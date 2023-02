Bússola & Cia: Venda online de joias da Céu de Prata cresce 20%

Por Márcio de Freitas

A Céu de Prata fechou 2022 com faturamento de R$ 13 milhões nas vendas online de joias. Parcerias com influencers de peso, investimento em branding, lançamentos de novas coleções, relacionamento personalizado com clientes e robustas campanhas sazonais ajudaram a empresa a aumentar em 20% a receita no ano passado. Em 2023, a companhia prevê crescimento de 15%. A estratégia deste ano contempla novos projetos com embaixadores reconhecidos na internet, com o objetivo de fortalecer e consolidar a credibilidade da marca. O crescimento ainda deve passar por investimentos em tecnologia para ampliar a sofisticação das lives com influenciadores, a fim de apresentar as características e aplicações dos produtos – marcas registradas da empresa.

Solução energética

A Ecogen, braço de soluções em energia e utilidades do Grupo Mitsui no Brasil, lança ao mercado o Ecogen 360° – plataforma desenvolvida em parceria com a francesa METRON, para impulsionar vendas de soluções energéticas. E quer dobrar o faturamento da companhia em cinco anos. Em 2021, a Ecogen faturou R$ 339 milhões. O produto é voltado a indústrias de médio e grande porte, mas pode ser adaptado a outros segmentos, como o varejo. A companhia antes do lançamento oficial do produto, identificou cerca de 650 potenciais clientes e possui 30 projetos em fase de estudo.

Captação

A Revend, startup belga que usa IA para solução de riscos financeiros em e-commerces, garantiu € 1 milhão em investimento pelo fundo de capital de risco Pitchdrive, com a participação do Seederfund – um segundo fundo de capital de risco - e do business angel Pieter Casneuf. A brasileira ateliware, empresa de desenvolvimento de software sob medida, é uma das fundadoras da startup, ao lado de Peter Wellens, Alex Reis, Bert Baeck. O foco com o aporte será fortalecer sua ferramenta de monitoramento com tecnologia IA para a segurança de receita no comércio eletrônico.

Tendência

A Allied Brasil, uma das principais empresas no mercado brasileiro de eletrônicos de consumo, elencou cinco tendências do varejo para este ano, são elas: Consolidação do e-commerce, Aumento do Social Commerce, Estratégia Omnichannel, IA em vendas e Produtos seminovos. “O setor está se recuperando e deve voltar a crescer com a implementação das novas tecnologias nos negócios, visando otimizar os canais de vendas e atuando de maneira mais humanizada”, comenta Pedro Gabriel, Diretor de Varejo Digital da Allied.

Certificação

O /asbz recebeu sua certificação de Empresa B em ESG - e se tornou primeiro escritório de advocacia do país, em sua categoria, a ingressar na comunidade global de líderes que tem um olhar para a construção de um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para as pessoas e para o planeta. “Para nós é uma grande honra integrar a comunidade de empresas do Sistema B e receber essa importante certificação mundial. Ela é mais um passo da trajetória que trilhamos nos últimos anos e comprova que estamos no caminho certo”, avaliou Aitan Portela, sócio diretor e responsável pela área de ESG do /asbz.

Folia

O “Passa Lá no RH – me Chama que Eu Vou”, primeiro bloco em homenagem aos profissionais de Recursos Humanos, promete agitar o Carnaval de 2023 em Minas Gerais. A folia acontece em Belo Horizonte no dia 17 de fevereiro, a partir das 17h, na rua Tomé de Souza, Savassi. A iniciativa, gratuita e aberta ao público, é da empresa de tecnologia Sólides, líder no Brasil na gestão de recursos humanos de pequenas e médias empresas.

Câmbio

Levantamento realizado pela Europa Câmbio mostra que dólares e euros foram as moedas mais transacionadas em suas 18 casas de câmbio no último Carnaval brasileiro antes da pandemia. O estudo registrou troca de 17 moedas internacionais por real ao longo do mês de fevereiro de 2020, totalizando R$ 4,77 milhões. Dólares e euros representaram 73,5% do volume transacionado no período. A expectativa para 2023 é que a procura aumente 25% em relação a 2020.

Nova sócia

O BMA Advogados contratou Tatiana Dratovsky Sister como nova sócia da área de Contratos Comerciais e Franquias. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas cível e comercial para assuntos consultivos e contenciosos, Tatiana irá estruturar esta nova área de prática ampliando o portfólio de serviços do escritório. A advogada é Mestre e Doutoranda em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e autora do livro “Contratos de Franquia: Origem, Evolução Legislativa e Controvérsias”, publicado pela Editora Almedina em 2021.

Meta parceria

A Ubots, startup especializada em relacionamento digital, tornou-se Meta

Business Partner. Com a parceria, a Ubots é o novo provedor oficial - Business Solution Providers (BSP) - da empresa norte-americana. Os provedores da Meta operam e conectam a plataforma àqueles negócios que desejam utilizar o aplicativo de mensagens em sua comunicação empresarial.

Unimed Odonto

Dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) mostram que a adesão a planos exclusivamente odontológicos no Brasil chegou ao maior patamar histórico em 2022, atingindo 30,9 milhões de beneficiários até novembro do ano passado. Na Unimed Odonto, o crescimento na carteira de clientes, registrado entre janeiro e dezembro de 2022, foi de 28,5%, passando das 900 mil vidas. O valor mensal frente às coberturas oferecidas é uma das justificativas da empresa para atração de novos segurados.

Conexão tech

O CTO da Stone Marcus Fontoura palestrará no Conexão Tech, evento organizado pela Fundação Estudar, que tem como objetivo conectar jovens talentos da área da tecnologia a grandes empresas do setor, gerando oportunidades de empregos para os participantes. Será online e ao vivo, e é totalmente gratuito nos dias 4 e 5 de abril, das 14h às 20h. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de março. Márcia Wolff, CTO da Qualicorp, outro importante nome no mercado de tecnologia, fará a abertura do segundo dia do Conexão Tech.

Energia em expansão

A Nextron Energia prevê crescimento de 100% neste ano. Apostando num modelo asset light inovador, por meio de um marketplace com a presença de diversas usinas solares, a empresa disponibiliza um serviço de assinatura personalizado de acordo com o consumo de seus clientes, oferecendo uma economia de até 15% na conta de luz e experiência 100% fluída. Já operando em sete estados, a companhia tem o objetivo de alcançar a marca de 200 megawatts de energia conectada – capacidade suficiente para atender 70 mil clientes distribuídos por todo o território nacional.

Click

A Clicksign constatou crescimento de 60% no número de transações digitais no ano passado em relação a 2021. No total, foram realizadas mais de 35 milhões de assinaturas no período. De acordo com o CTO, Michael Bernstein, o aquecimento do setor pode ser explicado pelo fato da pandemia ter acelerado a digitalização das empresas, uma vez que colaboradores e clientes passaram a atuar de forma remota. “O serviço, que se mostrou tão necessário no momento mais crítico da pandemia, permitiu aos empresários conhecerem de perto os seus benefícios em relação aos métodos tradicionais”, comenta.

Sorriso novo

A Smilink tem perspectivas de dobrar o seu faturamento em 2023. E para isso, trouxe Michele Sassano como CEO. Com a experiência de ter liderado a unidade de negócios digital do Straumann Group, na Suíça, o executivo pretende alcançar essa meta, ampliando o número de pacientes através de parcerias com dentistas e empresas dos mais variados setores, interessadas em incluir o tratamento ortodôntico oferecido pela Smilink como benefício aos seus colaboradores.

Plataforma

A Ciclic, empresa BB Seguros, lançou a plataforma Ciclic+, para profissionais autônomos, pequenos, médios e até grandes empreendedores. Nela, eles poderão oferecer a seus clientes e parceiros produtos do portfólio da companhia e, em troca, serão remunerados por cada indicação efetuada. Alguns serviços estarão no programa: Seguro Auto, Seguro Viagem, Seguro Celular e Portáteis, Saúde Pet e Saúde Protegida. A plataforma será 100% digital e basta entrar no site do Ciclic+. O objetivo é chegar a 10 mil pessoas cadastradas, sendo que 10% devem vender os produtos de forma recorrente. Com isso, em um ano a perspectiva é chegar a cerca de 30 a 40 mil vendas dentro da plataforma.

COO

A executiva Marcela Pfeiffer é a mais nova COO (Diretora de Operações) da incorporadora building wellness do Brasil, a AG7. Ela tem mais de uma década de experiência na JHSF, com empreendimentos de sucesso no currículo, como Fazenda Boa Vista, Las Piedras, Boa Vista Village e Fasano.

Crescimento orgânico

A Diferente, principal foodtech de assinatura de alimentos orgânicos do Brasil, acaba de anunciar a expansão de sua área de atuação. Após se consolidar na Capital, Grande ABC, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Itapevi e Jandira, a empresa passa a atender grande parte da cidade de Guarulhos. Esse movimento reforça o posicionamento da startup como ferramenta para trazer comodidade e fácil acesso à alimentos orgânicos, além de apoiar o combate ao desperdício.

Plus

Diminuir em até 80% o tempo de ociosidade dos operadores de call center e descartar contatos improdutivos em até 91% é o business da 3C Plus, empresa que oferece tecnologias para call centers por meio de um produto SaaS. A companhia cresceu 275% em faturamento em 2022 e encerrou o ano com cerca de 100 colaboradores. Os planos são ambiciosos e em 2023, 3C Plus quer cresce o faturamento em mais de 350% e prepara sua primeira rodada de captação.

Falcões

A D4Sign efetivou parceria com a Gerando Falcões, com a disponibilização gratuita

da plataforma de assinatura para a assinatura dos documentos da ONG que

contempla no seu ecossistema mais de 6 mil favelas e quase 1.300 ONGs,

impactando mais de 700 mil pessoas. “Essa parceria visa digitalizar ainda mais o ecossistema criado pela Gerando Falcões, garantindo a gestão de contratos muito mais rápida, prática e com a validade jurídica para todos os documentos”, afirma Rafael Figueiredo, CEO e cofundador da D4Sign.

