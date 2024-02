Bancos digitais, Pix, superapps, Drex: digitalização da economia impacta a população brasileira

O mercado financeiro assiste a um longo e acelerado movimento de transformação digital, seja por meio do Bitcoin e das criptomoedas, ou pelas iniciativas de digitalização da economia como o Pix, Drex e Open Finance no Brasil.

Nos últimos anos, viu-se uma extensa lista de recursos e soluções para simplificar processos e rotinas, tanto que no Brasil encerrou-se no último dia 15 de janeiro o prazo para fazer e agendar transferências via DOC, dando ainda mais espaço para a expansão do Pix, lançado há apenas três anos e que já movimenta R$ 1,5 trilhão por mês, de acordo com o Banco Central.

“A chegada do Pix, além de proporcionar conveniência, trouxe à população mais segurança nas transações e uma grande capacidade de inclusão financeira. Ele permite que o público desbancarizado tenha acesso a prestações com o Pix Parcelado, por exemplo”, afirma Roberto Monfort, diretor da vertical de mercado financeiro da multinacional brasileira FCamara.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Ele destaca que a ascensão entre os brasileiros foi tanta que deixou o país na 21ª posição no Índice de Inclusão Financeira Mundial, como aponta um estudo realizado pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Empresariais do Reino Unido.

Mesmo com os evidentes benefícios dos novos recursos, a digitalização do sistema bancário ainda encontra ressalvas entre os usuários; especialmente a população mais velha, que preza as instituições tradicionais.

Mas, quando comparamos com o público mais jovem, o cenário muda. Um estudo recente do instituto Quantas e Liga Pesquisa, encomendado pelo Google, revelou que 59% dos jovens entre 25 e 34 anos, cogitam mudar seu banco principal.

“O sucesso das contas digitais, os descontos oferecidos nas transações com o Pix Parcelado e a agilidade dos Super Apps dos bancos, aplicativos que possuem várias funções em um único local por meio de uma interface própria, trazem uma série de vantagens para a população. Aos poucos, as barreiras vão cedendo entre as gerações. Por isso, devemos olhar com atenção para as novidades daqui e do mundo, pois o saldo é quase sempre positivo em todas as pontas”, finaliza Monfort.

Drex

Assim como o Pix revolucionou os meios de pagamento no Brasil, há grandes expectativas em relação ao lançamento do Drex, moeda digital do Banco Central prevista para o final de 2024. Uma pesquisa conduzida pela PwC Brasil aponta que 83% dos executivos acreditam que os ativos digitais, como o Drex, terão impacto disruptivo no país.

O Drex será operado exclusivamente pela plataforma homônima pertencente ao Banco Central. A emissão será realizada pelo BC para o atacado e pelas instituições autorizadas para o varejo. Diferente de serviços financeiros atuais, ele viabilizará o condicionamento de transações a requisitos acordados entre as partes, por meio de contratos inteligentes.

Segundo Cristiano Maschio, especialista em pagamentos e CEO da fintech Qesh, a moeda digital trará diversos benefícios aos empreendedores.

“Eles poderão experimentar acesso a novos mercados e clientes, redução de custos com taxas de transação, além de maior eficiência e segurança em operações online”.

Segundo Maschio, o Drex abre caminho para a transformação das negociações entre agentes do mercado. O especialista destaca alguns exemplos:

Pagamentos interconectados: A introdução do Drex incentiva um ecossistema de pagamentos interconectado, permitindo transições entre compras online e offline, além de facilitar parcerias entre varejistas e provedores de serviços financeiros para oferecer soluções unificadas aos consumidores.

A introdução do Drex incentiva um ecossistema de pagamentos interconectado, permitindo transições entre compras online e offline, além de facilitar parcerias entre varejistas e provedores de serviços financeiros para oferecer soluções unificadas aos consumidores. Integração de recursos: A adoção também impulsiona a criação de plataformas que integram recursos financeiros digitais, como programas de cashback, investimentos automatizados e gestão financeira, proporcionando uma experiência mais completa.

A adoção também impulsiona a criação de plataformas que integram recursos financeiros digitais, como programas de cashback, investimentos automatizados e gestão financeira, proporcionando uma experiência mais completa. Personalização de ofertas: Varejistas podem coletar dados financeiros dos clientes de forma mais eficiente, possibilitando a personalização de ofertas com base no histórico de transações, comportamento de compra e preferências, aumentando a relevância das promoções.

No entanto, a adoção do Drex como forma de transação no varejo traz alguns obstáculos, como pontua Maschio:

Adaptação tecnológica: É necessário se adaptar tecnologicamente para aceitar as novas transações digitais. Isso envolve investimentos em infraestrutura e treinamento de pessoal, além da adequação regulatória.

É necessário se adaptar tecnologicamente para aceitar as novas transações digitais. Isso envolve investimentos em infraestrutura e treinamento de pessoal, além da adequação regulatória. Riscos de segurança: A segurança cibernética é outra preocupação. O varejo deve implementar medidas robustas para proteger informações financeiras dos clientes e evitar fraudes, aumentando assim a complexidade das operações e os investimentos em segurança digital.

A segurança cibernética é outra preocupação. O varejo deve implementar medidas robustas para proteger informações financeiras dos clientes e evitar fraudes, aumentando assim a complexidade das operações e os investimentos em segurança digital. Educação do consumidor: A falta de compreensão sobre transações digitais pode levar a adoção mais lenta, exigindo esforços de marketing e conscientização sobre o uso e benefícios do Drex.

“O impacto do Drex é iminente e transformador. Investir em tecnologia para implementá-lo otimiza processos internos e mantém a empresa competitiva no mercado. Caso contrário, organizações despreparadas podem enfrentar prejuízos à reputação, incluindo insatisfação do cliente, vazamento de dados e possíveis multas regulatórias”, ressalta o executivo.

