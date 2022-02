BRQ atinge receita de R$ 625 mi em 2021 e parte para mercado internacional

A BRQ Digital Solutions, empresa do mercado de transformação digital, tem a missão de impulsionar a inovação e agilizar a entrega de valor para a melhor experiência do cliente. A empresa cresceu 21,8% em 2021 em relação ao ano anterior, totalizando mais de R$ 625 milhões de receita líquida. O crescimento expressivo foi demonstrado também com alta de 36,2% no Ebitda ajustado.

A empresa também fortaleceu seu projeto de expansão internacional. Segundo o CEO e sócio-fundador da BRQ, Benjamin Quadros, o mercado de tecnologia americano representa uma oportunidade de crescimento para a companhia. Por isso, a empresa elegeu a operação nos Estados Unidos como centro da estratégia e investiu em pessoas. Na frente desse projeto está o CEO North America João Perez.

O executivo diz, ainda, que o diferencial da BRQ é atuar no ciclo completo de desenvolvimento promovendo uma jornada de transformação, desde a concepção até a materialização dos produtos digitais.

Para criar escala e despontar em novos mercados estratégicos por meio de centros de excelência, a BRQ realizou três aquisições de empresas no último semestre: (1) BMSIX, eleita pelo Google o melhor parceiro de Cloud Computing no Brasil; (2) Livetouch, desenvolvendo soluções com foco em inovação de processos e produtos, e (3) TOPi, especialista global em Salesforce, com mais de 200 clientes ao redor do mundo.

Além disso, a empresa investiu na expansão da Experience Agency BRQ, que hoje conta com 120 profissionais para potencializar a experiência e o negócio dos clientes combinando design estratégico com inteligência de dados.

“A modernização do legado e evolução dos modelos de negócio para digitais agrega mais valor às operações do cliente, e consequentemente acelera o crescimento de receita da BRQ. Isso se reflete em um crescimento anual composto (CAGR) de 22,3% entre os anos de 2019-2021”, afirma Mônica Jambeiro, CFO da BRQ.

Com o modelo anywhere office (escritório em qualquer lugar) em toda sua operação, a BRQ mantém seus funcionários cada vez mais próximos, engajados e satisfeitos fortalecendo o BRQ Way, sua cultura lean, ágil e colaborativa. Também investe em capacitação com estímulo a treinamentos internos e programas de formação remota para entrantes no mercado de tecnologia.

O resultado dessa cultura forte é o crescimento de oito pontos no GPTW, somando 15 pontos nos últimos dois anos pandêmicos. No Glassdoor, a empresa fechou 2021 com a nota 4.6 e um índice de 96% de recomendação e 99% de aprovação do CEO.

