Cosméticos naturais explodem, e Use Orgânico cresce 60% no Sudeste

A Use Orgânico, marca DNVB (Digital Native Vertical Brand) de cosméticos orgânicos, naturais e veganos, registrou crescimento de 60% na região Sudeste em agosto. No estado de São Paulo, a companhia ampliou em 20% sua capilaridade e na capital o aumento foi de 26%. Considerando a região da Grande SP, o número sobe para 33%.

O crescimento da marca foi impulsionado pelo aumento na busca por produtos naturais e veganos. Os itens mais vendidos foram os desodorantes da própria marca. A linha de cosméticos, além de não ser testada em animais, regula o pH da pele por meio de ativos naturais bactericidas. As vendas foram seguidas pelo puro gel de aloe vera e pela linha de maquiagens veganas.

Líder no segmento de green beauty na internet, a marca registra a maior procura pelo próprio nome. Segundo dados do Google Analytics, os usuários chegam à experiência de compras buscando, de forma intencional, pelo termo “Use Orgânico”.

Com a proposta de ampliar o conceito de sustentabilidade, cruelty free e alta performance por meio da viabilização de produtos de qualidade e preços acessíveis, a marca ampliou seu faturamento em 170% nos últimos anos. Para 2022, a expectativa é expandir mais 72% nas operações com propostas totalmente naturais e de alto desempenho.

De acordo com Jennefer Sena, head de produtos da Use Orgânico, o crescimento demonstra o compromisso da marca com o consumidor e com o conceito de bem-estar e sustentabilidade. “Tendência global, o conceito de beleza sustentável ganha cada vez mais destaque. Segundo relatório da Grand View Research, o mercado internacional de cosméticos veganos deve alcançar US $ 20,8 bilhões até 2025. Estamos nos adiantando a cada dia para atender a essa demanda e oferecer expertise no Sudeste e em todo o Brasil”, afirma.

