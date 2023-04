Assaí anuncia o seu novo aplicativo

Em linha com a estratégia de oferecer aos(as) clientes a melhor experiência em compras, o Assaí Atacadista reforça seu plano de digitalização, iniciado em 2021, ao anunciar o novo aplicativo "Meu Assaí". A novidade já está disponível para download gratuito nas principais plataformas em todo o Brasil.

O aplicativo da companhia incorpora um novo layout com descontos e ofertas exclusivas, além de carteira digital e uma roleta que sorteará mais de 40 mil vales-compra de R$ 100. Novas funcionalidades podem ser incorporadas conforme a necessidade do negócio. Com essa mudança, a ferramenta (que nasceu em 2010) deixa de ser um app com conteúdo institucional e se torna um canal de relacionamento totalmente integrado à estratégia de CRM do Assaí.

“Fizemos os testes iniciais do ‘Meu Assaí’ ainda no segundo semestre de 2022, em Curitiba, por meio de uma versão piloto do aplicativo que trazia a funcionalidade de ativação de descontos. Com a alta adesão, em menos de dez meses, trazemos para o mercado um aplicativo totalmente remodelado, com ainda mais funcionalidades e serviços disponíveis para os(as) clientes, agora, em cadeia nacional”, diz Sérgio Leite, diretor de novos negócios do Assaí.

O lançamento do projeto marca um novo passo da companhia em sua estratégia de relacionamento com o(a) cliente, evoluindo em ações de CRM e entendendo o seu comportamento de compras para oferecer uma experiência personalizada com o Assaí. E, ainda, alinhado à estratégia phygital, complementa os atributos já oferecidos pela marca, como preços baixos, melhor experiência em lojas de atacarejo e localizações estratégicas.

“Após uma expansão recorde em 2022, estamos ainda mais presentes no cotidiano dos(as) brasileiros(as) com um parque novo e excelente de lojas localizadas em regiões estratégicas e dentro de centros com grande densidade urbana, o que nos aproximou de um novo tipo de público”, afirma Wlamir dos Anjos, VP comercial e de logística. “Agora, por meio da nova ferramenta de CRM, agregamos valor tanto aos(as) nossos(as) clientes quanto para a indústria e conseguimos melhor nos relacionar com esses públicos, o que nos permite entender o comportamento de compra desses(as) consumidores(as) e, assim, definirmos soluções ainda mais personalizadas e alinhadas à visão da companhia”, afirma o executivo.

Todos os novos serviços e funcionalidades estão disponíveis na plataforma após o cadastro por meio do CPF do(a) consumidor(a), o que permite aos(as) clientes o acesso a preços ainda mais baixos em todas as categorias. “Para este lançamento contamos com o apoio de 32 fornecedores e disponibilizamos mais de 100 ofertas. Assim, potencializamos as categorias desejadas, customizando as ações de acordo com os objetivos das marcas e atingindo com precisão o público de cada uma delas, oferecendo descontos atrativos e relevantes”, pontua o VP.

Com o objetivo de ampliar as opções de compra e entrega, além de promover novas formas de contato com a marca, a companhia oferece a opção de compra online por meio dos parceiros Cornershop by Uber, Rappi e Clubbi.

Como funciona o Meu Assaí?

Para ter acesso a todas as novas funcionalidades do aplicativo, o primeiro passo é baixar o “Meu Assaí’ na App Store, para usuários de iOS, ou por meio da Google Play, no caso de Android. Depois, é necessário realizar um cadastro com o CPF. Após isso, o(a) cliente deverá selecionar a loja em que realizará suas compras e acessará a “Home”, onde terá acesso ao Menu Principal da ferramenta e a todos os conteúdos disponíveis.

No aplicativo, os(as) clientes poderão olhar os jornais de ofertas vigentes no período; feed de conteúdo (onde encontrarão novidades e informações sobre a marca); descontos exclusivos (em que, ao clicar no item desejado, será aberto os detalhes de desconto deste produto, incluindo a data de ativação e expiração do desconto, quantidade disponível do item, percentual de desconto e o detalhamento dos valores do produto no varejo, atacado e no app); roleta de prêmios (jogo viabilizado no aplicativo para sortear mais de 40 mil vales-compra de R$ 100 no primeiro mês do anúncio); carteira digital (em que o cliente poderá visualizar o seu saldo digital e/ou acumulado de cartões vale-presentes, além de acessar o “economizômetro”, ferramenta que calcula todo o valor economizado ao comprar utilizando o app).

