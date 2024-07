Bússola & Cia: 62% dos brasileiros escolhem bancos digitais pela praticidade 

Praticidade e facilidade (62%) são os principais fatores que levam os brasileiros optarem pelas contas em bancos digitais, seguido de segurança (16%) e custo e valores (7%), revela estudo realizado pela SoluCX.

Para 29%, basta a conta digital em apenas um banco, 28% em dois, 15% em três bancos diferentes e 9% em cinco ou mais instituições.

A maior parte dos usuários utiliza os bancos digitais para realizar compras (32%), ou buscam cashback (17%), recarga de celular (14%) e investimentos (10%).

Sobre pontos de melhoria, os dados mostram que a principal demanda se dá em torno da facilidade em utilizar o aplicativo do banco (22%), seguido de maior limite de crédito (21%), valores de taxas (17%) e maior segurança (14%). A SoluCX obteve os resultados em base de 25 mil consultas.

Meta

Com cerca de 4 milhões de downloads e mais de 10 milhões de usuários cadastrados em todo Brasil, a Idea Maker ultrapassou a marca de 20 aplicativos criados e recebeu autorização do Banco Central para operar como Instituição de Pagamento.

Agora, a meta é superar R$ 1 bilhão em transações ainda este ano, dobrando o número alcançado em 2023.

Homenagem

A orla carioca desempenha papel fundamental na vida, na economia e na cultura do Rio de Janeiro. A transformação do que hoje se tornou um dos principais destinos turísticos da Cidade Maravilhosa se deu graças ao empenho de personagens como João Barreto, fundador da Orla Rio, concessionária que hoje administra mais de 309 quiosques na orla da cidade. Por seu trabalho em prol dessa transformação, Barreto foi eleito empresário do ano pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

Fusão

A fusão das brasileiras Astrein e CH Master Data mexe no mercado nacional de gestão de cadastro de materiais (também chamado de Master Data Management, MDM).

A tecnologia tem como foco garantir a uniformidade, precisão, administração, consistência semântica e responsabilidade dos ativos de dados mestres compartilhados oficialmente por uma organização.

O mercado de MDM experimenta crescimento significativo. Unidas, as empresas têm um portfólio de 250 clientes na América Latina, América do Norte, África e Europa, 240 colaboradores e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Direito de escolha

Pesquisa do PoderData aponta que 77% dos brasileiros acreditam que a informação de qualidade é a melhor política pública para combater a obesidade, e não a aplicação de imposto seletivo em bebidas açucaradas, como proposto na regulamentação da reforma tributária.

O presidente da ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas), Victor Bicca, reforça que a indústria de bebidas não alcoólicas tem contribuído: segundo o último relatório da Anvisa, divulgado em março deste ano, a média de açúcar nos refrigerantes agora é de 6,62 g/100ml, redução de 37,55% em relação à meta pactuada.

O consumo de refrigerantes com açúcar no Brasil caiu cerca de 50% nos últimos 17 anos.

Exportação

A Bem Brasil passou a exportar seus produtos, conquistando importantes mercados. Em 2024, a estimativa é de um crescimento na casa dos 20%. Uruguai, Bolívia, Paraguai, Peru, Chile, México, Estados Unidos, Malásia e Vietnã são os países onde já é possível encontrar produtos Bem Brasil. O principal mercado de atuação da companhia está no Mercosul.

Blockchain

O Blockchain.RIO terá sua terceira edição nos dias 24 e 25 de julho no Expo Mag (Centro, Rio de Janeiro). Entre os principais palestrantes estão:

Charles Hoskinson, cofundador do blockchain Ethereum e fundador da Cardano

Daniela Barbosa, general manager da Hyperledger Foundation

João Aragão Pereira, sr. technology and Innovation specialist Microsoft

Senador da República, Carlos Portinho.

No dia 23 de julho, está previsto um encontro de networking para decisores na Casa Camolese, localizada no Bairro do Jardim.

Stone Partner

A StoneCo realizou o Stone Partner Garage 2024 nesta semana, no State Innovation Center, em São Paulo, com o tema principal "Sua sprint em um dia".

O encontro teve uma imersão completa na tecnologia Stone e Pagar.me, além de palestras de renomados convidados do setor, como Rafael Carneiro, Instrutor de dados e IA na Alura, e Rafael Peixoto, líder de capacitação empresarial para Android no Google.

Cheque para IA

O empreendedores Pedro Dias (ex-DOMO.VC), Artur Dias (ex-Centauro e Hyperlocal) e Larissa Bomfim (Grupo SBF), anunciam o lançamento da Canastra Ventures, com objetivo de transformar o campo da Inteligência Artificial no país, oferecendo apoio estratégico e financeiro para startups do early-stage. Além dos cheques, a Canastra espera contribuir para o desenvolvimento da IA no Brasil com os programas de residência e aceleração. Cheques de R$ 500 mil serão oferecidos em troca de 7% de equity.

Ataque

Os setores de acomodação e foodservice tornaram-se alvos lucrativos para cibercriminosos devido ao grande volume de dados trocados.

Relatório da Verizon reconheceu 220 incidentes no último ano, com 106 resultando na divulgação de dados. Casos notáveis incluem a Sodexo, que teve dados vazados na Dark Web, e a JBS, que pagou 11 milhões de dólares em Bitcoins após um ataque.

A motivação é financeira, visando extorsão ou venda de dados roubados, segundo Anchises Moraes, da Apura Cybersecurity Intelligence.

Na África

A Baldan está com foco no mercado agro na África. Com presença em 22 países dos 54 existentes, a empresa projeta o crescimento de 15% na venda de seus produtos já comercializados nesta região em 2024.

Além dos produtos de preparo de solo, a marca expandiu o portfólio e oferece produtos para em plantio e pulverização.

O continente africano atualmente responde por 25% da receita da empresa e, neste ano, a expectativa é aumentar esse número para 30%

Connection

O PL Connection 2024 acontecerá de 17 a 19 de setembro no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo. Promovido pela Francal e pela Amicci, o evento reunirá empresas, compradores e especialistas do setor.

Os organizadores esperam reunir mais de 3 mil visitantes no evento. Palestrantes já confirmados: Ana Paula Gilsogamo, representante do Grupo Mintel, além de Pedro Cajueiro, gerente da Casa & Vídeo, e Ana Maria Diniz, fundadora Instituto Península.

Data center

A Ascenty lançou a plataforma Service Fabric para melhorar a conectividade de seus data centers. Essa novidade faz parte da estratégia para consolidar o Brasil como seu principal mercado. Em 2023, a Ascenty investiu R$ 886,88 milhões em infraestrutura e serviços, expandindo sua rede para 24 data centers em operação e 10 em construção.

Carteira segura

O Grupo Ivy firmou parceria com a Casa de Crédito para desenvolver a Digital Wallet Drex, projetada para proteger ativos contra fraudes e roubo. Com um investimento de R$ 4,8 milhões, a carteira digital permite aos clientes interagir por meio dos Smarts Contracts, contratos digitais realizados de forma automática por meio de um software, com a tecnologia de rastreamento blockchain.

Facial

A Bepass iniciou a implantação do reconhecimento facial na Arena das Dunas, em Natal, ampliando sua atuação que já inclui o Maracanã, Nilton Santos e Allianz Parque. Com a Lei Geral do Esporte, que obriga estádios acima de 20 mil pessoas a adotarem essa tecnologia em até dois anos, a Arena das Dunas se prepara para ser pioneira no Rio Grande do Norte.

Salvando água

A T&D Sustentável alcançou a marca de 700 milhões de litros economizados em seis anos de atuação.

No Brasil, mais de 40% da água captada é desperdiçada antes de chegar ao destino. A empresa tem como objetivo chegar a 1 bilhão de litros até 2025.

Destaque para o Rio de Janeiro, com 268 milhões de litros economizados, seguido por Bahia (113) e São Paulo (90).

A T&D Sustentável oferece seu sistema sem custo inicial para os clientes, recebendo 50% do valor economizado.

Palestra

O palestrante Aaron Ross estará no Brasil no dia 10 de julho para participar do evento Best Sellers, organizado pela Zoho CRM, G4 Educação e PipeLovers. O autor do Receita Previsível, do Vale do Silício, discutirá as alavancas de aceleração de vendas B2B junto a empreendedores e executivos no país.

Somando

A Sororitê investiu mais de R$ 6 milhões em 16 startups fundadas por mulheres. O grupo, que reúne uma comunidade de mais de 140 mulheres investidoras, auxilia o desenvolvimento e a inclusão no mercado.

Diretoria

A FutureBrand São Paulo contratou para sua diretoria financeira Jenifer Almeida e Guilherme Lemos como diretor de criação responsável pela conta da Yamaha.

Vendas

A Rakuten Advertising tem Evelin Amaral como sua nova Diretora de Vendas. Antes à frente da área de Serviços ao Cliente Latam da companhia, a executiva agora terá o desafio de reforçar a vinda de novos anunciantes.

