No mesmo período, a receita líquida da mineradora também teve evolução positiva, registrando aumento de 30% em comparação ao terceiro trimestre de 22. Aura Minerals prevê melhores resultados em 2023, com o início da operação de Almas, avanços de Borborema e Matupá e com a chegada de Serra da Estrela.

Na operação

A Multiplica – Crédito e Investimento contratou Eduardo Poloni como novo Diretor de Operações (COO). Atuando há 37 anos no mercado financeiro, ele é especialista em mercado de crédito. Foi diretor nos bancos Pine, Sofisa e Industrial do Brasil, após passagens pelas superintendências dos Bancos Votorantim e Safra.

Vantagem

O banco digital Digio expande sua atuação e lança cartão de crédito voltado ao público premium, o Digio One Visa Signature. Os clientes terão vantagens como programa de pontos, concierge, descontos exclusivos e de emergência médica internacional.

Sombrero

A Avery Dennison anunciou investimento para expansão da capacidade de produção na região das Américas, com nova fábrica em Querétaro, no México. A tecnologia desenvolvida na nova instalação criará cadeias de suprimentos mais conectadas e transparentes, destinadas a melhorar a eficiência. A Avery Dennison prevê investir mais de US$ 100 milhões, criando mais de 600 empregos relacionados à tecnologia. A nova instalação deve operar até o final do primeiro trimestre de 2024.

Papelaria

A Visa Consulting & Analytics (VCA) constatou aumento de 20% em livrarias e papelarias com credenciais Visa em janeiro de 2023 comparado com o mesmo mês do ano passado. O estudo também revelou os 5 estados que mais tiveram transações físicas e virtuais com credenciais Visa nesses estabelecimentos comerciais: Roraima, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.“Percebemos que o consumidor está cada vez mais digital, visto que desde janeiro de 2021 até janeiro de 2023 as vendas online em livrarias e papelarias têm crescido em média 55%”, avalia Oscar Pettezzoni, direitos da Visa Consulting.

Seguro bike

A Akad Seguros chegou perto de dobrar o número de apólices emitidas para seu seguro de bicicletas em 2022. A companhia registrou número recorde superior a 75 mil apólices no ano passado. Em 2021, as apólices eram de pouco mais de 39 mil. A alta expressiva na procura pelo seguro se dever ao sucessivo aumento no número de roubos de bicicletas.

Conectividade reconhecida

A Oi acaba de receber prêmio de inovação em casas inteligentes com seu serviço, inédito na América Latina, de conectividade até os cômodos, Fiber To The Room (FTTR), no evento MWC, que aconteceu essa semana em Barcelona, na Espanha. O reconhecimento foi feito pelo IDATE DigiWorld, um dos principais institutos especialistas em tecnologia da informação e comunicação do mundo.

Captando

A Dattos anunciou nova rodada de investimento no valor de R$ 20 milhões. O aporte série A foi liderado pela gestora de venture capital Igah Ventures e foi acompanhado pela ABSeed. Além disso, os fundos Investtech e GR8 Ventures, realizaram o follow-on na nova captação.

Túmulo do samba

Levantamento do ViajaNet até o dia 20 de fevereiro revela que capitais com Carnaval tradicional no Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro) e Nordeste (Salvador e Recife) foram os destinos mais procurados na plataforma neste início de ano. Conforme divulgado pela agência on-line, os voos domésticos dominam as buscas. As quatro capitais atraíram foliões de todo o país. São Paulo foi o destino mais buscado, com 9,91%, seguida do Rio de Janeiro (6,37%), de Salvador (4,46%) e de Recife (4,29%).

Prêmio

O BNDES Garagem - Negócios de Impacto premiou as vencedoras do Demoday 2023. No estágio de Tração a vencedora foi a Trampay, startup que oferece suporte para prestadores de serviço por meio de um banco digital, recebeu prêmio de R$ 30 mil. No estágio de Criação, a campeã foi a Nosso Mangue, startup que promove a recuperação, preservação e conservação dos manguezais, que recebeu R$ 20 mil.

Consignado

A Paketá registrou salto no número de empréstimos consignados solicitados em 25 vezes, analisando o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022. A carteira cresceu 15 vezes. A empresa anunciou há pouco extensão de rodada da Série A conduzida pela IOB, smart tech que une conteúdo e tecnologia para alavancar empresas e escritórios de contabilidade, no valor de R$16 milhões.

Bolsa recolocação

A edtech Strides oferece bolsas de estudo parciais e integrais para profissionais do setor que estão em busca de recolocação por meio da capacitação profissional. A proposta é que as pessoas se qualifiquem agora, aumentando suas condições de recolocação. Para os interessados, basta solicitar a inscrição no Programa Tech Manager 5.0 pelo site da própria edtech.

Menos carbono

A Diel Energia ajudou as principais companhias do país a economizarem R$ 4,6 milhões com a conta de energia elétrica e 5.717 MWh em energia em 2022. Além de reduzir a emissão de 825 toneladas de CO2 na atmosfera, o que corresponde a 5.068 árvores plantadas. Entre os clientes da Diel, estão marcas como: Rede D1000, Lojas Mel, Pague Menos e Cencosud.

Nova metas

O executivo de vendas Cézar Haik deixou a Cyrela para assumir a diretoria de Operações do Kempinski Laje de Pedra, em Canela (RS). Sua meta é atingir R$ 500 milhões de faturamento em 2023, e colocar a marca entre as principais da modalidade no mercado nacional.

Inclusão

A Fesa Group divulgou a primeira edição de seu calendário de Diversidade & Inclusão — que ressalta datas importantes para mulheres, pessoas com deficiências, grupos étnico-raciais, pessoas LGBTQIAP+, pessoas de diferentes gerações e de diferentes regiões do país. No calendário se encontra ainda uma lista de eventos anunciados para o ano de 2023 com foco em diversidade e inclusão.

Vagas

A BHub abriu processo seletivo para mais de 30 vagas — nos modelos híbrido e presencial, na cidade de São Paulo (SP). Há oportunidades para Analista Contábil, Analista Fiscal, Analisa de Departamento Pessoal, Engenheiro de Dados e para outras posições na área de tecnologia. Interessados devem se candidatar pela plataforma.

Equity

O Bradesco Private Equity & Venture Capital acaba de investir R$ 10 milhões para viabilizar a expansão da equipe de vendas e marketing da nova plataforma de automação de modelos preditivos da 4intelligence. A startup, cuja carteira de clientes tem nomes como Coca-Cola, Volvo, Hering e M Dias Branco, cresceu 220% no ano passado, atingindo R$ 14 milhões de faturamento. Este ano, a projeção é de 113% de crescimento, chegando a R$ 29,8 milhões em receita.

Insegurança explícita

Pesquisa da NordVPN os sites de conteúdo adulto, de streamings de mídia e de hospedagem de vídeos apresentam mais ameaças à segurança e à privacidade dos usuários. Páginas da web que integram conteúdos do tipo apresentaram maior quantidade de malware, anúncios intrusivos e rastreadores, respectivamente.

Curso grátis

A Escola Exchange oferece curso gratuito para formação profissional em vendas. A jornada tem o intuito de desenvolver conhecimentos de técnicas de negociação, gestão de projetos ágeis e gestão de pipeline. O curso online com duração de quatro horas é ministrado por Camely Rabelo e pelo Ricardo Okino, co-fundadores da Exchange.

ESG book

Os advogados João Eduardo de Villemor Amaral e Rebecca Alonso Nascimento, do escritório J Amaral, acabam de lançar um e-book que reúne uma coletânea de artigos sobre ESG e Sustentabilidade. Entre os assuntos que fazem parte do documento, estão temas voltados para a Economia Azul; a vertente social da sustentabilidade e a oportunidade de investimentos ESG.

