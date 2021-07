Ambev rumo a um mundo melhor e, desta vez, com o pioneiro e-Delivery

Por Rodrigo Figueiredo*

Embora nossa sociedade ultrapasse a cada dia barreiras tecnológicas, lançando ações inovadoras aos diversos problemas da atualidade, é preciso sempre lembrar que estamos inseridos em um meio ambiente que precisa de cuidado e atenção. Neste contexto, colaboração e tecnologia passam a ser, então, importantes aliados da sustentabilidade.

E, rumo a essa missão, a Ambev alcança mais um marco histórico no Brasil: pela primeira vez utilizaremos um caminhão 100% elétrico, com zero emissão de gases nocivos (carbono, NOX e micropartículas), em nossas operações logísticas pelas ruas, avenidas e estradas do país. O modelo? Um e-Delivery 14 toneladas 6x2, brasileiro.

A iniciativa pioneira é fruto da parceria fechada com a Volkswagen Caminhões & Ônibus em 2018. Cem unidades já estão em fabricação e entrarão em circulação até o final do ano. O plano é ter 1.600 modelos com a tecnologia zero emissões até 2025, o que representa um terço da nossa frota.

Mas, na prática, o que isso muda na evolução da agenda ESG, especialmente em E? Quando falamos em ações climáticas, cujas mudanças estão entre os nossos maiores e mais urgentes desafios, assumimos o compromisso de reduzir as emissões dos escopos 1, 2 e 3 em nossas atividades. Isso significa reduzir emissões diretas, emissões indiretas provenientes da aquisição de energia elétrica, e todas as outras emissões indiretas da nossa cadeia, mas não controladas pela companhia.

Assumimos publicamente a meta de reduzir 25% das emissões de carbono ao longo da nossa cadeia de valor até 2025 e, desde 2003, já reduzimos 63% das nossas emissões diretas. Embora ambicioso, o objetivo se torna atingível a partir de muito trabalho e esforço conjunto com nossos parceiros.

Ao entrarmos com uma das maiores frotas de veículos elétricos, estamos diretamente garantindo chegar rapidamente a esse objetivo e influenciando outras companhias a fazer o mesmo. Somente no primeiro ano de operação, estimamos que essa frota de 100 caminhões elétricos deixará de emitir aproximadamente 1.540 toneladas de gás carbônico na atmosfera e 583 mil litros de diesel serão economizados.

Completando o círculo virtuoso, 100% desses caminhões em prestação de serviços logísticos à Ambev serão alimentados por energia renovável quando a frota estiver completa. A companhia está inaugurando mais de 44 usinas solares em todo o país, que, juntamente com outros projetos de energia renovável, vão produzir eletricidade suficiente para atender 100% dos 93 centros de distribuição da companhia no Brasil.

Nossa jornada de carbono é 360°, ou seja, olha para todas as direções de atuação da companhia. Desenvolvemos iniciativas em outras frentes, como embalagem circular, agricultura sustentável, gestão de água, entre outras. Juntas, todas caminham para um objetivo único: construir um mundo melhor com negócios sustentáveis a longo prazo.

E, como ninguém faz nada sozinho, cada vez mais passamos a contar e trocar com pessoas, mercados, parceiros, consumidores e comunidades em que estamos inseridos. Integramos todos um ecossistema em que cada ação positiva gera resultados transformacionais para as gerações futuras.

Sempre menciono Gandhi: “Seja a mudança que você quer ver no mundo” e por aqui seguimos assim, fazendo juntos, hoje, um amanhã melhor para todos.

*Rodrigo Figueiredo é vice-presidente de sustentabilidade e suprimentos da Ambev

