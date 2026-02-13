Bússola

App brasileiro que facilita guarda compartilhada chega ao exterior 

Os Nossos anuncia lançamento internacional após participar da 7ª Conferência Internacional de Guarda Compartilhada em Lisboa

Aplicativo visa facilitar guarda compartilhada (sturti/Getty Images)

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13h00.

Em 2024, a guarda compartilhada tornou-se a modalidade mais comum entre os divórcios com filhos menores, representando 44,6% dos casos no Brasil. Com esse crescimento, tornou-se mais notável a principal dificuldade desses casos: manejar agendas. 

Em 2020, uma empresa brasileira decidiu abraçar a oportunidade, oferecendo uma solução na forma de aplicativo. Os Nossos foi projetado para oferecer aos pais divorciados:

  • Organização de rotinas
  • Organização de despesas, 
  • Comunicação,
  • Acordos parentais. 

Atualmente, o aplicativo Os Nossos está disponível em cinco idiomas - português, inglês, espanhol, francês e alemão - além de uma versão adaptada ao português de Portugal. 

“Nosso objetivo é tornar o cotidiano das famílias menos conflituoso e mais colaborativo, ajudando pais e mães a transformarem decisões judiciais em práticas que funcionem no dia a dia das crianças”, diz Dora Awad, cofundadora da empresa. 

Empresa também lançou IA programada para ajudar os pais

A empresa também criou a IA SofIA, que pode ser utilizada de forma independente do aplicativo, em português (Brasil e Portugal) e inglês. A ferramenta oferece sugestões de mensagens mais equilibradas, apoio na preparação de conversas sensíveis e ajuda na gestão de conflitos cotidianos. 

  • A SofIA está disponível para pais e mães que não são clientes da plataforma.

“A tecnologia não substitui o diálogo, mas oferece suporte para que ele aconteça de forma mais equilibrada e consciente”, diz Dora.

A internacionalização do negócio 

Os Nossos anunciou seu lançamento internacional durante a 7ª Conferência Internacional de Guarda Compartilhada, realizada em dezembro na Faculdade de Direito de Lisboa.

O evento reuniu especialistas do Direito, da Psicologia, da Mediação Familiar e de políticas públicas de diferentes países para discutir os desafios contemporâneos da guarda compartilhada.

As sócias Dora Awad e Luciana Grinberg participaram da conferência como convidadas e apresentaram as soluções da empresa. Como parte da expansão internacional, o plano Os Nossos Plus passou a ser comercializado em outros países e moedas. 

A marca também disponibiliza sessões de mediação online em inglês, conectando famílias a profissionais qualificados de forma remota, em um modelo que responde à crescente internacionalização das relações familiares.

 “Nosso objetivo é apoiar famílias em todo o mundo a construir uma parentalidade mais colaborativa e menos conflituosa, independentemente da distância ou do sistema legal em que vivem”, conclui Dora.

