Alinhamento político impulsiona transformação do Amapá em setores estratégicos

O estado do Amapá vive uma onda de transformações em diversas áreas estratégicas, como cultura, infraestrutura e esporte, que têm promovido o desenvolvimento socioeconômico local. Isso é resultado de uma colaboração política alinhada entre o senador Davi Alcolumbre (União-AP), o governador do estado, Clécio Luís (Solidariedade), e o ex-governador e atual ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT).

Exemplo dessa mudança pode ser visto na cidade de Santana, no Amapá, que inaugurou na última sexta-feira (5) o Cine Teatro Municipal Sílvio Romero. O centro cultural conta com auditório principal, palco para espetáculos e cinema (com capacidade para 500 pessoas), sala para espetáculos menores, locais para oficinas e ensino de instrumentos musicais. A nova estrutura visa não só a promoção da cultura e do lazer, mas também gera emprego e renda – além de ter virado atração turística na cidade.

A construção custou R$ 10 milhões, verba que, segundo o senador Davi Alcolumbre (AP), foi resultado de sua articulação política e das contrapartidas do governo do Amapá e da prefeitura de Santana. O parlamentar participou da estreia do espaço e, também, da última visita técnica, realizada no dia 27 de junho.

“Estamos falando de valorizar a cultura amapaense. É um sonho que luto arduamente desde que era deputado federal e que hoje está se tornando realidade para milhares de santanenses e de todo o estado. Tenho muito orgulho de nunca ter pensado em desistir deste grande sonho para o povo de Santana", destacou o senador. Ele ainda disse que "essa é a prova de que nosso mandato e nossa atuação em Brasília têm se concentrado na busca por crescimento dos municípios amapaenses e mais uma vez reforço que os amapaenses sempre poderão contar com minha ajuda e dedicação”.

Outra obra inaugurada na última semana ajuda a entender a transformação por que passa o Amapá. O Estádio Municipal de Tartarugalzinho foi inaugurado seguindo padrão da CBF e com capacidade para receber 5 mil torcedores. Dos quase R$ 7,6 milhões investidos na reforma, R$ 4,1 milhões foram alocados pelo senador Alcolumbre, ou seja, mais da metade do montante final. O restante partiu da prefeitura (R$ 1,1 milhão) e do governo estadual (R$ 2,5 milhões.

O jornal "O Globo" publicou nesta segunda (8) uma entrevista com o governador do Amapá, Clécio Luís. Ele disse que "municípios do estado e da Amazônia vivem uma realidade diferente hoje porque estão acessando uma parte mais importante de recursos que antes não conseguíamos. (...) Se pegar os municípios do Amapá e vir a quantidade de obras e investimentos até 2018 e a partir de 2019, são outros municípios. Estão completamente transformados".

