BPool adquire controle da Ollo e amplia oferta no setor de marketing

Por Bússola

Atenta aos novos cenários de demanda por talentos independentes, a BPool, plataforma pioneira em EGM (Enterprise Gateway Marketplace) para o mercado de serviços de marketing, anuncia a aquisição do controle acionário da Ollo, empresa focada na conexão entre clientes e profissionais independentes altamente qualificados. Dessa forma passa a ter em sua plataforma três módulos disponíveis aos seus clientes: marketplace (pacotes de serviços de marketing), ativação (live marketing) e squads (montagem de times customizados).

“A aquisição da Ollo representa uma nova etapa do negócio da BPool. São empresas complementares, com produtos complementares. Assim, fortalecemos a relação com nossos clientes enterprise oferecendo times remotos e abriremos a possibilidade de atender clientes com perfis de demandas distintas", afirma Daniel Prianti, cofundador da BPool.

"Esse movimento nos permite entrar em um mercado enorme de contratação de profissionais independentes, responde a uma demanda recorrente de nossos atuais clientes e vai acelerar nosso crescimento, encaminhando a nossa série A", diz Beto Sirotsky, também cofundador da BPool.

Criada em 2020 por Karina Rehavia e Lucas Mello, a Ollo oferece soluções ligadas à contratação de talentos, como a curadoria de freelancers, recrutamento para vagas fixas, gestão de contratos e pagamentos, e serviços de consultoria. "Temos agora um novo desenho empresarial mais robusto, que fortalece nossa oferta de produtos e serviços", declara Karina Rehavia, que também atua como CEO da empresa.

Na plataforma da Ollo é possível encontrar profissionais de diversas atividades ligadas à comunicação e marketing, como, design, estratégia, criação, UX, UI, tecnologia e business intelligence, entre outros.

"A união com a BPool fortalece nosso produto, aprimorando a experiência dos clientes e gerando mais oportunidades para nossa comunidade de talentos. A partir de agora, aumentamos nossa presença nos Estados Unidos, nos México, na Argentina e na Colômbia, consolidando a Ollo como uma das principais plataformas de talentos independentes da América Latina", afirma Karina.

Como fica

A BPool e a Ollo seguem como marcas e operações independentes, mas passarão a oferecer produtos e serviços integrados para seus clientes. A aquisição foi viabilizada por cash in, cash out e troca de ações, com a entrada dos fundadores da Ollo na sociedade da BPool.

BPool e Ollo juntas já atendem mais de 150 clientes, dentre eles Novartis, Twitter, Unilever, Nestlé, L'Oréal, Ambev, HBO Max, Fast Shop e Domino's. Somadas, as duas plataformas reúnem mais de 3.500 parceiros, entre agências e profissionais independentes, que atuam com clientes de todos os tamanhos em suas demandas de comunicação e marketing.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola Trends: experiência importa e quanto mais imersiva, melhor

PetroRio compra Albacora Leste por US$ 2,2 bilhões

Repercepção e inclusão para um futuro do trabalho melhor do que hoje