Usuários do Gympass agora podem dançar com aplicativo FitDance+

O Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, acaba de anunciar uma nova parceria. Agora os usuários da plataforma terão acesso ilimitado ao aplicativo da FitDance, a maior comunidade de dança digital do mundo que impacta mais de 70 milhões de pessoas, com quase 4 milhões de seguidores no Instagram e 8,4 milhões no TikTok. Com 8 mil instrutores disponíveis, o FitDance+ é um aplicativo que oferece mais de 300 vídeos exclusivos e 1.500 horas de conteúdo de hip hop, Tik Tok, swag, sertanejo e funk, entre outros, para todos os níveis e habilidades.

Segundo estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem a população mais ansiosa e a quinta mais deprimida do mundo. A depressão é uma doença do século 21 e afeta mais de 18 milhões de brasileiros. Já o Instituto Ipsos, terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado, afirma que 53% dos funcionários que trabalham em empresas disseram que gostariam de ser mais ativos e 78% consideram não apenas o bem-estar físico, mas também o mental como pontos importantes quando falamos de saúde geral.

“Em nossa missão de tornar o bem-estar universal, estamos atentos a oportunidades para conectar cada vez mais parceiros, de diferentes tipos de atividades, à nossa plataforma de bem-estar. Dançar é uma forma de expressão cultural e artística muito valorizada no Brasil, e também uma modalidade que pode atrair novos adeptos que ainda não encontraram uma atividade para amar”, afirma Priscila Siqueira, líder do Gympass no Brasil.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Roupas fitness são os presentes mais procurados para o Dia das Mães

Vult se torna referência para as mulheres periféricas

BR Angels estima R$ 20 milhões em aportes e 40 startups no próximo ano