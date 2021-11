André Jácomo: geração Z é a mais preocupada com as finanças pessoais

Por André Jácomo*

Com mais da metade dos brasileiros completando seu ciclo de vacinação e a queda constante no número de casos e óbitos por covid-19 no país, muitos já falam no fim da pandemia. É sempre bom ter cautela com qualquer tipo de conclusão peremptória como essa, ainda mais se tratando de um vírus em constante mutação. Mas já dá para projetar como os brasileiros estão saindo dos anos de pandemia.

Todos nós sofremos um pouco (alguns mais do que outros), e a pandemia afetou em alguma medida a nossa saúde física, mental e/ou financeira. Mas, tendo de escolher entre um dos três cuidados com sua saúde integral, qual seria a principal preocupação do momento, 44% dos brasileiros dizem que os cuidados com o próprio bolso são os que mais preocupam no presente. A saúde física e a saúde emocional são as principais preocupações para 30% e 26% dos brasileiros, respectivamente.

Mais importante: há fortes diferenças de preocupações com a saúde entre as gerações. Esse é o principal resultado do estudo realizado pelo Instituto FSB Pesquisa para a SulAmérica, que ouviu 2.010 brasileiros, em uma amostra representativa da opinião pública do país.

A saúde financeira é a principal preocupação para as gerações X, Y e Z. Em momento de crise econômica e inflação, os cuidados com as contas e as finanças unem brasileiros de quase todas as gerações. Mas são os mais jovens, a geração Z, aqueles mais preocupados com as finanças pessoais. A dificuldade de inserção no mercado de trabalho acentua essa preocupação. De acordo com o IBGE, 46% dos jovens de até 17 anos estão em busca de emprego no país.

Para os baby boomers, a saúde física é a principal preocupação do momento: quase metade (47%) dos entrevistados desta geração selecionam a saúde física como a atual preocupação. Foi para os baby boomers que a covid-19 apresentou mais riscos e também quem está demorando mais tempo para retomar a rotina de exercícios físicos.

Já a geração Y, também conhecida como millennials, é mais preocupada com a saúde emocional do que as demais gerações: 35% dos millennials entrevistados na pesquisa relatam maior preocupação com questões emocionais. Por exemplo, essa é a principal preocupação para apenas 16% dos baby boomers e 22% da geração X. A geração Z aparece como a segunda mais preocupada com a saúde mental, com 28%. São as gerações mais novas as mais sensíveis às questões de saúde mental, cuja socialização já tornou mais notável e importante a atenção ligada à saúde emocional.

E para você? Qual a sua maior preocupação do momento?

*André Jácomo é diretor do Instituto FSB Pesquisa

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a EXAME. O texto não reflete necessariamente a opinião da EXAME.

