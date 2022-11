Argo inaugura shopping Taquara Plaza, décimo empreendimento no Rio

A Argo Desenvolvimento e Gestão inaugura na próxima quinta, 17, o Taquara Plaza, o primeiro shopping do bairro da Taquara, separado de Jacarepaguá em 1993, e o único shopping a ser inaugurado este ano na capital carioca. O investimento é de R$ 300 milhões. O novo shopping tem 20.000m² de área bruta locável e vai atender uma população estimada em 370 mil pessoas, gerando 2.000 empregos diretos. O projeto é assinado pelo escritório do arquiteto Paulo Baruki.

No total, há 120 operações de lojas, entre elas Riachuelo, C&A, Americanas, Caçula, academia Skyfit – a primeira do Rio, e Outback. O Taquara Plaza fica no coração da Taquara, no entroncamento de importantes vias de acesso da região. Está situado em frente à estação BRT Taquara, por onde passam 300.000 pessoas por mês e cuja saída dá direto para o empreendimento.

Outro diferencial é o Food & Fun Fest, espaço gastronômico e de convivência exclusivo, com 2.000m², localizado na praça de alimentação, e que reúne mais de 10 operações, entre elas os cervejeiros Mistura Clássica Beer e Backbone Beer; na gastronomia, Seleta Bar, Boleira Carioca, Tempero de Missô, Pastel do Anderson, Tom Smash Burger, Prime sanduíches e Brazucas Food, além de carrinho de cachorro-quente, algodão doce e pipoca. No local, há um telão de 15m² para transmissão de jogos, além da ambientação com cinco painéis coloridos com grafite de 8m x 7m cada, e diversos espaços instagramáveis, com led e muita cor.

O shopping inaugura com decoração de Natal e atrações infantis. Na praça de eventos, há uma árvore de 15m de altura que dá o clima de Natal, além de ursos e aviões suspensos a 30 m de altura; trenzinho para as crianças e trono para fotos com Papai Noel. No local, ainda, um espaço exclusivo da loja Caçula para venda de produtos natalinos e oficinas infantis sobre o tema.

“Um presente de Natal para todos os moradores da região que, há anos, anseiam por um empreendimento como este. A expectativa é receber 400.000 pessoas por mês”, afirma João Milani, diretor da Argo.

