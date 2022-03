Buson investe em tecnologia e transforma a experiência de viajar de ônibus

O turismo apresentou resposta positiva à retomada da economia em 2021. Estimativa é de que tenha encerrado o ano com crescimento de 16%, segundo o Conselho de Turismo (CT) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Acompanhando o movimento, a Buson, empresa de TI que oferece opções de passagens rodoviárias, vendeu 70% mais bilhetes durante o ano em comparação a 2020.

Por meio da plataforma é possível comprar as passagens online, podendo realizar todo processo de compra e embarque pelo celular, dispensando o contato nos guichês de vendas e o manuseio de bilhetes impressos. Investindo nos bilhetes digitais, a empresa não só facilita o embarque do passageiro, como também colabora com a preservação do meio ambiente evitando o gasto desnecessário excessivo de papel.

Para Thiago Carvalho, CEO e fundador da Buson, a ideia da startup surgiu quando um amigo teve dificuldades para se deslocar de uma cidade para a outra. “Meu amigo estava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), e precisava ir até São José dos Campos (SP). Ele gastou duas horas indo até a rodoviária no centro da cidade só para realizar a reserva da passagem”, diz.

A empresa, que foca garantir a melhor experiência de usuário, traz facilidades ao viajante que difere seu serviço das demais companhias. Dentre elas, destacam-se a possibilidade de adquirir mais de uma ida e volta de uma vez, atendimento via whatsapp, remarcação de viagens e recebimento de reembolso, além de descontos exclusivos na plataforma e taxa grátis na primeira compra pelo aplicativo.

“Usamos o que temos de mais avançado e prático no mercado para realizar uma conexão entre as empresas de ônibus parceiras e os clientes”, declara Carvalho.

Atualmente, a Buson oferece mais de 70 mil rotas por todo o Brasil e conta com mais de 250 empresas parceiras. Além do site, vendas também são realizadas pelo aplicativo, que apresenta excelentes avaliações e está disponível para os sistemas android e IOS. Ao baixar o aplicativo, o cliente consegue garantir uma poltrona em menos de um minuto e ainda ganha taxa grátis na primeira compra.

“A proposta é sermos uma marca que entrega mobilidade, trazendo fluidez para o processo da viagem, pensando sempre em como simplificar a vida daqueles que precisam se locomover de uma cidade à outra”, afirma Thiago.

Para as viações parceiras a empresa disponibiliza diversos serviços digitais e financeiros, como sistema de venda em terminal, configuração de venda online em site de terceiros, carteira digital para pagamentos entre operadores rodoviários e a viação, sistema de venda no ônibus no momento do embarque via celular, entre outros.

“Estamos trabalhando intensamente para entregar uma melhor experiência de compra e check-in, possibilitando às pessoas perder menos tempo na rodoviária, por exemplo, em filas. Desta forma oferecemos uma tecnologia de ponta para que o passageiro possa embarcar diretamente no ônibus”, declara o CEO da Buson.

