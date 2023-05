Beleza na Web investe em curadoria para crescer 20% em 2023

A Beleza na Web, plataforma digital de beleza do Grupo Boticário, investe em curadoria para promover uma experiência de compra personalizada e diferenciada para o consumidor e almeja um crescimento de 20% em 2023. Como parte do plano de expansão do e-commerce, que possui mais de 800 marcas e almeja um aumento de 20% no portfólio de marcas, a empresa se cerca de quem entende de beleza para garantir seu diferencial diante do mercado.

A empresa dirige o Loucas por Beleza, hub de conteúdo que teve mais de 12 milhões de acessos em 2022 e conecta consumidores, marcas parceiras, formadores de opinião, beauty artists e influenciadores em diferentes momentos da jornada de compra. Todo o conteúdo é cocriado pela comunidade de profissionais de beleza e influenciadores, que fornecem toda a sua expertise para os leitores. O blog Loucas por Beleza é o lugar onde os clientes se atualizam sobre tendências, os principais lançamentos do mercado, aprendem em tutoriais e tiram suas dúvidas sobre processo de uso, rotinas para a pele ou tecnologia de produtos.

Pensando em destacar mais uma vez o pilar de conteúdo como o diferencial da plataforma, a marca acaba de lançar uma campanha que reforça a expertise da empresa nessa curadoria de beleza, com o mote “A gente entende de tendências. A gente entende de marcas. A gente entende de pessoas. A Gente Entende a sua Beleza". O projeto promoveu seu filme que foi ao ar no dia 04 de maio nas redes sociais da BLZ. A campanha ainda promove a estreia de um projeto no Tik Tok oficial da marca sobre beleza, em parceria com a embaixadora de Beleza na Web, Sabrina Sato, e convidados ilustres. A iniciativa segue uma tendência de mercado que, de acordo com uma pesquisa do Catalyst IQ, aponta que 52% das utilizações do TikTok são feitas para descobrir novos produtos do segmento.

A marca também reinaugurou recentemente uma nova loja conceito em Moema, São Paulo, que proporciona uma extensão do e-commerce e oferece as mesmas experiências da plataforma digital, proporcionando um modelo de compra com o auxílio da tecnologia.

A marca conta com um canal exclusivo para profissionais, o Beleza na Web Pro, que busca auxiliar na construção educacional dos profissionais de beleza com masterclasses e conteúdos informativos em parceria com marcas e experts da área, além da compra de produtos, com acesso exclusivo para quem possui CNPJ da categoria. A Beleza na Web ainda conta com o programa de afiliadas, Minha BLZ, que disponibiliza a criação de lojinhas personalizadas onde cada parceiro tem a opção de compartilhar seus produtos preferidos com sua audiência.

