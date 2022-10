Lowko lança primeiro picolé zero açúcar e alto teor de proteína

Por Bússola

A Lowko, a startup dos sorvetes, acaba de lançar um novo picolé com zero açúcar e alto teor de proteína. O Lowko Protein também tem baixíssimas calorias, zero adição de açúcares e fibras. O objetivo é se posicionar no universo fitness com o novo sorvete de chocolate com casquinha de chocolate branco e cookies. No lançamento, o produto estará disponível no e-commerce da marca em São Paulo e Belo Horizonte e em supermercados.

A marca está presente nas principais redes varejistas, com mais de 700 pontos de venda, em mais de 90 cidades do Brasil. As proteínas são nutrientes necessários para o organismo produzir partes essenciais do corpo, como músculos, hormônios, tecidos, pele e cabelo.

“O Lowko Protein chega para transformar em realidade mais um desejo daqueles que prezam por uma vida mais saudável e equilibrada: a ingestão considerável de proteína aliada a um sorvete saboroso e de qualidade, sem adição de açúcares ou adoçantes artificiais e com equilíbrio nutricional. Mais um motivo para tomar sorvetes todos os dias sem culpa”, afirma Rodrigo Studart, CEO da Lowko.

