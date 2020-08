Brasil tem contágio pelo coronavírus em desaceleração

O ritmo de transmissão da Covid-19 está em desaceleração no Brasil pela primeira vez desde abril. Dados do centro de controle de epidemias do Imperial College mostram que a taxa de contágio (Rt) foi de 0,98 (leia) (leia) (leia). Esse número traduz para quantas pessoas um paciente infectado consegue transmitir o vírus. Apesar de positiva, essa realidade ainda não indica, porém, um controle estabilizado da transmissão (leia) (leia).

O Ministério da Saúde vê tendência de queda, mas prefere aguardar (leia).

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 149 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui. Além disso, semanalmente, agência publica uma lista sobre as atuações de marcas e empresas no Brasil em relação ao tema, focada em políticas para os consumidores e colaboradores. Você pode conhecer essas ações aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Economia

MP 936 – Governo deve prorrogar redução de salário e suspensão do contrato de trabalho

Saneamento – Previsão de regulamentação do marco do saneamento é setembro

Novo sistema- Criado com Banco Central um comitê de fiscalização de mercado financeiro

Micro e pequenas – Mais 3 meses para o Pronampe

Correios- No primeiro dia, greve tem 70% de adesão, diz federação de trabalhadores

Conjuntura – Como o piso sobe sempre, todo ministério é espremido contra o teto, diz Guedes

B3/câmbio – Ibovespa cai 1,19%; dólar a R$ 5,53

Poder e Política

Bolsonaro fala em 'meio-termo' entre R$ 200 e R$ 600 para prorrogar auxílio

Câmara derruba vetos ao uso de máscara e à proteção de indígenas

Senado derruba vetos a trechos do Pronampe e de regime jurídico emergencial na pandemia

Embaixador argentino diz que Fernández quer encontro com Bolsonaro

STF começa julgamento sobre suposto dossiê contra 'antifascistas'

TCU pede ao governo cautela nas informações sobre retomada

Flávio Bolsonaro não vai participar de acareação em 21 de setembro

PF prende donos da Avianca Brasil por suposto desvio na Transpetro

Saúde e Ciência

Estudo liga Covid-19 a aumento de diabetes tipo 1 em crianças

Mais de 70% das cidades brasileiras tiveram mortes por Covid-19

Imunidade pode ser duradoura, mesmo após casos leves

OMS: 'Se a transmissão do coronavírus for baixa, as escolas podem reabrir'

Pediatras alertam para queda na vacinação infantil na pandemia

Johnson & Johnson comprará Momenta Pharmaceuticals por US$ 6,5 bi

Sustentável

Mourão responde DiCaprio – Vice convida ator a conhecer 'como funcionam as coisas' na Amazônia

Agro 'verde' – Juro 'quase zero' aos sustentáveis

Internacional

Alemanha e França pressionam por conversas sobre reforma da OMS

França registra maior número de casos desde o fim do lockdown

1 em cada 5 britânicos enfrenta sintomas de depressão na pandemia

Dia Mundial Humanitário homenageia 'heróis anônimos'

Argentina prorroga quarentena, mas afrouxa regras em Buenos Aires

Papa pede que vacinas sejam acessíveis para todos

Corporativo

Pepsico anuncia Roberto Azevêdo, diretor da OMC, como vice-presidente

Apple: US$ 2 tri em valor de mercado

Credores assumirão Cirque du Soleil

Fusão entre Tecnisa e Gafisa criaria grupo com até R$ 3 bi em lançamentos

Varejo e Consumo

Uso de cartão em compras pela internet e por aproximação dispara

Nestlé eleva investimento no Brasil

Bem estar (em casa)

Quarentena relaxada – Seguir os protocolos para adaptar-se

Homeschooling – Desafios da educação domiciliar

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.