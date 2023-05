Alex Winetzki: 8 coisas que você pode esperar (ou não) do ChatGPT

Por Alex Winetzki*

E agora vocês não se largam mais. O ChatGPT é seu melhor brother, sua BFF e está contigo o tempo todo. Fico feliz que a relação vai bem, mas por isso mesmo é melhor ter as expectativas certas sobre o que seu melhor parceiro virtual consegue e não consegue fazer.

Vamos começar com as coisas que ele não faz tão bem. Verdade que ele não para de evoluir e trazer novidades, mas pra não gerar mal entendidos entre vocês, é melhor saber algumas coisas.

O que você precisa saber sobre o ChatGPT?

1. Não é um buscador

Ele não foi feito para te trazer as melhores opções de textos e produtos, comparar preços, ver as melhores opções de restaurantes, nem para achar aquele artigo específico que você esqueceu onde viu. Além disso, ele não cita fontes, e pela maneira como foi construído, acaba misturando informações de vários lugares, o que nos leva ao segundo ponto importante.

2. Não é uma fonte confiável de informação

De fato, é altamente criativo, e isso tem vantagens ( que vamos mencionar mais abaixo ), e desvantagens. O nosso amigo artificialmente inteligente inventa coisas, complementa informações que não tem prá ficar bem na fita, não checa com muita precisão dados, datas, números. O que nos leva ao terceiro ponto

3. É meio ruim de matemática

Também não é muito bom em lógica. Não que ele não acerte nunca. Mas ele tende a se perder em problemas complexos e dados refinados.

Então, a mensagem aqui é, busque sempre a fonte das informações que vai usar, e verifique sempre o que o ChatGPT te falou se for usar essa conversa no trabalho ou na escola, ou corre o risco de pagar mico com alguma coisa que ele tirou da imaginação virtual dele.

Agora, tem muitas coisas que ele faz muito bem, e aí vale a pena usá-lo sem medo. Vou falar algumas das que eu mais gosto.

4. É um excelente professor

Peça pra ele te explicar como os aviões voam ou porque temos fusos horários, e ele vai te dizer. Se ainda não entender, diga prá ele te explicar como se você tivesse 10 anos, e ele vai tentar de novo, vai sempre querer fazer melhor. Então, vá fundo na curiosidade.

5. É um grande sumarizador de qualquer texto

Coloque no ChatGPT qualquer coisa que precisar resumir, seja um artigo científico ou um texto de filosofia, e peça pra ele te resumir em uma, duas, ou quantas páginas quiser. E dá prá fazer ainda mais coisas, que coloco no próximo item

6. Depois de resumir, consegue debater com você

Você pode pedir pra ele achar os pontos fracos na maneira como você apresentou uma ideia. Assim você ganha solidez na maneira como você apresentar argumentos.

7.Também consegue trazer tópicos novos para uma apresentação

Serve também para um trabalho que você vai fazer, e te ajudar naquela hora que você quer dizer algo, mas não sabe bem como estruturar a idéia. Apenas diga pra ele de maneira simples o que está pensando, e peça pra ele te ajudar a construir um esboço criativo em uma ideia matadora.

8. Te ajuda a mostrar o mesmo conceito em estilos diferentes

Fala prá ele reescrever algo de maneira mais informal e divertida, ou formal e séria, e ele vai fazer. Peça para ele te dar alguns termos mais técnicos ou sinônimos, e ele também vai te ajudar

Gostou ? Então fica ligado que logo trago mais dicas legais dessa nova tecnologia que está mudando a vida de todos nós

*Alex Winetzki é CEO de uma empresa de Inteligência Artificial chamada Woopi, e divertido de seguir no Linkedin

