Brasil e Rússia: diálogo empresarial mapeia prioridades comerciais

Por Márcio de Freitas*

A missão empresarial brasileira que viajou à Rússia buscou estreitar relações com investidores locais e abrir novas oportunidades para o intercâmbio comercial. Na geopolítica internacional, Wladimir Putin adotou posturas agressivas que o afastaram da União Europeia, abrindo oportunidades já aproveitadas pela China no campo da disputa por mercados. Mas existe espaço para outros atores, como o Brasil. Hoje, as exportações brasileiras destinadas ao país são apenas 0,6% das vendas ao exterior. Pode crescer, e muito. Ontem, em Moscou, empresários de ambos os países conversaram sobre as áreas de negócios prioritárias para avançar nas parcerias comerciais já existentes e identificar novas oportunidades bilaterais. Indústria farmacêutica, agronegócio, fertilizantes, e tecnologia da informação (TI) estavam na pauta do primeiro encontro do Fórum dos Conselhos de Empresários da Rússia.

Agro e farmacêutica

A presidência do Fórum pelo lado russo é de Andrey Guriev, presidente da Phosagro, e pelo lado brasileiro é de Marcos Molina, presidente da Marfrig. O setor farmacêutico foi um dos principais pontos do debate. O tema teve como porta-voz o presidente da União Química, Fernando Castro Marques, um palestrante pelo lado brasileiro.

“A integração econômica, comercial e tecnológica com a Rússia é essencial para alavancar investimentos em áreas estratégicas. O crescimento econômico do país e a consequente geração de empregos estão ligados diretamente na capacidade do Brasil em diversificar sua pauta comercial internacional e compartilhar conhecimento e mercados”, afirma o presidente da União Química.

A farmacêutica brasileira tem como foco firmar parcerias com empresas russas nas áreas de saúde animal e humana, biotecnologia e agronegócio, numa demonstração da potencialidade desse mercado.

Saneando

Crato, cidade vizinha de Juazeiro do Norte, no Ceará, selecionou via licitação a Aegea para assumir o saneamento básico do município. O contrato de 35 anos prevê investimentos de R$ 250 milhões, beneficiando 133 mil pessoas. Mais um ganho exponencial para o Nordeste do país. A meta é ampliar o acesso à esgotamento sanitário, indo de 32,8% de população atendida para 90%. A expansão tem foco na população mais vulnerável, reforçando o compromisso de promover vidas mais dignas e saudáveis.

-

Fundo

A gestora de recursos GCB Capital passou a oferecer a investidores um novo produto: o GCB Quant Value FIA. O fundo busca alocação eficiente em ativos seguindo a filosofia de value investing, ou seja, a compra de ações cujos preços estão abaixo do valor da empresa. A partir do início do fundo, será utilizada toda a expertise do time de Data Science do grupo GCB para implementar novas ferramentas, em especial, a inteligência artificial, a fim de promover um constante avanço na estratégia, tendo como objetivo o reconhecimento de padrões que possam antecipar movimentos de mercado.

Micro é mais

A Smart Break, startup no ramo de micromercado autônomo, fechou 2021 com mais de um milhão de itens e atendeu mais de meio milhão de pessoas, atingindo a marca de uma venda por minuto. Com atuação em condomínios residenciais e empresariais, incluindo hotéis e academias, a empresa viu seu faturamento crescer mais de 600% no último ano, se comparado a 2020. O segmento de lojas em residenciais representou 80% desse faturamento.

Camicado

O marketplace da Camicado, artigos de casa e decoração, encerrou o ano de 2021 com 200 sellers operando em sua plataforma, objetivo atingido tendo em vista a qualidade e o alinhamento dos produtos disponíveis, ao perfil de consumo de sua base de clientes.

Nome

O BMA Advogados anunciou a contratação de Bruna de Barros Correia como advogada sênior da área de Energia. Ex-assessora da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Bruna é formada pela PUC-Campinas, com mestrado e doutorado na Área Interdisciplinar de Planejamento de Sistemas Energéticos pela Unicamp.

ONG

A Agência do Bem se tornou uma das primeiras organizações não-governamentais do Brasil a obter, no final de 2021, o selo ISO 9001, uma das certificações mais bem conceituadas do mercado. A instituição, que tem aproximadamente 90% da sua verba anual vinda do ambiente corporativo, espera que essa chancela facilite a parceria com empresas, uma vez que a ONG já cumpre requisitos estabelecidos pelo mercado e reconhecidos internacionalmente.

Hospital

No mês em que celebra 116 anos de fundação, o Hospital Santa Catarina — Paulista chega à marca de mil cirurgias robóticas realizadas com o uso do Da Vinci Xi. O robô, por meio da inteligência artificial, agrega mais precisão, segurança e agilidade aos procedimentos cirúrgicos, reduzindo também o tempo cirúrgico e o período de internação do paciente.

Perspectivas

O mercado de saúde suplementar desperta o interesse de grandes investidores e registra forte movimento de aquisições e fusões. Segundo a Pesquisa IPC Maps, o segmento movimentou mais de R$ 300 bilhões em 2021. A economista Zeina Latif, conselheira externa da Unimed Participações — a holding de novos negócios do Sistema Unimed, abordará o tema durante a palestra “Perspectivas econômicas no ano político de 2022”, no evento Diálogos Estratégicos, no próximo dia 22, para o board das 341 cooperativas da marca.

Rio Open

O grupo Orthopride, patrocinador do Rio Open, montou um estande da empresa com alguns de seus principais produtos, entre eles os alinhadores Lineo e a tecnologia de clareamento de led, Whitening, duas das inovações da marca. A Orthopride estará no Rio Open até o final do evento, dia 20 de fevereiro. Com 185 unidades em funcionamento, a Orthopride tem previsão de abertura de 50 a 75 lojas em 2022.

Bem trabalhar

Diversidade, bem-estar e no crescimento profissional dos colaboradores fizeram da Paschoalotto destaque no ranking da Great Place to Work (GPTW). Com sede em Bauru, no interior de São Paulo, a companhia conta com mais de 16 mil funcionários. No ranking, a Paschoalotto ficou entre as cem melhores empresas para se trabalhar no Estado de São Paulo entre mais de 1.046 participantes.

Globalizar

A startup JobConvo fechou 2021 com um crescimento de 88,6%, se comparado a 2020. E prevê superar a marca em 2022. Foram 45 novos clientes no ano passado, totalizando 71 empresas atendidas em 12 países, incluindo, além do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Colômbia, México, Panamá, Honduras, Costa Rica e Portugal. Este ano, quer desembarcar na Espanha.

Algoritmo de CO2

A Ecocart utiliza um algoritmo proprietário para a medição das emissões de carbono de toda a cadeia de consumo e comemora os resultados no país. Foram 15.000lbs de CO2 compensados, ou o equivalente a 334 árvores salvas, 605 lâmpadas alimentadas e 734.195 telefones carregados Os segmentos de moda e cosméticos estão entre os que mais investem em produtos e ações sustentáveis. A meta é multiplicar esse número por cem em 2022.

