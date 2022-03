BMC anuncia parceria estratégica com Google Cloud

Por Bússola

BMC, que oferece soluções de software para Empresas Digitais Autônomas (Autonomous Digital Enterprise — ADE), anuncia acordo de longa duração para entregar soluções para gestão de operações e serviços da BMC Helix através da Google Cloud. O mercado vai ganhar uma infraestrutura de nuvem de baixa latência e acesso simplificado aos recursos da Google Cloud que oferecem soluções corporativas para companhias de qualquer porte durante suas trajetórias para se tornarem ADEs.

O foco da Google Cloud em suporte para clientes corporativos globais com análises de dados e um centro de atendimento baseado em IA em conjunto com a arquitetura aberta e baseado em micro serviços da plataforma BMC Helix, oferece um universo ainda maior de empresas as tecnologias inovadoras que precisam para garantir seu sucesso num mercado em constante evolução.

“Qualquer companhia pode rapidamente implementar e ampliar suas capacidades de automação empresarial em um ambiente seguro e confiável com a presença da plataforma da BMC na Google Cloud”, declara Janet Kennedy, VP, América do Norte da Google Cloud.

O anúncio representa uma expansão da parceria entre a BMC e a Google Cloud. Hoje, a plataforma BMC Helix oferece clientes uma variedade de integrações com tecnologias da Google Cloud, entre os quais:

Google Translate para agentes virtuais, chatbots;

Google Analytics para medir experiências com serviços;

BMC Helix Discovery usando Google Identity-Aware Proxy (IAP) para mapeamento profundo, seguro e dinâmico de ambientes Google Cloud.

“Nossos clientes têm várias opções disponíveis. Continuaremos oferecendo as opções que os nossos clientes precisam hoje e no futuro através de nossa abordagem inédita, soluções inovadoras e relacionamentos estratégicos”, diz Margaret Lee, vice-presidente sênior e gerente geral de Gestão de Serviços Digitais e Operações da BMC.

Como parte dessa colaboração inicial, a solução BMC Helix ITSM estará disponível nos EUA através da Google Cloud no início do verão de 2022.

