Aniversário de SP: 7 soluções que melhoram a experiência na cidade

Em 2022, a cidade de São Paulo comemora 468 anos oferecendo aos moradores e turistas inúmeras viagens de metrô, ônibus, pingados, pão na chapa, feijoada, passeios turísticos e dias chuvosos. Pensando que a vida na metrópole pode ter seus desafios, algumas ferramentas e startups atuam melhorando a experiência na cidade. Desde transporte público até serviço de orgânicos, as sete empresas abaixo buscam deixar mais leve a vida do habitante ou visitante de São Paulo.

Quicko

O aplicativo reúne em uma plataforma o que os consumidores precisam para se locomover com mais conveniência e agilidade, os possibilitando saber qual trajeto e modais vão escolher antes de sair de casa. Dessa forma, com o usuário priorizando o transporte público, as cidades se transformam em ambientes mais sustentáveis e eficientes.

Com atuação em São Paulo, a startup acredita que a mobilidade da cidade precisa ser pensada a partir de conceitos como economia compartilhada e intermodalidade sustentável, integrando diversas formas de transporte na cidade e incentivando a pessoa como o centro do planejamento urbano.

Mais um fator importante para a melhoria da mobilidade é que o transporte público tenha informações em tempo real sobre a localização do veículo e locação. Isso aumenta a confiabilidade no sistema de transporte e otimiza o tempo do usuário na sua locomoção diária, além de reduzir a aglomeração nos veículos.

Para isso, a tecnologia é essencial e também melhora a cidade quando é utilizada em pagamentos e sistemas de bilhetagem quando integra os serviços em uma só solução com recarga, bilhete eletrônico e desbloqueio de catraca. A tecnologia também auxilia na segurança do transporte quando assédios e roubos podem ser denunciados pelo aplicativo da Quicko.

Food to Save

A Food to Save é uma foodtech sustentável que nasceu para mudar o cenário de desperdício de alimentos no Brasil. Atua como um elo entre estabelecimentos que possuem excedentes de produção e clientes com mindset voltado para o consumo consciente e que buscam economizar.

Mais do que contribuir para um planeta mais sustentável, a startup engaja e empodera pessoas a reverem seus hábitos alimentares, lutando contra o desperdício de alimentos. Com mais de 40 toneladas de alimentos resgatados na Grande São Paulo, ABC e Campinas através do seu modelo de negócio, a empresa já mostra importante valor para enfrentar os problemas ambientais, sociais e econômicos que o país vive.

Os pedidos podem ser feitos direto no site da foodtech, ou pelo aplicativo, disponível para Android e IOS. Basta inserir o CEP da residência em que deseja receber os produtos ou retirá-los, e visualizar os estabelecimentos mais próximos que possuem sacolas disponíveis no dia.

De acordo com o que estiver disponível, a plataforma mostra o valor que deverá ser pago e o tipo de produto que irá na sacola surpresa, podendo o cliente escolher entre doce, salgada e mista.

Raízs

Fundada em agosto de 2014, a Raízs nasceu com o propósito de conectar o pequeno agricultor de produtos orgânicos ao consumidor final, criando assim um laço entre a cidade e o campo. Isso porque o recorte local do EY Future Consumer Index 2021, revela que a principal mudança nos hábitos dos brasileiros durante a pandemia, entre junho de 2020 e o início de 2021, está ligada à alimentação.

Ao todo, 94% dos entrevistados afirmaram ter mudado a forma como se alimentam e 89% dizem ter passado a consumir mais ou a mesma quantidade de alimentos frescos. Já para 77% dos participantes da pesquisa houve ainda uma mudança na maneira como compram comida ou cozinham, já que as refeições em casa se tornaram mais comuns, fazendo crescer a demanda por serviços de delivery, drive-thru e take away.

E para os paulistas não é diferente, visando a praticidade e comodidade, a foodtech conta com serviços como cestas por assinatura e produtos avulsos que podem ser solicitados por meio do site. Recentemente, a Raízs recebeu a certificação de empresa em que o lucro anda junto com a responsabilidade social, concedida pelo Sistema B.

Apepê

Criado em 2016 através do Skwiz Lab, incubadora de startups da construtora SKR, o apepê é referência em ativação condominial com foco em moradores. Acompanhando as tendências do Living As A Service (LAAS), a plataforma une todas as funcionalidades necessárias para garantir uma experiência de moradia inovadora e a boa conexão de um condomínio, de forma simples, ágil e econômica.

Além de contar com um ecossistema de serviços que facilitam o dia a dia, a comunicação entre os moradores é mais assertiva e dispensa a necessidade de compartilhar contatos pessoais, respeitando a privacidade de cada morador.

Buson

Fundada em 2013, a Buson conecta os passageiros às empresas de ônibus de todo o país, proporcionando aos clientes e parceiros a melhor experiência para suas viagens de ônibus, por meio das plataformas de vendas. Para as viações, oferecem soluções de vendas integradas aos caixas das agências de viagens, conectividade e gerenciamento de rotas, bem como a digitalização de processos.

Com sua sede localizada em São José dos Campos — SP, conta com uma unidade em Uberlândia - MG, onde são desenvolvidas novas tecnologias e soluções que são aplicadas nas plataformas das mais de 250 empresas cadastradas para as mais de 70 mil rotas.

Yuca

A startup surgiu em 2019 com o propósito de proporcionar lares de qualidade e fácil acesso à maior quantidade de moradores possível da cidade de São Paulo. A Yuca gerencia mais de 500 quartos e prédios na cidade, todos localizados em regiões estratégicas para facilitar a mobilidade dos moradores, contemplando pólos culturais e profissionais, com ampla infraestrutura de transportes, comércio e fácil acesso às demais regiões, buscando incentivar os Yukers, seus moradores, a aproveitar e conhecer o máximo de São Paulo.

Oferecendo soluções de ponta a ponta para o mercado imobiliário e para os moradores da cidade de São Paulo, a Yuca intermedia todo o processo, desde a compra ou aluguel do imóvel, passando pela reforma até o contato com proprietários e inquilinos, e entrega todas as unidades reformadas, equipadas e mobiliadas.

Como parte do seu propósito, grande parte das reformas da startup são feitas no modelo de retrofit, com a finalidade de manter a essência cultural da cidade, apenas revitalizando os prédios e as fachadas dos imóveis.

Casai

Outra opção é descobrir a nova tendência do staycation, ou seja, de tirar férias “em casa”. Você pode conhecer os apartamentos exclusivos da Casai em São Paulo, que unem o melhor da tecnologia com um design único e muito conforto e segurança para garantir uma estadia especial.

Além de manter os mais altos padrões de segurança e limpeza, todos os apartamentos são equipados com tecnologia Smart Lock, fechaduras inteligentes para que você possa fazer seu check-in 100% contactless. Já o Butler, um sistema desenvolvido pela própria Casai e que significa “mordomo”, permite ao hóspede ter o controle sobre a própria experiência no apartamento.

Você poderá, por exemplo, colocar sua playlist favorita para tocar ou mesmo consultar seu dispositivo Google Home para ter informações sobre o clima em tempo real. Além disso, a startup oferece Wi-fi de alta qualidade em todas as unidades e amenidades selecionadas de marcas locais, prezando por produtos sustentáveis.

A Casai possui em seu portfólio apartamentos no Brooklin, Campo Belo, Itaim Bibi, Jardins, Pinheiros, Vila Nova Conceição e Vila Olímpia. Além da decoração com elementos locais, a startup possui um concierge digital que funciona 24 horas. O sistema desenvolvido pela própria empresa pode sugerir restaurantes e programações na cidade e no bairro, possibilitando uma maior imersão na cultura local. Além disso, a startup disponibiliza amenidades selecionadas de marcas locais, prezando por produtos sustentáveis.

