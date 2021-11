Alta no consumo de alimentação fora de casa sinaliza elevação

Por Marcio de Freitas*

O consumo de alimentação fora de casa emite sinais de forte recuperação após a queda dos indicadores da pandemia de covid-19. O setor deve fechar o ano com 27% de participação nas vendas totais da indústria de alimentos no mercado interno (R$ 173,3 bilhões), ante 24% de 2020. Esse cenário aponta para uma recuperação total em 2022, segundo levantamentos da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Esse cenário otimista será apresentado no 14º Congresso Internacional de Food Service da Abia, a ser realizado no dia 11 de novembro, ainda em formato virtual. O presidente-executivo da Associação, João Dornellas, rememora os efeitos da pandemia: restrições ao funcionamento, alterações no comportamento de consumo e barreiras de acesso ao crédito que provocaram prejuízos e até falências.

Mais espaço para comer

Com o arrefecimento da pandemia, o setor se reúne para entender esse “novo” consumidor, com novas exigências e cuidados. A consultoria Galunion e o Instituto Qualibest de Pesquisas de Mercado identificaram que 82% dos consumidores querem espaços abertos e bem ventilados. Mesas em varandas, salões com grandes janelas ou espaços abertos e ao ar livre, como mesas nas calçadas estão na mira dos consumidores de restaurantes, lanchonetes e bares. E só 5% optam pelas praças de alimentação em shoppings ou centros comerciais. Já 13% não se importam com o ambiente.

Up

A Vetor Editora registrou, no primeiro semestre de 2021, um crescimento de 63%. Neste ano, a empresa conquistou clientes como Kaiross, Mineradora Hydro e Coca-Cola, e a meta é que ela chegue no fim do ano com crescimento real de 30% em relação a 2020, e 10% em relação a 2019.

Agrotecnologia

A Simpress aposta no crescimento do agronegócio para aumentar sua participação no mercado de tecnologia. A empresa criou o “kit smart”, que acompanha um tablet ou smartphone para imput de dados; uma impressora portátil (com conexão para realizar a impressão de etiquetas de identificação e rastreio de lotes), um coletor de dados, para leitura de dados em postos de coletas, controle de estoque, armazenagem e distribuição. Os equipamentos prometem ser robustos, resistentes à água, poeira e queda. A Simpress é responsável pela manutenção. De acordo com a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP), 67% das propriedades agrícolas brasileiras já adotaram algum tipo de inovação tecnológica e é de olho neste segmento que a companhia espera avançar.

Inovar

Programa de inovação da Andrade Gutierrez, o Vetor AG teve mais de 190 empresas inscritas na iniciativa de fortalecimento da engenharia 4.0. Dessas, até 30 irão para o Pitch Day a partir do dia 22 de novembro. Serão selecionadas até dez startups que terão seis meses para testarem suas soluções nas obras da Andrade Gutierrez. “Nos outros ciclos já obtivemos ótimos resultados e alguns cases de sucesso como é o caso da Magnetic Water, Spectrageo e a SGP+AR. Para o programa atual, queremos ampliar nossa estratégia e trazer soluções ainda mais inovadoras que irão transformar o mercado de engenharia e construção. A nossa expectativa é que as soluções desse ciclo potencializem nossa Engenharia 4.0”, diz André Medina, Gerente de Inovação da Andrade Gutierrez.

Curso em Criptoeconomia

Nos dias 10 e 11 de novembro, ABFintechs coloca em discussão a criptoeconomia e blockchain, com representantes de grandes empresas e autoridades, tais como CVM, B3, BTG Pactual, Mercado Bitcoin e Foxbi. Segundo a CoinGecko, entre 2014 e 2021, quase 16 mil criptoativos foram criados, enquanto para a agregadora de dados CoinMarketCap, apenas no primeiro semestre de 2021 foram adicionadas mais de duas mil novas criptomoedas. No Brasil, já foram mapeadas 94 fintechs neste segmento.

Economia criativa

O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR 2021) segue se reinventando e está otimista em relação à recuperação pós pandemia. O megaevento, que acontecerá de 17 a 19 de novembro, de maneira virtual, reunirá 115 empreendedores e investidores de nove segmentos para discutir a retomada do setor. Há cerca de um ano, o setor empregava, direta ou indiretamente, 3,2 milhões de pessoas. No fim de 2020, esse número caiu para 2,7 milhões, mas agora deve voltar a subir. As inscrições estão abertas pelo site.

Wabi com 50% de desconto

O delivery Wabi está antecipando as promoções num “esquenta” com ofertas exclusivas em todas as suas plataformas: produtos de limpeza, higiene, snacks e bebidas alcoólicas poderão chegar até 50% off. A ideia é oferecer ainda mais oportunidades para os seus clientes, que vão dos varejistas até o consumidor final. Na Semana Verde, entre os dias 08 e 12 de novembro, o lojista poderá abastecer a loja com descontos no Wabi2b e se preparar para as vendas pelo aplicativo Wabi durante a Semana Vermelha, que vai acontecer entre 22 e 30 de novembro.

Safra adere a Pacto da ONU

O Grupo J.Safra é agora signatário o Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo, formado por organizações que buscam progredir por meio de um modelo sustentável e longevo de crescimento. A adesão reforça o compromisso da instituição com as melhores práticas de governança e responsabilidade socioambiental. Para entrar no Pacto Global, é preciso seguir princípios baseados em direitos humanos e trabalhistas, preservação do meio ambiente e medidas anticorrupção.

Sociedade

O BMA Advogados anunciou a contratação da advogada Luciana Celidônio, como sócia da área de Reestruturação e Insolvência e Solução de Conflitos. Ex-sócia do Tauil & Chequer — Mayer Brown, Luciana é formada pela PUC-SP, com pós-graduação em direito societário na FGV-SP, LL.M na Georgetown University e é mestranda em Direito Comercial na USP.

Formação

A Cesar School abriu inscrições para o Cesar Summer Job, programa de inovação que reúne estudantes de diferentes cursos de graduação para proporcionar ambiente de experimentação e soluções para o mercado, em conexão com empresas. Os interessados podem fazer a inscrição de forma online e gratuita até o dia 16 de novembro, através do site. A 16ª edição do programa, que acontece de 3 de janeiro até 11 de fevereiro de 2022, será realizada totalmente online e estudantes de todo o Brasil podem participar. Os selecionados participarão de formações nas áreas de design, tecnologia e empreendedorismo, aplicando na prática os conceitos abordados ao longo destas formações.

Congresso

A Inspira Rede de Educadores programou para os dias 11 e 12 de novembro o Congresso de Diretores 2021, com objetivo de promover a integração da rede e a troca de boas práticas. O evento vai reunir diretores de 86 escolas da rede que somam 50 mil alunos para participar de palestras, dinâmicas e reuniões com líderes de todas as regiões do Brasil. A data foi especialmente escolhida por celebrar o Dia do Diretor Escolar.

