Bernardo Bonjean: Ainda vale a pena investir em cripto?

Por Bernardo Bonjean*

O início de 2023 foi marcado por turbulências nos mercados globais, que resultaram no fechamento de bancos especializados em startups, como o Silicon Valley Bank e o Silvergate, além da incorporação de bancos tradicionais, como o Credit Suisse. Apesar deste cenário desafiador, o mercado de cripto experimentou uma valorização significativa: o Bitcoin subiu 80%, Ethereum, 52% e Optimism, 183% no ano.

Alguém que vê tais retornos pode achar que já está tarde demais para lucrar no mercado e deve estar se perguntando: ainda vale a pena investir em cripto?

O mercado cripto tem se comportado em ciclos de 4 anos ao redor do Bitcoin Halving: 3 anos de bons retornos seguidos de um ano de correção. O último período trouxe retornos de três dígitos entre 2019 e 2021 e terminou com uma correção de 65% em 2022. Se o comportamento se repetir, um novo ciclo já terá se iniciado e os anos de 2023, 2024 e 2025 podem ser de ganhos excelentes.

A conclusão da análise é que investir em cripto no curto prazo tem alta probabilidade de trazer retornos acima da média. Contudo, investir em cripto pensando apenas no curto prazo é ignorar todo o potencial da tecnologia Blockchain e das inovações que estão sendo construídas e que podem trazer retornos exponenciais no longo prazo.

Tecnologia

Tecnologia tem os melhores retornos de investimento no longo prazo. Utilizando Nasdaq e cripto (veículos de investimento em tecnologia) como referência, as duas classes têm os melhores retornos em janelas de 5 e 10 anos, quando comparadas a classes mais tradicionais, do CDI ao Ibov, passando pelo Dólar e Real Estate.

Como apontado na tabela acima, a cripto liderou retornos dentro da classe de tecnologia nos últimos anos, bem acima de um investimento em Nasdaq – que por si só já obteve retornos acima de outras classes. Contudo, estamos apenas no começo do que está sendo construído.

O desenvolvimento de cripto é semelhante ao da internet em 1998

A quantidade de atividades relacionadas a cripto em redes sociais já ultrapassa, anualmente, o número de bilhões e cresce a taxas de 63%. Tal interesse gera novas ideias e aumento de construção em Blockchain: a taxa anual de crescimento do número de desenvolvedores em Blockchain é de 84%, saindo de 25.000 desenvolvedores em 2020 para 50.000 em 2023. O interesse em cripto alinhado aos desenvolvedores é refletido em novos projetos, cuja quantidade cresce a uma taxa anual de 62%, com mais de 20.000 projetos, sendo 3.000 deles recebendo investimentos só em 2022. A alocação extensa de capital humano em projetos de cripto aliada a grandes investimentos e inovações pode criar uma onda de desenvolvimento tecnológico, semelhante ao que aconteceu na internet nas últimas décadas.

A similaridade entre cripto e internet também pode ser vista na adoção e na avaliação de projetos. Hoje, estimativas da Metrix mostram que mais de 120 milhões de pessoas usam ativamente Blockchain e cripto - número muito próximo ao total de usuários ativos da internet em 1998. Os cinco maiores protocolos de Altcoins estão avaliados em $350 bilhões. Em 1998, os cinco maiores projetos de Internet estavam avaliados em $150 bilhões. Esses números demonstram não só a semelhança entre o desenvolvimento cripto e o da internet, mas também que o desenvolvimento do ecossistema Blockchain está apenas no começo.

A pergunta não é se devo investir, mas quanto devo investir

Mesmo diante de um contexto global desafiador, cripto ainda configura um bom investimento. Além de ser destaque dentro da classe de tecnologia, cripto tem tudo o que é necessário para continuar a crescer. Uma comunidade de desenvolvedores robusta, projetos sólidos surgindo e investimentos relevantes no setor demonstram que o momento atual de cripto é muito similar ao da internet em 1998. Para quem não teve a oportunidade de lucrar com a Amazon ou com o Google em 1998, hoje tem a oportunidade de lucrar com protocolos cripto. A alocação inteligente em protocolos que estejam formando a infraestrutura do Blockchain faz-se necessária, em busca de aproveitar o crescimento que pode vir na tecnologia. A pergunta não deve ser “ainda vale a pena investir em cripto?”, mas “quanto do meu patrimônio devo investir em cripto?”.

*Bernardo Bonjean é sócio fundador da Metrix

