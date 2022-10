Assaí premia microempreendedorismo; mulheres são as grandes vencedoras

De acordo com dados da Global Entrepreneurship Monitor 2020, o contingente de mulheres empreendedoras atinge mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. E os vencedores do Prêmio Academia Assaí 2022, que teve os seus resultados divulgados neste mês, refletem exatamente esse cenário. Dos 15 vencedores regionais, 13 foram mulheres.

Para a 5ª edição do prêmio Academia Assaí Bons Negócios, o Assaí manteve o número de vagas, 1.500 participantes, no total, ampliado em dez vezes a partir de 2020, após o início da pandemia de covid-19, com o intuito de beneficiar um leque cada vez maior de micro e pequenos) empreendedores. Foram mais de 30 mil inscrições em todas as regiões do Brasil, um crescimento de 82% no número de inscritos e inscritas ante o ano anterior. Entre os 1.500 premiados, 70% das pessoas se autodeclararam do gênero feminino e 70% se autodeclaram pretas ou pardas. No total, mais de R$ 850 mil foram distribuídos entre os participantes ao longo de todo o programa.

Inicialmente foram selecionados 15 vencedores regionais que passaram por uma semana de imersão, com atividades de reflexões e aprendizagem, aprimorando conhecimentos, desenvolvimento pessoal e comportamento empreendedor. Depois, houve uma etapa final de premiação em São Paulo.

Cada um realizou uma apresentação para a banca de jurados composta por representantes do Assaí Atacadista e especialistas na área de empreendedorismo, como Lina Maria Useche Kempf, cofundadora da Aliança Empreendedora, organização sem fins lucrativos que apoia microempreendedores de comunidades através de parcerias com empresas, e Rodrigo Oliveira, chef dos restaurantes Mocotó, Balaio IMS e Caboco.

Dentre as histórias apresentadas, a determinação aparece juntamente com foco e visão de negócios. Esse é um cenário observado tanto por quem inicia um negócio por necessidade, como fonte primária de renda, como por quem também descobre uma oportunidade para empreender.

Foi o caso de Grazielle Ferreira da Silva, empreendedora da Veganos & Especiais Culinária Inclusiva, de vendas por encomendas de Niterói, Rio de Janeiro. “Tudo começou em outubro de 2018, quando meu filho Nickolas foi diagnosticado com alergias alimentares. A partir deste momento nossas vidas mudaram radicalmente e tivemos que nos habituar com as diversas restrições. Nesse processo conheci o vegetarianismo e o veganismo onde me redescobri. Com a falta de opções e garantia de produtos 100% confiáveis, comecei a me reinventar na cozinha e criar as minhas receitas e a culinária inclusiva passou a fazer parte do meu coração”, diz.

A profissional se especializou na área da confeitaria inclusiva, vegana, sem glúten e natural. Grazielle se inscreveu no prêmio Academia Assaí 2022 e foi escolhida como destaque na categoria vendas por encomendas, representando a região Sudeste.

No caso de Josenilda Silva dos Santos, do Maná da Nilda, vendedora ambulante no bairro do Uruguai, em Salvador, na Bahia, suas quentinhas viraram o sustento da família. Nilda, como é conhecida carinhosamente, passou a vender e entregar marmitas para os moradores do seu bairro. A experiência de participar do Prêmio Academia Assaí e da Semana de Imersão foi ainda mais emocionante porque a viagem até São Paulo foi sua primeira viagem de avião.

“A Academia Assaí me proporcionou um momento surreal. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo. Ganhar como destaque e ser reconhecida pelo meu trabalho, além de representar o Nordeste é gratificante para mim”, afirma a empreendedora.

Felipe Rossini Carvalho, do Pão do Rei, também foi um dos vencedores nacionais da premiação, na categoria ponto de venda fixo. Depois de um período de dificuldades, em que precisou fechar negócios anteriores, Felipe se reinventou. Ele, que nunca tinha feito pão antes, buscou receitas da internet e descobriu um novo talento – e com isso abriu um negócio chamado Pão do Rei, em Curitiba (PR). “Fazer pão foi uma paixão que eu descobri e que não vou mais largar. O prêmio Academia Assaí é o reconhecimento de todo o nosso esforço e incentiva o micro e pequeno empreendedor a não desistir dos seus sonhos”, declara.

O Prêmio Academia Assaí é uma realização da Academia Assaí, programa do Assaí Atacadista que oferece conteúdo, informação e dicas para apoiar micro e pequenos empreendedores do setor alimentício de todo o Brasil, por meio de uma plataforma gratuita, e que agora passa a fazer parte dos projetos do recém-criado Instituto Assaí, a organização social e independente da Companhia. Todo o conteúdo é gratuito e acessível.

