BR Angels e Simpress Lab se unem para buscar startups inovadoras

A BR Angels, associação de investimento-anjo, acaba de fechar uma parceria com a Simpress, empresa especializada em terceirização de equipamentos de TI, com o objetivo de viabilizar a indicação de startups da rede do BR Angels ao programa Simpress Lab, programa de inovação e aceleração digital. Ao mesmo tempo, empresas que não fazem parte do ecossistema do grupo, mas participam do Simpress Lab, poderão ser recomendadas ao BR Angels, que vem buscando negócios promissores para a realização de investimentos, tanto financeiros quanto intelectuais, por meio de Smart Money.

Para participar do Simpress Lab, as startups precisam apresentar soluções com foco em eficiência operacional, field services, eficiência logística, geração de leads, experiência do cliente ou recursos humanos. Como pré-requisitos para a inscrição, os negócios precisam estar no estágio mínimo de Evolução e Operação, ou seja, aptos para comercializarem suas soluções, além de atuarem no modelo Software as a Service (SaaS) e estarem localizados no Brasil.

O Simpress Lab está com inscrições abertas para dois novos desafios, voltados para o segmento de marketing. O primeiro visa a apresentação de uma solução para nutrição on-line de dados cadastrais dos leads gerados.

O propósito é complementar em tempo real os dados solicitados no formulário do site com informações-chaves que são públicas, como CNPJ, média de faturamento, quantidade de colaboradores, dentre outras, para gerar mais automação na base de dados.

O segundo desafio é criar inteligência para otimização de anúncios digitais a partir de uma solução com machine learning integrada às principais plataformas de mídia, como Google, Facebook e Linkedin Ads. O objetivo é qualificar em massa os anúncios e agregar valor na geração de leads.

As startups que apresentarem as soluções mais inovadoras para o Simpress Lab poderão ser contratadas para o crescimento do negócio ou melhorias de processos, apoiando as 12 filiais, mais de 1.900 colaboradores ou até mesmo a gestão de cerca de 400 mil equipamentos instalados em mais de 1.600 clientes atendidos pela Simpress no país.

O fundador e CEO do BR Angels, Orlando Cintra, declara a parceria como a entrada de uma empresa consolidada como a Simpress no ecossistema de inovação.

“As grandes empresas estão percebendo que precisam se aliar às startups, com seus processos ágeis e ideias disruptivas, para se reinventarem e acompanharem o ritmo atual dos mundo dos negócios. Nós acreditamos que as startups que passarem pelo programa Simpress Lab terão um grande impacto no serviço prestado aos clientes da Simpress e isso beneficiará todo o ambiente corporativo e ainda apoiará o empreendedorismo brasileiro”, diz.

Segundo Vittorio Danesi, CEO da Simpress, a parceria com o BR Angels vai acelerar ainda mais o processo da empresa de conexão com startups e novas ideias.

“Trazer para o Simpress Lab toda a comunidade de startups do BR Angels vai nos ajudar no desenvolvimento de soluções inovadoras. Queremos nos conectar ainda mais a iniciativas disruptivas que atendam às atuais necessidades do nosso negócio e de como tornar a vida dos nossos clientes mais fácil. Com a parceria, teremos o contato com centenas de startups atingidas mensalmente pelo BR Angels e a um hub do ecossistema, com mais de 50 parceiros estratégicos, como corporate ventures, fundos, associações, entidades do ecossistema de inovação, entre outros”, afirma.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também