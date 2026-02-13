App brasileiro que facilita guarda compartilhada chega ao exterior 

Em 2024, a guarda compartilhada tornou-se a modalidade mais comum entre os divórcios com filhos menores, representando 44,6% dos casos no Brasil. Com esse crescimento, tornou-se mais notável a principal dificuldade desses casos: manejar agendas.

Em 2020, uma empresa brasileira decidiu abraçar a oportunidade, oferecendo uma solução na forma de aplicativo. Os Nossos foi projetado para oferecer aos pais divorciados:

Organização de rotinas ,

Organização de despesas,

Comunicação,

Acordos parentais.

Atualmente, o aplicativo Os Nossos está disponível em cinco idiomas - português, inglês, espanhol, francês e alemão - além de uma versão adaptada ao português de Portugal.

“Nosso objetivo é tornar o cotidiano das famílias menos conflituoso e mais colaborativo, ajudando pais e mães a transformarem decisões judiciais em práticas que funcionem no dia a dia das crianças”, diz Dora Awad, cofundadora da empresa.

Empresa também lançou IA programada para ajudar os pais

A empresa também criou a IA SofIA, que pode ser utilizada de forma independente do aplicativo, em português (Brasil e Portugal) e inglês. A ferramenta oferece sugestões de mensagens mais equilibradas, apoio na preparação de conversas sensíveis e ajuda na gestão de conflitos cotidianos.

A SofIA está disponível para pais e mães que não são clientes da plataforma.

“A tecnologia não substitui o diálogo, mas oferece suporte para que ele aconteça de forma mais equilibrada e consciente”, diz Dora.

A internacionalização do negócio

Os Nossos anunciou seu lançamento internacional durante a 7ª Conferência Internacional de Guarda Compartilhada, realizada em dezembro na Faculdade de Direito de Lisboa.

O evento reuniu especialistas do Direito, da Psicologia, da Mediação Familiar e de políticas públicas de diferentes países para discutir os desafios contemporâneos da guarda compartilhada.

As sócias Dora Awad e Luciana Grinberg participaram da conferência como convidadas e apresentaram as soluções da empresa. Como parte da expansão internacional, o plano Os Nossos Plus passou a ser comercializado em outros países e moedas.

A marca também disponibiliza sessões de mediação online em inglês, conectando famílias a profissionais qualificados de forma remota, em um modelo que responde à crescente internacionalização das relações familiares.



“Nosso objetivo é apoiar famílias em todo o mundo a construir uma parentalidade mais colaborativa e menos conflituosa, independentemente da distância ou do sistema legal em que vivem”, conclui Dora.

