BMA promove webinar sobre como investigar e sancionar crimes digitais

O BMA Advogados promove amanhã, 10, a terceira edição do webinar Papo Digital: Mesa Redonda que terá como tema “Crimes Digitais e Guerra Cibernética” e abordará tópicos de importância crescente em uma sociedade cada vez mais online. Que métodos podem ser utilizados para investigar e sancionar crimes digitais? Como enfrentar ataques perpetrados com possível suporte de outras nações? Qual é o limite entre um ato de crime digital e um ato de guerra cibernética? Estas são algumas das perguntas que serão respondidas no evento.

O webinar contará com três palestrantes: Bernardo Weaver, sócio das áreas de Integridade e Penal Empresarial do BMA; Arthur Sabbat, membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade (IAPP) e com trabalhos relevantes para a Presidência da República em temas como segurança cibernética e gestão de riscos, e Rafael Galera, diplomata e coordenador-geral de Segurança da Informação e chefe da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede do Itamaraty. A moderação ficará a cargo de Felipe Palhares, sócio da área de Proteção de Dados, Tecnologia e Negócios Digitais do BMA. As inscrições são gratuitas.

